VolitionRx Limited annonce l'intégration de son test Nu.Q® NETs en tant que biomarqueur innovant dans l'évaluation en vie réelle menée en France sur la détection précoce du sepsis

HENDERSON, Nev., 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- VolitionRx Limited (NYSE AMERICAN: VNRX) ("Volition"), une société multinationale spécialisée dans l'épigénétique, annonce aujourd'hui l'intégration de son test Nu.Q® NETs H3.1 dans « DETECSEPS », une évaluation en vie réelle du dépistage précoce du sepsis. Le consortium DETECSEPS a été déclaré lauréat de l'appel à projets « Challenge Prévention » lancé par l'Agence Française pour l'Innovation en Santé et géré par la Banque Publique d'Investissement, dans le cadre du plan France 2030, lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue hier, le 3 décembre, à Paris, en France. Ce consortium sera financé à hauteur de 6,3 millions d'euros (environ 7,3 millions de dollars) par le gouvernement français et constitue un axe stratégique national majeur. En tant que partenaires industriels, Volition (XASE : VNRX) fournira le biomarqueur innovant exclusif et Euroimmun qui fait partie de Revvity, fournira la plateforme d'analyse automatisée i10® d'Immunodiagnostic Systems (IDS).

An Interview with Members of the DETECSEPS Consortium

Le professeur Sébastien Beaune du Service d'Accueil des urgences, IHU SEPSIS, Hôpital Ambroise Paré (AP-HP) et coordinateur du programme DECTECSEPS a déclaré :

« DETECSEPS vise à contribuer de manière significative à la réduction du fardeau socio-économique du sepsis en proposant un changement radical dans la prise en charge dans le service d'accueil des urgences pour les patients atteints d'une infection et présentant un risque d'évolution vers un sepsis.

« Le sepsis représente un lourd fléau social, économique et sanitaire dans le monde entier. On recense environ 166 millions de cas dans le monde, entraînant 21,4 millions de décès en 20211. De plus, même les survivants du sepsis continuent de souffrir de problèmes de santé importants, avec un taux de mortalité de 33 % dans l'année qui suit, 40 % des survivants étant réadmis à l'hôpital dans les 90 jours suivant leur sortie et un sixième des survivants souffrant d'une morbidité importante, telle que des limitations fonctionnelles.

« Le dépistage précoce du sepsis chez les personnes atteintes d'une infection et présentant un risque d'aggravation pourrait avoir un impact favorable sur la santé publique. »

Le professeur Djillali Annane, Chef du Service de soins intensifs de l'IHU SEPSIS, à l'hôpital Raymond Poincaré (AP-HP), et Directeur Scientifique du programme DETECSEPS a déclaré :

« DETECSEPS vise à mettre en œuvre dans la vie réelle une stratégie originale de dépistage précoce basée sur la combinaison d'un score clinique (NEWS2) et du biomarqueur Nu.Q® H3.1 de Volition comme seul biomarqueur, dont les performances diagnostiques sont bien établies.

« Les résultats montrent que le test H3.1 distingue avec précision le sepsis du syndrome inflammatoire systémique, qu'il est fortement corrélé à la gravité de la maladie et qu'il offre une excellente valeur pronostique des conséquences telles que la défaillance organique et la mortalité2. La puissance pronostique du score H3.1 mesurée à l'admission en soins intensifs a largement dépassé celle des scores de gravité existants tels que les scores APACHE II et SOFA3.

« Nous pensons que la combinaison des deux tests diagnostiques (NEWS2 et Nu.Q® H3.1) pourrait améliorer les performances des tests et faire une énorme différence en termes de détection précoce dans un contexte d'urgence.

« Notre objectif est d'avoir un impact positif sur le parcours de soins, notamment en favorisant le retour précoce à domicile (progression vers un sepsis peu probable ou très peu probable), l'hospitalisation en soins intensifs ou en service non intensif, et la mise en place des mesures « 3-hour bundle » recommandées par la Surviving Sepsis Campaign (progression vers un sepsis probable ou très probable). »

Le docteur Andrew Retter, directeur médical chez Volition, a ajouté :

« Les taux d'H3.1 peuvent être mesurés de manière systématique à l'aide de l'analyseur automatisé i10® d'Immunodiagnostic Systems (IDS), fourni par Euroimmun, et les résultats sont disponibles en moins d'une heure. L'ajout de la valeur de notre biomarqueur est de nature à améliorer l'application et la fiabilité du NEWS 2 pour trier les patients les plus gravement malades. Je pense qu'il s'agit là d'une attente à la fois importante et réaliste.

« DETECSEPS s'aligne sur l'objectif principal de Volition, qui consiste à mettre en pratique notre compréhension de l'épigénétique, et en particulier du biomarqueur H3.1, dans la pratique clinique, afin d'aider à identifier et à surveiller l'évolution de la maladie. Le programme DETECSEPS offre la possibilité de bénéficier de soins personnalisés, adaptés au risque de dégradation et de progression vers le sepsis. »

Rémi Rabeuf, Le Vice-Président corporate alliances and strategic partnerships de Volition a conclu :

« Nous sommes fiers d'être, aux côtés d'Euroimmun, partenaires industriels de ce consortium et nous nous réjouissons que le programme ait été approuvé et financé par le gouvernement français dans le cadre du programme France 2030 et de l'appel à projet Challenge Prévention.

« Nous espérons que grâce à un dépistage précoce du sepsis, des vies pourront être sauvées, la qualité de vie des survivants améliorée et, surtout, la charge pesant sur les systèmes de santé réduite.

« Comme l'a dit le professeur Beaune, le sepsis représente un lourd fardeau social, économique et sanitaire dans le monde entier. Nous pensons que ce programme pourrait être déployé non seulement à l'échelle nationale en France, mais aussi dans de nombreux autres pays à travers le monde. Avec environ 166 millions de cas par an, les possibilités de dépistage représentent un marché potentiel de plusieurs milliards. »

À propos du consortium

L'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU 3) SEPSIS (ex-PROMETHEUS) a été agréé dans le cadre du programme France 2030. Dirigé par l'Université Paris-Saclay, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), le CEA, l'AP-HP, l'Inserm et leurs partenaires universitaires, associatifs et industriels, ce centre intégré de classe mondiale, qui combine recherche, formation et soins de santé, a pour objectif de réduire de moitié, en dix ans, la mortalité et les complications à long terme causées par le sepsis.

L'approche interdisciplinaire de l'institut lui confère une position unique pour faire tomber les barrières dans la recherche sur le sepsis et ainsi développer de nouveaux tests diagnostiques et traitements thérapeutiques. L'IHU rassemble 60 équipes de recherche composées de 275 chercheurs, ainsi que plusieurs hôpitaux de l'AP-HP et des Hospices Civils de Lyon, représentant 94 cliniciens-chercheurs. Au cours des cinq dernières années, la communauté scientifique de l'IHU a produit plus de 6 800 articles scientifiques et déposé 115 brevets.

Dans le cadre du projet DETECSEPS, les deux hôpitaux partenaires de l'IHU, l'AP-HP et les HCL, s'associent à deux partenaires industriels de premier plan (IDS France et Volition) afin de faire progresser la prévention du sepsis.

À propos de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)

L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le plus grand système hospitalier universitaire d'Europe, est membre fondateur de l'IHU SEPSIS (anciennement PROMETHEUS) et met à profit son expertise hospitalière et scientifique pour soutenir les ambitions de l'institut.

Avec ses trois missions fondamentales – soins, formation, recherche et innovation –, l'AP-HP dispense des soins à toutes les personnes qui se présentent dans ses hôpitaux, forme les professionnels d'aujourd'hui et de demain et joue un rôle majeur dans la recherche médicale. L'AP-HP comprend 38 hôpitaux regroupés en six groupes hospitaliers universitaires (GHU). Elle compte 773 services organisés en 80 divisions médico-universitaires. Dans le domaine de la recherche, l'AP-HP est impliquée dans 11 instituts hospitaliers universitaires (IHU), dont trois dans lesquels l'AP-HP est partenaire direct, 23 programmes hospitaliers de recherche (PHR) actifs, dont neuf coordonnés par l'AP-HP, 26 fédérations hospitalières-universitaires (FHU), quatre sites intégrés de recherche sur le cancer (SIRIC), dont un site pédiatrique, et 181 centres de référence pour les maladies rares.

Les 38 hôpitaux de l'AP-HP prennent en charge près de 8 millions de patients chaque année en consultations externes, soins d'urgence, hospitalisations programmées ou hospitalisations à domicile, pour des personnes de tous âges.

La recherche à l'AP-HP améliore en permanence la prise en charge des patients et permet le développement de nouveaux traitements. Tout patient peut bénéficier des thérapies les plus innovantes en participant à un essai clinique. En France, la moitié de la recherche clinique est menée dans les hôpitaux de l'AP-HP. Au cœur d'un vaste réseau de partenaires, l'AP-HP est le premier hôpital universitaire français à avoir reçu le label Institut Carnot, qui reconnaît l'excellence de sa recherche collaborative.

À propos des Hospices Civils de Lyon (HCL)

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) sont partenaires de l'IHU SEPSIS (anciennement PROMETHEUS). Ils constituent le deuxième plus grand système hospitalier universitaire (CHU) de France. En tant qu'établissement public de santé de premier plan, les HCL regroupent 13 hôpitaux dans la métropole lyonnaise, couvrant toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Avec plus de 23 000 professionnels, dont 5 000 médecins, les HCL mènent des missions de soins, d'enseignement et de recherche, en étroite collaboration avec l'Université Claude Bernard Lyon 1 et de nombreux instituts de recherche. Acteurs majeurs de l'innovation médicale et de l'organisation des soins en France, les HCL offrent des soins de haute qualité accessibles à tous les patients.

HCL dispose d'une expertise reconnue dans la prise en charge des sepsis, soutenue par un vaste réseau de services spécialisés structurés autour des parcours de soins des patients, à commencer par les services d'urgence. HCL comprend trois grands sites de soins d'urgence situés à l'hôpital Edouard Herriot, à l'hôpital Croix-Rousse et à l'hôpital Lyon Sud, qui accueillent ensemble plus de 300 000 patients par an. Ces sites sont reliés à 15 unités de soins intensifs réparties dans les principaux hôpitaux, notamment des unités de soins intensifs multidisciplinaires (USI) en médecine générale, chirurgie, maladies infectieuses et néonatologie.

Grâce à des équipes pluridisciplinaires réunissant des urgentistes, des spécialistes des maladies infectieuses, des intensivistes, des biologistes et des pharmaciens, la réponse au sepsis est rapide, coordonnée et basée sur des protocoles actualisés et des parcours de soins structurés. Ces capacités s'appuient sur des infrastructures de pointe en microbiologie, biologie moléculaire et médecine de précision, ainsi que sur une participation active à la recherche clinique et aux réseaux nationaux de surveillance.

À propos de Volition

Volition est une entreprise multinationale qui se consacre à l'avancement de la science de l'épigénétique. Volition s'engage à sauver des vies et à améliorer le pronostic des personnes et des animaux atteints de maladies profondément impactantes grâce à un dépistage précoce et à un suivi de la maladie et du traitement.

Par l'intermédiaire de ses filiales, Volition développe et commercialise des tests sanguins simples, faciles à utiliser et économiques qui permettent de détecter et de surveiller toute une série de maladies, notamment certains cancers et maladies associées à la NETose, comme le sepsis. Le dépistage précoce et le suivi de la maladie permettent non seulement de prolonger la vie des patients, mais aussi d'améliorer leur qualité de vie.

Les activités de recherche et développement de Volition sont concentrées en Belgique, avec un laboratoire d'innovation et un bureau aux États-Unis, ainsi qu'un bureau à Londres.

Volition fournit gratuitement le test Nu.Q® H3.1 afin de permettre cette importante évaluation.

Le contenu du site Web de Volition n'est pas intégré par référence dans le présent document et ne doit pas être considéré comme faisant partie de celui-ci. L'adresse du site Web est mentionnée dans le présent document à titre de référence textuelle inactive uniquement.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=L7y5RjpsZQg

