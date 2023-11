Walden blijft investeren in België

Walden, Europees marktleider in farmaceutische logistiek, neemt het Belgische farmaceutische transportbedrijf Ivemar over

PARIS, 9 november 2023 /PRNewswire/ -- De Groep integreert het Belgische bedrijf Ivemar om de ontwikkeling van haar dochteronderneming Transpharma International, gespecialiseerd in farmaceutisch first mile transport en vrachtdiensten op wereldwijde schaal, te ondersteunen.

Walden, the leader in pharmaceutical logistics in Europe acquires the Belgian pharmaceutical transport company Ivemar

"Met de overname van Ivemar beschikt Transpharma International over transportmiddelen, een sterk team met ervaring in Good Pharmaceutical Distribution Practice (GDP) en een bedrijfspand met licentie, gelegen in een belangrijke Europese handelscorridor voor transport en logistiek", zegt David Evans, CEO van Transpharma International.

De vloot van Ivemar, toegevoegd aan die van Transpharma International in Europa, brengt het totaal op meer dan 250 SPL-voertuigen, die pan-Europees en temperatuurgecontroleerd transport aanbieden voor zendingen van alle formaten (van één pallet tot een volledige vrachtwagen). Het bedrijf ontwikkelt ook zijn opslagcapaciteit voor transitstromen en "cross-docking"-activiteiten in gecertificeerde magazijnen in de buurt van Brussel, en voegt een gecertificeerd temperatuurgecontroleerd magazijn toe op de luchthaven van Brussel. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de strategie van Transpharma International om haar aanbod van luchtvrachtoplossingen uit te breiden in lijn met de eisen van farmaceutische distributie.

De toevoeging van opslagcapaciteit direct bij de uitgang van het vliegtuig stelt Transpharma International nu in staat om haar dienstenaanbod te versterken. Tot nu toe richtte het dochterbedrijf van Walden Group zich alleen op de eerste transportfase, van API's tot afgewerkte producten. Transpharma International kan nu temperatuurgecontroleerde GDP-opslagoplossingen bieden voor goederen in doorvoer, maar ook voor het beheren en optimaliseren van toeleveringsstromen naar fabrikanten van en naar de rest van de wereld.

"Als oprichter en CEO van Ivemar ben ik verheugd dat het bedrijf deel uitmaakt van de Walden Group en de kans krijgt om zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Onze expertise en infrastructuur zijn de perfecte aanvulling op het netwerk en de capaciteiten van Transpharma International. We zijn blij met deze kans en de mogelijkheid om extra knowhow in te brengen in de groep", zegt Yves SMETS, CEO van Ivemar.

Laure Murat

Marketing and Communication Manager Walden Group

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2272330/TRANSPHARMA_International_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272331/Walden_Group.jpg