Virtual Science AI lance la première plateforme de suivi de l'activité des concurrents pilotée par l'IA pour favoriser le succès du lancement des actifs pharmaceutiques

LONDRES, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Virtual Science AI annonce le lancement de Medical Competitor AI, une solution qui se fonde sur l'intelligence artificielle pour analyser l'activité médicale et la narration scientifique des concurrents. Grande première dans le secteur des sciences de la vie, cette solution est déjà utilisée par des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour assurer la réussite de leurs lancements.

Première plateforme pilotée par l'IA pour le suivi des actifs, de l'activité médicale et de la narration scientifique des concurrents

Plateforme conçue pour garantir l'excellence des lancements, promouvoir les nouveaux actifs et planifier la communication sur les indications pendant la période de lancement

Mise à disposition de données fiables sur l'activité et la narration scientifique des concurrents

La plateforme innovante d'information médicale de Virtual Science AI est utilisée par la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales et, de plus en plus, par des organisations biotechnologiques de pointe. Le système d'information médicale peut être utilisé pour l'information médicale intégrée, l'information sur les agents de liaison en sciences médicales, l'information sur les conseils consultatifs relatifs à l'IA, l'information sociale, l'information sur les congrès en temps réel, et maintenant pour l'information sur les actifs des concurrents. Un plan solide prévoit le déploiement de nombreuses versions d'application afin de répondre aux besoins les plus criants des sciences de la vie en matière d'information.

Information médicale sur les actifs des concurrents :

L'analyse des actifs et de l'activité médicale des concurrents, tels que la participation à des conférences, les activités commerciales, l'engagement social, les affiches, les publications et autres, a longtemps nécessité des ressources humaines, et n'était souvent même pas réalisée.

Les équipes spécialisées dans les sciences de la vie qui lancent de nouveaux traitements ou étendent les traitements existants à de nouvelles indications doivent élaborer des plans et sélectionner des activités, créer et diffuser une narration scientifique pour contribuer à apporter les traitements aux patients qui en bénéficieront le plus.

La plateforme de veille concurrentielle fournit des informations sur les activités des concurrents, leur narration et la manière dont les parties prenantes réagissent, afin d'aider à déterminer les activités et le récit à mettre en place en fonction du produit lancé.

Dans un contexte où il est de plus en plus demandé de limiter les budgets et de réduire les effectifs du secteur pharmaceutique, la plateforme permet aux équipes de prendre des décisions intelligentes sur les domaines d'activité à privilégier et facilite l'élaboration de la narration.

Tom Hughes, directeur général de Virtual Science AI, a déclaré :

« Les équipes chargées des lancements les plus importants dans le secteur pharmaceutique ont toujours dû rassembler les informations sur la concurrence manuellement, ou tout simplement s'en passer. Medical Competitor AI change la donne. Cette solution donne aux équipes chargées des lancements une visibilité en temps réel de l'activité des concurrents, de leur narration scientifique et de la réaction des parties prenantes, afin qu'elles puissent prendre des décisions plus judicieuses sur les points à privilégier et la manière d'orienter leur récit pour le bénéfice final des patients, qui seront alors de plus en plus nombreux à se voir proposer des traitements appropriés. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'information de Virtual Science AI, veuillez consulter le site www.virtualscienceai.com.

À propos de Virtual Science AI

La société Virtual Science AI fournit une plateforme d'information médicale de premier plan au niveau mondial, axée exclusivement sur les sciences de la vie. Elle propose des informations sur les groupes consultatifs des entreprises, des informations médicales intégrées, des informations sur les médias sociaux, des informations sur les congrès et des solutions de veille concurrentielle. Les solutions de la plateforme d'information médicale exclusive de Virtual Science AI transforment des données scientifiques complexes en données exploitables, qui permettent aux équipes spécialisées dans les sciences de la vie de tirer de ce système d'IA une valeur ajoutée durable à l'échelle de l'entreprise.

Basée à Londres et présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, la société Virtual Science AI apporte des solutions de logiciel à la demande (SaaS) de pointe dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé. Elle travaille en partenariat avec la plupart des 20 principales entreprises pharmaceutiques et de nombreuses sociétés de biotechnologie.

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