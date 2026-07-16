VETRESKA lance une gamme d'accessoires pour animaux de compagnie inspirés du sport automobile, en collaboration avec son partenaire Ollie Bearman

La collection Circuit transpose l'esthétique de la course automobile dans une nouvelle génération d'articles indispensables pour animaux de compagnie

SINGAPOUR, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Suite au lancement de sa campagne mondiale « Fast Life. Réinventée. », VETRESKA dévoile aujourd'hui la collection Circuit, une nouvelle gamme d'accessoires pour animaux de compagnie inspirée du sport automobile, développée en collaboration avec Ollie Bearman, pilote de Formule 1 et partenaire mondial de la marque.

F1 Driver Ollie Bearman and his dogs Freddie and Ruby present VETRESKA’s Circuit Collection VETRESKA Global Brand Partner, Ollie Bearman

Inspirée par la vitesse, la précision et l'esthétique du sport automobile, cette collection transpose les codes stylistiques de la course automobile dans des articles du quotidien haut de gamme destinés aux propriétaires d'animaux modernes. Mettant en scène Ollie Bearman aux côtés de ses deux chiens, Freddie et Ruby, la collection « Circuit » prolonge l'histoire de « Fast Life. Réinventée. » La campagne de la marque, qui s'inspire de l'expérience personnelle de Bearman, qui a mené une vie trépidante, explore l'idée que même dans une vie en perpétuel mouvement, les animaux de compagnie restent au cœur de ce parcours. Elle vise à trouver un écho plus large auprès des propriétaires d'animaux de compagnie qui doivent concilier vie professionnelle, vie de famille et emploi du temps chargé, reflétant ainsi une évolution plus générale de la relation moderne avec les animaux de compagnie, où un mode de vie trépidant et une relation de compagnie enrichissante vont de plus en plus de pair.

La collection Circuit propose un système complet pour la promenade, comprenant les laisses multifonctions Connect, les laisses classiques Connect, les laisses Connect Lite, le harnais Quick-Fit, des distributeurs de sacs à déjections et des recharges assorties, tous conçus pour s'associer parfaitement les uns aux autres.

S'inspirant de l'esthétique du sport automobile, cette collection associe une palette audacieuse de rouge course, d'argent et de noir à des silhouettes épurées, des surpiqûres contrastées et des finitions métalliques haut de gamme. Fabriqué à partir d'une corde légère inspirée de l'escalade, de composants en aluminium résistants et doté d'un système de fixation rapide et intuitif, chaque détail allie performance, confort et design contemporain.

En plus de sa gamme principale, VETRESKA lance également la collection en édition limitée « Circuit Capsule » : un coffret exclusif comprenant la laisse-corde multifonctionnelle Connect, un distributeur de sacs à déjections, une breloque exclusive et un sac de transport emblématique, réunissant ainsi tout le nécessaire pour une promenade réussie dans un seul coffret.

« Circuit ne vise pas à transformer des accessoires pour animaux de compagnie en produits dérivés de course automobile », a déclaré Donald Kng, cofondateur et PDG de VETRESKA, à. « Il s'agit de transposer l'esprit du sport automobile dans un design bien pensé, adapté à la vie quotidienne. Grâce à notre partenariat avec Ollie, nous avons souhaité créer une collection à la fois dynamique, expressive et fonctionnelle, conçue pour ceux qui mènent une vie trépidante, mais qui ne pourraient pas imaginer leur quotidien sans leurs animaux de compagnie. »

Alors que le monde des animaux de compagnie croise de plus en plus les univers du design, de la mode et de la culture, la collection Circuit propose aux détaillants une offre lifestyle unique, soutenue par le partenariat de VETRESKA avec l'un des pilotes les plus rapides au monde dans la série mondialement reconnue de Formule 1.

La collection Circuit sera disponible à partir du 16 juillet 2026 sur vetreskanyc.com et chez les revendeurs du monde entier. La collection « Circuit Capsule », en édition limitée, sera commercialisée en quantités strictement limitées.

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À propos de VETRESKA

Fondée en 2017, VETRESKA est une marque pionnière qui s'attache à redéfinir le secteur des animaux de compagnie grâce à une approche novatrice et imaginative. Notre mission, « Together Reimagined », nous pousse à repousser les limites des soins aux animaux de compagnie, en proposant des conceptions innovantes qui suscitent la joie, renforcent le lien entre les animaux et leurs maîtres, et créent des souvenirs inoubliables.

Chaque produit VETRESKA est conçu avec un engagement sans faille envers la créativité, la qualité et l'innovation. Des meubles élégants pour animaux de compagnie aux jouets ludiques, en passant par des gamelles chics et des accessoires originaux, nous sommes fiers de proposer une large sélection de produits et de services fonctionnels qui répondent aux besoins des animaux tout en reflétant leur propre sens du style et leur raffinement.

Site internet : vetreskanyc.com | Instagram : @vetreska_official | TikTok : @vetreskanyc

Note aux rédacteurs

Conformément aux modalités du partenariat, ce communiqué ne fait aucune référence à l'écurie de Formule 1 d'Ollie Bearman. Nous demandons respectueusement aux médias de suivre cette même pratique.

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