VINSSEN déploie un système innovant de pile à combustible à hydrogène homologué pour une utilisation maritime commerciale.

VINSSEN a obtenu du Bureau Veritas (BV) l'agrément de projet* pour son système de pile à combustible à hydrogène.

SEOUL, Corée du Sud, 25 Juin 2024 /PRNewswire/ -- VINSSEN Co, Ltd, un spécialiste de la technologie de décarbonisation maritime axé sur les piles à combustible à hydrogène et les systèmes de soutien, a passé avec succès les tests de performance rigoureux de BV, une étape clé pour démontrer la faisabilité des systèmes de piles à combustible à hydrogène à bord des navires commerciaux.

Engineers Inspecting VINSSEN’s Hydrogen Fuel Cell System, Onboard the Vessel “Tenacity”

VINSSEN a fourni un système de pile à combustible PEM (membrane d'échange de protons) personnalisé de 60 kW comprenant des composants clés tels qu'un module de pile à combustible (FCM), un module de conversion intégré, un système de batterie et un transformateur. VINSSEN a également intégré une interface utilisateur conçue pour faciliter le contrôle par les opérateurs de navires.

Seok-Hee LEE, chef de projet chez VINSSEN, a déclaré : « Le projet n'a pas été sans difficultés : Le projet n'a pas été sans défis, mais ceux-ci ont été systématiquement relevés grâce aux efforts de l'équipe de projet de VINSSEN et à l'étroite coopération de nos partenaires d'essai du projet. Notre succès représente un grand pas en avant pour offrir à l'industrie maritime d'autres solutions vers la neutralité carbone grâce à la technologie des piles à hydrogène ».

Ce projet s'appuie sur la certification d'approbation de principe (AIP) de VINSSEN par le registre coréen (KR) pour ses Power Packs maritimes à piles à combustible de 250kW/ 100kW en mars 2024 / septembre 2023. Outre les progrès récents dans le domaine des piles à hydrogène, VINSSEN a reçu l'approbation de type pour un système de batterie lithium-ion de 92 kWh de la part de la KR et de la Korea Maritime Transportation Authority (KOMSA), et a ensuite livré le premier ferry de passagers entièrement électrique à batterie de Corée, « Garden Dream », à l'exposition internationale de Suncheonman en mai 2023.

Par ailleurs, VINSSEN a récemment bouclé un tour d'investissement de série C d'un montant total de 15 milliards de KRW. Les fonds obtenus ont été affectés au développement de produits, à l'expansion du marché et au recrutement de personnel clé. Afin de faciliter l'expansion internationale, VINSSEN a établi une succursale américaine à Seattle en février 2024 pour pénétrer le marché nord-américain. Cette initiative s'ajoute à la présence internationale de VINSSEN depuis avril 2022 au K-Startup Center de Singapour, lancé par l'Agence coréenne pour les PME et les startups (KOSME).

* Le projet d'essai est mené à Singapour en collaboration avec Shell Singapore Pte. Ltd. (promoteur du projet), Seatrium Limited (développeur du projet), Penguin International Limited (propriétaire et exploitant du navire utilisé pour l'essai) et Air Liquide Singapore Pte. Ltd. (l'expert et le fournisseur d'hydrogène).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446064/Engineers_Inspecting_VINSSEN_s_Hydrogen_Fuel_Cell_System__Onboard_the_Vessel__Tenacity.jpg