Virtue Drinks haalt investering van £ 2 miljoen binnen

James Watt, medeoprichter van BrewDog, en Eberechi Eze, voetballer uit Engeland, investeren in de snelst verkopende energiedrank van het Verenigd Koninkrijk

Virtue is een schone energiedrank zonder suiker, op basis van yerba mate, een adaptogeen boordevol essentiële vitaminen, aminozuren en antioxidanten.

Yerba mate, verbetert mentale focus en fysieke prestaties

LONDEN, 20 november 2024 /PRNewswire/ -- Virtue Drinks heeft aangekondigd een investeringsronde van 2 miljoen pond te hebben afgerond, waarmee de totale financiering op meer dan 5 miljoen pond komt. Deze laatste ronde omvat investeringen van James Watt, medeoprichter van BrewDog, Europa's grootste ambachtelijke biermerk, en Eberechi Eze, Premier League voetballer en international van Engeland.

Eze zal onderdeel van de investering actief betrokken zijn bij de marketingstrategie van Virtue, om het merk een sterkere aanwezigheid te geven na de transactie. Eze's passie voor schoon leven komt overeen met de merkwaarden van Virtue, waardoor hij een ideale partner voor het merk is. Watt treedt op als strategisch adviseur en zal Virtue-oprichter Rahi Daneshmand begeleiden bij de wereldwijde schaalvergroting van het bedrijf.

De financiering stelt Virtue in staat haar missie om schone energie te leveren voor lichaam, geest en ziel voort te zetten. Het bedrijf zal haar marketinginspanningen verhogen en haar naamsbekendheid vergroten in het Verenigd Koninkrijk, Europa en daarbuiten. De investering zal ook helpen bij de verdere groei van Virtue's team en de wereldwijde distributie, die momenteel 5.000 winkels omvat.

Virtue is gemaakt van volledig natuurlijke ingrediënten, zonder suiker en zonder calorieën. De drankjes werken super dankzij yerba mate, een adaptogeen dat van nature veel cafeïne bevat, boordevol met meer antioxidanten dan groene thee, 24 vitaminen en mineralen en 15 aminozuren. Yerba mate staat bekend om zijn langdurige energie en is de perfecte energiebron voor mensen die op zoek zijn naar een natuurlijke en voedzame boost om hun mentale focus en fysieke prestaties te verbeteren.

Eberechi Eze, voetballer in Engeland, gaf als commentaar: "Virtue is meer dan alleen een energiedrankje, het is een merk waar ik echt in geloof. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van een merk dat draait om een natuurlijke en gezonde manier om energie te krijgen."

Rahi Daneshmand, oprichter en CEO van Virtue, zei: "Als de eerste volledig natuurlijke energiedrank met nul suiker en nul calorieën, is Virtue goed gepositioneerd om de weg te wijzen naar schone energie. Deze samenwerkingen markeren het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor Virtue. We kunnen niet wachten tot nog meer mensen van onze schone energiedrankjes kunnen genieten."

Virtue is verkrijgbaar in drie verleidelijke smaken (Tropical, Peach & Raspberry en Strawberry & Lime) en wordt wereldwijd in 20 landen verkocht. Ga voor meer informatie naar www.virtuedrinks.com.