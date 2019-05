ViCentra accélère son expansion internationale avec la nomination d'un nouveau PDG

UTRECHT, Pays-Bas, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- ViCentra, la société à l'origine de Kaleido, la pompe à insuline innovante et axée sur le bien-être, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Frans Cromme au poste de président-directeur général. Frans dirigera l'expansion commerciale de la société sur divers marchés à travers le monde. Frans apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du commerce et de la direction d'entreprise. Il rejoint ViCentra après avoir travaillé chez Smith & Nephew au poste de vice-président de l'excellence commerciale. Avant cela, il a été vice-président principal du marketing mondial, de la stratégie et de la R&D pour l'activité traitement des plaies de la société. Avant cela, il a dirigé les organisations commerciales d'Organon en tant que directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande et vice-président de région pour l'Amérique latine.

« Frans nous rejoint à un moment charnière pour ViCentra, et il dispose des compétences adéquates pour diriger notre expansion commerciale et notre croissance sur les marchés internationaux », a déclaré Jan Keltjens, président du conseil d'administration de ViCentra. « Nous sommes à une phase clé de notre transformation, qui voit une société axée sur le développement de produits devenir une entreprise commerciale d'envergure internationale à part entière, et nous partageons la vision de Frans quant au meilleur moyen d'y parvenir. »

Kaleido, le produit phare de ViCentra, est la plus petite pompe à insuline de sa catégorie et peut être adaptée sur mesure à l'individu qui l'utilise. Cette pompe minuscule combine la liberté d'une pompe patch avec la polyvalence d'une pompe conventionnelle, et emploie une technologie de micro-impulsions unique pour administrer des doses d'insuline précises, constantes et fiables. Suite à un lancement commercial qui a rencontré un vif succès aux Pays-Bas, la société accélère désormais la commercialisation et rend Kaleido disponible sur d'autres marchés européens.

Le siège de ViCentra à Utrecht continue de s'élargir, à la fois en termes d'installations et de personnel, à mesure que la société continue de croître. Plusieurs professionnels chevronnés ont rejoint l'équipe de direction au cours de ces derniers mois, comme annoncé précédemment. ViCentra a récemment annoncé le lancement de Kaleido au Royaume-Uni, ainsi qu'un partenariat avec Diabeloop, une société française offrant des solutions de gestion du diabète, dont le système personnalisé intègre un dispositif de contrôle glycémique continu (CGC) afin d'ajuster automatiquement l'administration d'insuline avec la pompe Kaleido. Diabeloop et ViCentra collaboreront sur des lancements en France et dans certains pays européens.

« La philosophie de ViCentra consiste à concevoir des produits de soins de santé brillamment conçus qui placent les besoins des gens au premier plan. Kaleido est un produit innovant qui reflète cette vision et répond aux besoins des personnes vivant avec un diabète insulinodépendant », a déclaré Frans. « C'est un privilège de rejoindre l'équipe à ce moment si important et je suis très enthousiaste quant au futur de ViCentra et aux changements que nous pouvons apporter. »

À propos de ViCentra

ViCentra B.V., dont le siège social se trouve à Utrecht, aux Pays-Bas et qui détient une société d'exploitation à Bristol, au Royaume-Uni, développe, fabrique et commercialise des pompes à insuline de nouvelle génération et d'autres produits visant à traiter les patients atteints de diabète. Le produit phare de la société est la pompe patch à insuline Kaleido, qui a obtenu le marquage CE et est commercialisée dans plusieurs pays européens. ViCentra a été fondée en 2013 et est soutenue par INKEF Capital, Health Innovations et LSP. Pour plus d'informations sur ViCentra, rendez-vous sur www.ViCentra.com.

