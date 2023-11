Walden poursuit ses investissements en Belgique

Walden, le leader de la logistique pharmaceutique en Europe, fait l'acquisition de la société belge de transport pharmaceutique Ivemar

PARIS, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- C'est dans le but d'accompagner le développement de sa filiale Transpharma International, spécialisée dans le transport pharmaceutique du premier kilomètre et dans les services de fret à l'échelle mondiale, que le groupe intègre la société belge Ivemar.

« L'arrivée d'Ivemar permet à Transpharma International de disposer d'actifs dans le domaine du transport, d'une équipe solide et expérimentée en matière de bonnes pratiques de distribution pharmaceutique (GDP) et de locaux sous licence situés dans un corridor commercial européen clé pour le transport et la logistique », déclare David Evans, CEO de Transpharma International.

La flotte d'Ivemar ajoutée à celle de Transpharma International en Europe porte l'ensemble à plus de 250 véhicules SPL, offrant un transport paneuropéen en température dirigée pour des expéditions de toutes tailles (d'une palette à un camion complet). En outre, l'entreprise développe ainsi ses capacités de stockage pour les flux en transit et pour les activités de « cross-docking » dans des entrepôts certifiés situés à proximité de Bruxelles et ajoute un entrepôt certifié et en température dirigée à l'aéroport de Bruxelles. C'est un développement clé dans la stratégie de Transpharma International visant à élargir son offre de solutions de fret aérien en conformité avec les exigences de la distribution pharmaceutique.

L'ajout de capacité de stockage directement à la sortie de l'avion permet maintenant à Transpharma International de renforcer son offre de service. Jusqu'à présent, Transpharma International s'est uniquement concentré sur la phase de transport du premier kilomètre, allant des APIs aux produits finis. Dorénavant, Transpharma International peut proposer des solutions de stockage dites GDP à température dirigée pour les marchandises en transit, ainsi que pour la gestion et l'optimisation des flux d'approvisionnement vers les fabricants depuis et vers le reste du monde.

« En tant que fondateur et dirigeant d'Ivemar, je suis ravi de voir l'entreprise rejoindre le groupe Walden et ainsi lui donner la chance de se développer de manière durable. Notre expertise et nos infrastructures complètent parfaitement le réseau et les capacités de Transpharma International. Nous sommes ravis de cette belle opportunité et de pouvoir apporter un savoir-faire supplémentaire au groupe », déclare Yves SMETS, CEO d'Ivemar.

