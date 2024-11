Virtue Drinks obtient un investissement de 2 millions de livres sterling

James Watt, cofondateur de BrewDog, et Eberechi Eze, footballeur anglais, investissent dans la boisson énergisante la plus vendue au Royaume-Uni.

Virtue est une boisson énergétique propre sans sucre, alimentée par yerba mate, un adaptogène rempli de vitamines essentielles, d'acides aminés et d'antioxydants.

Yerba mate, améliore la concentration mentale et les performances physiques

LONDRES, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Virtue Drinks a annoncé la clôture d'un tour d'investissement de 2 millions de livres sterling, ce qui porte son financement total à plus de 5 millions de livres sterling. Ce dernier tour de table comprend des investissements de James Watt, cofondateur de BrewDog, la plus grande marque de bière artisanale d'Europe, et d'Eberechi Eze, footballeur de Premier League et international anglais.

Dans le cadre de son investissement, Eze participera activement à la stratégie marketing de Virtue, amplifiant ainsi la présence de la marque à la suite de l'opération. La passion d'Eze pour un mode de vie sain correspond aux valeurs de la marque Virtue, ce qui fait de lui un partenaire idéal pour la marque. Dans le même temps, M. Watt jouera le rôle de conseiller stratégique et guidera le fondateur de Virtue, Rahi Daneshmand, sur la meilleure façon de développer l'entreprise à l'échelle mondiale.

Le financement permettra à Virtue de poursuivre sa mission de fournir une énergie propre pour le corps, l'esprit et l'âme en renforçant les efforts de marketing et en augmentant la notoriété de la marque au Royaume-Uni, en Europe et au-delà. L'investissement permettra également de soutenir la croissance de l'équipe de Virtue et d'augmenter considérablement la distribution mondiale, qui compte actuellement 5 000 magasins.

Virtue est composé d'ingrédients entièrement naturels, sans sucre et sans calories. Les boissons sont surpuissantes grâce à la yerba mate - un adaptogène naturellement riche en caféine, contenant plus d'antioxydants que le thé vert, 24 vitamines et minéraux et 15 acides aminés. Connue pour fournir une énergie soutenue, la yerba mate est la source d'énergie parfaite pour les personnes qui recherchent un stimulant naturel et nutritif pour améliorer leur concentration mentale et leurs performances physiques.

Eberechi Eze, footballeur anglais, a commenté : « Virtue est plus qu'une simple boisson énergétique, c'est une marque en laquelle je crois vraiment. Je suis ravie de faire partie d'une marque qui propose une manière naturelle et plus saine de se dynamiser ».

Rahi Daneshmand, fondateur et PDG de Virtue, a déclaré : « En tant que première boisson énergisante entièrement naturelle sans sucre ni calories, Virtue est bien placée pour ouvrir la voie à l'énergie propre. Ces partenariats marquent le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Virtue, et nous sommes impatients de voir un plus grand nombre de personnes profiter de nos boissons énergétiques propres. »

Disponible en trois saveurs alléchantes (Tropical, Pêche et framboise, et Fraise et citron vert), Virtue est vendu dans 20 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.virtuedrinks.com.