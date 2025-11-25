VolitionRx Limited annonce le premier contrat de vente des tests Nu.Q® Cancer pour la validation clinique en vue d'une utilisation pratique de soins courants

HENDERSON, Nev., 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- VolitionRx Limited (NYSE AMERICAN: VNRX) (« Volition »), une société multinationale spécialisée dans l'épigénétique, annonce aujourd'hui le premier contrat de vente de ses tests Nu.Q® Cancer avec l'un des principaux centres hospitaliers universitaires, les Hospices Civils de Lyon, situé à Lyon, en France.

Léa Payen, professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Claude Bernard Lyon I et aux Hospices Civils de Lyon, en France, a déclaré :

« Nous sommes ravis de conclure ce marché d'achat de tests Nu.Q® Cancer afin de mener à bien le processus de certification interne avant d'introduire le test dans la pratique clinique courante de notre réseau hospitalier pour la prise en charge du cancer.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Volition pendant plusieurs années afin de développer des preuves scientifiques et cliniques solides pour soutenir l'utilisation de Nu.Q® dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Nos résultats indiquent que la mesure du niveau de nucléosomes méthylés lors du diagnostic d'un cancer du poumon non à petites cellules peut fournir des informations précieuses sur le pronostic, la progression de la maladie et, surtout, permettre une meilleure identification des patients susceptibles de tirer un bénéfice d'un traitement curatif. [1]-3 »

Le Docteur Andrew Retter, directeur médical chez Volition, a ajouté :

« Les recherches menées par l'équipe de Lyon démontrent que la technologie Nu.Q® Cancer permet aux cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques plus éclairées et offre de nouvelles capacités de surveillance efficaces tout au long du parcours du patient. En enrichissant le pronostic clinique, Nu.Q® Cancer aide à identifier la voie thérapeutique la plus appropriée pour chaque patient, soutenant ainsi les efforts visant à améliorer le suivi global et à fournir des soins centrés sur le patient.

« Nu.Q® Cancer représente une avancée significative dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer du poumon, offrant aux cliniciens un outil supplémentaire pour améliorer la précision dans le choix et le suivi du traitement. »

Monsieur Gael Forterre, directeur commercial de Volition, a conclu :

« Il s'agit d'une étape importante pour Volition dans la commercialisation et l'octroi de licences pour Nu.Q® dans le domaine du cancer chez l'homme. Nous sommes désormais sur la voie de la première utilisation de Nu.Q® dans la pratique clinique, une perspective enthousiasmante qui est au cœur de la mission de Volition, à savoir utiliser nos tests pour aider à sauver des vies. Nous sommes impatients de vous fournir plus de détails prochainement. »

À propos de Volition

Volition est une entreprise multinationale qui se consacre à l'avancement de la science de l'épigénétique. Volition s'engage à sauver des vies et à améliorer le pronostic des personnes et des animaux atteints de maladies profondément impactantes grâce à un dépistage précoce et à un suivi de la maladie et du traitement.

Par l'intermédiaire de ses filiales, Volition développe et commercialise des tests sanguins simples, faciles à utiliser et économiques qui permettent de détecter et de surveiller toute une série de maladies, notamment certains cancers et maladies associées à la NETose, comme le sepsis. Le dépistage précoce et le suivi de la maladie permettent non seulement de prolonger la vie des patients, mais aussi d'améliorer leur qualité de vie.

Les activités de recherche et développement de Volition sont concentrées en Belgique, avec un laboratoire d'innovation et un bureau aux États-Unis, ainsi qu'un bureau à Londres.

