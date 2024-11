Vaxinano annonce la signature d'un accord de licence exclusive avec Vétoquinol

LILLE, France, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Vaxinano, entreprise de biotechnologie basée à Lille (France), a annoncé un accord de licence exclusif avec Vétoquinol pour développer son candidat vaccin phare contre la leishmaniose canine, en utilisant la technologie de nanoparticules propriétaire de Vaxinano.

Bien que les détails financiers de l'accord restent confidentiels, celui-ci inclut des paiements initiaux, des jalons financiers, ainsi que des fonds pour la recherche et développement.

La leishmaniose canine est une zoonose incurable, provoquée par un parasite qui mène à la mort des chiens symptomatiques. Elle touche environ 100 millions de chiens à travers le monde. Ce parasite est responsable de la leishmaniose viscérale, cutanée et mucosale, avec une prévalence entre 5 et 20 % dans le bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie de l'Ouest, et se propage de plus en plus dans l'hémisphère nord en raison des voyages et du changement climatique.

Philippe Gruet, Directeur Scientifique de Vétoquinol, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Vaxinano et sa technologie vaccinale révolutionnaire à base de nanoparticules. La leishmaniose reste un besoin médical non satisfait, et nous espérons apporter une solution viable au marché de la santé animale et humaine dans les années à venir. »

Jonathan Stauber, PDG de Vaxinano, a ajouté : « Nous sommes fiers de collaborer avec un acteur mondial de la santé animale tel que Vétoquinol pour développer une solution contre la leishmaniose, une maladie infectieuse liée au changement climatique et en pleine expansion. » Didier Betbeder, Directeur Scientifique de Vaxinano, a conclu : « Cette collaboration renforce la valeur de notre technologie pour les vaccins vétérinaires. Le succès dans le traitement de la leishmaniose démontre encore une fois l'efficacité de notre plateforme, y compris son potentiel pour l'immunothérapie. Ces résultats prometteurs ouvrent la voie au développement de nombreux vaccins thérapeutiques. »

À propos de Vaxinano :

Vaxinano, biotech lilloise, développe des vaccins nasaux pour répondre aux besoins croissants en matière de maladies infectieuses. Sa plateforme innovante, sans adjuvant et stable, permet un développement rapide de vaccins universels et une distribution mondiale facilitée. En moins de trois ans, Vaxinano a constitué un large portefeuille de vaccins prophylactiques et thérapeutiques contre des zoonoses, visant à protéger les humains ainsi que tous les animaux, y compris les espèces menacées d'extinction à travers un programme de protection dédié WildVax.

Pour plus d'informations, visitez www.vaxinano.com

Contact us : [email protected]

