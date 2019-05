ViCentra versnelt internationale uitbreiding met benoeming van nieuwe CEO

UTRECHT, Nederland, 22 mei 2019 /PRNewswire/ -- ViCentra, het bedrijf achter de innovatieve Kaleido insulinepomp, heeft vandaag aangekondigd dat Frans Cromme is benoemd tot Chief Executive Officer. Frans heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van productontwikkeling en commercialisatie en zal de verdere commerciële uitbreiding van het bedrijf leiden naar verschillende markten wereldwijd. Voordat hij in dienst trad bij ViCentra was hij werkzaam bij Smith & Nephew als Senior Vice President voor Commercial Excellence. Eerder was hij daar SVP Global Marketing, Strategy en R&D voor de divisie Wound Care. Daarvoor gaf hij leiding aan commerciële organisaties bij Organon als GM voor het VK en Ierland en Area VP voor Latijns-Amerika.

'Het zijn spannende tijden voor ViCentra en Frans heeft de juiste vaardigheden om onze commerciële uitbreiding en groei op internationale markten te leiden,' aldus Jan Keltjens, voorzitter van de Raad van Bestuur van ViCentra. 'We bevinden ons in een belangrijke fase van onze transformatie van een bedrijf dat is gericht op productontwikkeling naar een volledig commerciële onderneming met een internationaal bereik, en we delen Frans' visie om dit te realiseren.

ViCentra's innovatie Kaleido is de kleinste insulinepomp in zijn klasse en kan helemaal worden afgestemd op iedere individuele gebruiker. De kleine pomp combineert de vrijheid van een patchpomp met de veelzijdigheid van een conventionele pomp en maakt gebruik van unieke micropuls-technologie om een nauwkeurige, consistente en betrouwbare insulinedosering toe te dienen. Na een succesvolle commerciële lancering in Nederland, wil het bedrijf zijn commercialisering nu versnellen en Kaleido introduceren op andere Europese markten.

Met de groei van het bedrijf wordt het hoofdkantoor van ViCentra in Utrecht uitgebreid, zowel qua faciliteiten als personeel. Zoals eerder aangekondigd is het team van leidinggevenden in de afgelopen maanden versterkt met meerdere ervaren professionals. ViCentra kondigde onlangs de lancering van Kaleido in het Verenigd Koninkrijk aan en een samenwerking met Diabeloop, een Frans bedrijf dat oplossingen biedt voor de behandeling van diabetes. Diabeloop's gepersonaliseerde systeem integreert een continue glucosemeter (CGM) met Kaleido om de toediening van insuline te automatiseren. Diabeloop en ViCentra werken samen aan de introductie van het product in Frankrijk en verschillende andere Europese landen.

'De filosofie van ViCentra is om zeer slim ontworpen producten voor de gezondheidszorg te maken met echt de gebruikers als leidraad. Kaleido is een innovatief product dat deze visie weerspiegelt en op unieke wijze voorziet in de behoeften van mensen met insulineafhankelijke diabetes,' zegt Frans. 'Het is een voorrecht om in deze belangrijke periode het team te mogen leiden en ik ben heel enthousiast over de toekomst van ViCentra en onze kansen in de markt.'

Over ViCentra

ViCentra B.V., met hoofdkantoor in Utrecht en een kantoor in Bristol (Verenigd Koninkrijk), ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve insulinepompen en andere producten voor de behandeling van mensen met diabetes. ViCentra is het bedrijf achter de Kaleido insulinepomp met CE-markering dat in diverse Europese landen op de markt wordt gebracht. ViCentra is opgericht in 2013 en wordt gesteund door INKEF Capital, Health Innovations en LSP. Meer informatie over ViCentra is te vinden op www.ViCentra.com.

Related Links

http://www.vicentra.com



SOURCE ViCentra