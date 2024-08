Vortex Europe change de direction pour s'adapter à la croissance de l'entreprise

Stefan Röck devient directeur général

KEMPTEN, Allemagne, 16 août, 2024 /PRNewswire/ -- Vortex Europe GmbH, une division de la société américaine Vortex Companies et un chef de file en matière de solutions sans tranchée pour la réhabilitation des infrastructures d'eau et d'eaux usées, a annoncé aujourd'hui la promotion de Stefan Röck au poste de directeur général. M. Röck a passé les deux dernières années à conduire des changements et une croissance agressive pour l'entreprise en tant que directeur des ventes et des services, et ce transfert marque le début d'une nouvelle ère d'expansion pour l'entreprise.

Stefan Röck, Managing Director of Vortex Europe GmbH

"Le marché européen est important pour Vortex à plusieurs égards. Elle fait partie intégrante de notre plan de croissance et abrite de nombreuses technologies qui stimulent notre industrie", a déclaré Mike Vellano, PDG de Vortex Companies. "Depuis l'arrivée de Stefan, son expérience et ses connaissances préalables ont contribué à la croissance de notre entreprise dans un secteur extrêmement serré et hautement spécialisé".

L'arrivée de M. Röck dans l'entreprise en 2022 a été déterminante pour l'établissement de connexions régionales et la pénétration du marché critique de la réhabilitation des infrastructures allemandes. Il a joué un rôle clé dans la croissance des ventes de marques internationales connues telles que Picote et Schwalm, ainsi que dans l'introduction sur le marché européen de solutions Vortex telles que le système VeriCure® CIPP curing monitoring system et le mortier géopolymère GeoKrete® .

M. Röck a des projets ambitieux pour l'avenir de Vortex en Europe. "Je suis un leader pragmatique et je crois au pouvoir des équipes", a déclaré M. Röck. "Nous recrutons des gens formidables et nous avons travaillé dur pour établir la confiance et la valeur de la marque Vortex Europe. Nos clients savent qu'ils peuvent compter sur nous pour la cohérence et la qualité.

D'ici à la fin de l'année 2024, l'entreprise prévoit d'employer huit personnes, avec une croissance continue des effectifs prévue pour 2025. Vortex Europe a doublé son volume de ventes et ses recettes annuelles au cours des deux dernières années et a déménagé ses activités de Garching à Kempten afin d'augmenter son espace d'exploitation et de lui permettre de puiser dans le vaste bassin de talents de la région qui travaillent dans le domaine des eaux usées.

"Je suis fier de ce que nous avons construit au cours des dernières années", a ajouté Quin Breland, qui supervise Vortex International. "Stefan s'est concentré sur la promotion de Vortex en Allemagne et ailleurs, et il a fait ses preuves dans la direction d'équipes de vente et de service dans cette industrie. Nous sommes ravis de lui confier ce rôle".

À propos de Vortex Companies

Vortex Companies est un fournisseur de premier plan de technologies avancées de traitement des eaux et des égouts sans tranchée. Par l'entremise de ses divisions de produits et de services, Vortex offre une gamme complète de produits de réhabilitation, d'équipement, de services et de soutien sur le terrain aux marchés municipal, industriel et commercial. Cela comprend les systèmes de revêtement de tuyaux et de trous d'homme, la robotique d'égout, les mortiers, les époxy et les résines, les revêtements et les services d'assèchement, l'équipement d'installation, les services contractuels, la formation et le soutien sur le terrain.

Présente à l'échelle mondiale, Vortex s'efforce de fournir à ses clients une vaste gamme de solutions sans tranchée rentables et à la fine pointe de l'industrie, ainsi que l'expertise technique la mieux adaptée aux besoins de leurs projets. Pour plus d'informations, consultez le site vortexcompanies.com.

