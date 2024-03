WEKA onthult krachtige AI-native dataplatformtoepassing voor NVIDIA DGX SuperPOD met NVIDIA DGX H100 systemen

CAMPBELL, Calif., 18 maart 2024 /PRNewswire/ -- Van NVIDIA GTC: WekaIO (WEKA), het AI-native dataplatformbedrijf, heeft vandaag WEKApod™ onthuld: een krachtige AI-native dataplatformtoepassing voor NVIDIA DGX SuperPOD™ met NVIDIA DGX H100 systemen. De toepassing integreert WEKA's AI-native dataplatformsoftware met toonaangevende opslaghardware en levert een kant-en-klare, speciaal gebouwde omgeving voor AI-toepassingen. Klanten kunnen de WEKApod dataplatformtoepassing installeren als onderdeel van hun NVIDIA DGX SuperPOD-oplossing. Dit geeft hen in korte tijd de hulpmiddelen voor computers, opslag en netwerken zodat ze hun AI-projecten sneller in productie kunnen nemen.

De WEKApod dataplatformtoepassing biedt een uitzonderlijke en zeer krachtige gegevensbeheerbasis voor NVIDIA DGX SuperPOD- implementaties: een enkele cluster kan tot 18.300.000 IOP's leveren. Daarnaast zijn de schrijfprestaties voor AI-model checkpointing zeer efficiënt, met superieure training, schaalbaarheid, bedrijfsveerkracht en ondersteuning voor realtime toepassingen.

WEKApod levert alle mogelijkheden van WEKA's dataplatformsoftware in een eenvoudige toepassing voor enterprise AI, generative AI en GPU-cloud klanten. Belangrijke pluspunten zijn:

Toonaangevende prestaties

De AI-native architectuur van het WEKA-dataplatform levert 's werelds snelste AI-opslag en uitzonderlijk hoge prestaties voor AI-datapijplijnen. Het zorgt voor een lage latency ongeacht de bestandsgrootte en biedt een hoge schrijfdoorvoer die nodig is voor checkpointing-activiteiten om bedrijfskritische continuïteit te garanderen.

Maximale efficiëntie voor verbeterde duurzaamheid

Het WEKA-dataplatform biedt hogere prestatiedichtheid en verlaagt het energieverbruik door ruimtegebruik te maximaliseren, koeling efficiënter te maken, stroomdistributie te optimaliseren en sluipverbruik te verminderen. Hierdoor kunnen klanten van WEKA hun CO2-voetafdruk verminderen met 260 ton CO2e voor elke opgeslagen petabyte.



Het WEKA -dataplatform levert ook efficiënte opslagtoegang, zodat computertaken, zoals training en inferentieprocessen, met maximale prestaties worden uitgevoerd. Dit vermindert inactiviteitstijden en het totale energieverbruik. Door bronnen efficiënt te gebruiken en dataverplaatsingen te minimaliseren, helpt het WEKA-platform de bijbehorende energiekosten en de CO2-voetafdruk van AI-implementaties te verlagen, zodat organisaties duurzaamheid- en milieudoelen kunnen bereiken terwijl ze AI-initiatieven stimuleren.

Ultieme keuze aan inzetmogelijkheden: on-premises en in hyperscaler, hybride en GPU-clouds met het WEKA-dataplatform

WEKA pionierde in 2013 met het concept van een softwaredataplatform voor AI en rekenkracht met hoge prestaties. Het was de eerste leverancier die een softwareoplossing op abonnementsbasis leverde die kon draaien op hardware van 's werelds toonaangevende serverleveranciers in alle grote hyperscale publieke clouds. Nu hebben klanten een nieuwe manier om WEKA-dataplatformsoftware op locatie voor grootschalige AI- en GPU-cloudimplementaties met WEKApod te gebruiken.



"WEKA is verheugd dat het de NVIDIA DGX SuperPOD-certificering heeft behaald om een krachtige nieuwe optie voor gegevensplatformen aan enterprise AI-klanten te leveren," zegt Nilesh Patel, chief product officer bij WEKA. "Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat bedrijven nog steeds moeite hebben om hun AI-initiatieven van pilot naar productie te brengen, en anderen hebben nog steeds moeite om ermee te beginnen. Met deze nieuwste certificering bieden we een krachtige basis voor de data-infrastructuur om de volgende golf van AI-innovatie aan te wakkeren. Door van de WEKApod dataplatformtoepassing met DGX SuperPOD te profiteren, wordt er een kwantumsprong gemaakt in snelheid, schaal, eenvoud en duurzaamheid. En dit is wat bedrijven nodig hebben om toekomstgerichte AI-projecten snel, efficiënt en succesvol te ondersteunen."

Naarmate het gebruik van AI in bedrijven toeneemt, zijn organisaties op zoek naar een krachtige infrastructuur om hun AI-projecten sneller in productie te kunnen nemen," zegt Charlie Boyle, vicepresident DGX Systems bij NVIDIA. "De certificering van de WEKApod dataplatformtoepassing voor NVIDIA DGX SuperPOD geeft ondernemingen een bewezen oplossing op datacenterschaal om de meest complexe AI workloads aan te pakken en hun AI-transformatie vooruit te helpen."

Ga voor meer informatie over de WEKApod dataplatformtoepassing, gecertificeerd voor NVIDIA DGX SuperPOD, naar https://www.weka.io/wekapod.

