Whatfix lance une nouvelle gamme de produits « Mirror », marquant une croissance solide en 2023

SAN JOSÉ, Californie et BANGALORE, Inde, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Whatfix , le leader mondial des plateformes d'adoption numérique (DAP), a annoncé aujourd'hui le lancement d'un autre nouveau produit appelé Mirror, qui révolutionnera la formation aux systèmes et la présentation de produits.

Mirror crée des répliques fidèles et interactives d'applications Web pour permettre des formations et démonstrations de produits immersives qui ne comportent pas les risques posés par l'accès aux systèmes réels. La solution permettra ainsi aux services informatiques de réduire les coûts d'infrastructure et de main-d'œuvre associés à la maintenance d'environnements d'application supplémentaires. Plusieurs grandes entreprises, y compris certaines inscrites au Fortune 500, ont tiré des avantages de Mirror lors des essais initiaux du produit, dont la version bêta est prévue au deuxième trimestre 2024.

« Whatfix reste dédié à l'amélioration des expériences utilisateur, et en lançant Mirror, nous avons non seulement ajouté une gamme de produits de pointe à notre portefeuille, mais aussi renforcé notre position dans les plateformes d'adoption numérique (DAP) et l'analytique. Cette expansion souligne notre engagement à révolutionner l'expérience utilisateur, à réduire les coûts et à accélérer le retour sur investissement des transformations numériques », a déclaré Khadim Batti, PDG et cofondateur de Whatfix.

« Pour moi, le partenariat entre l'Université d'Oxford et Whatfix est un voyage transformateur, et la plateforme d'adoption numérique de l'entreprise constitue une pierre angulaire de notre stratégie numérique », a déclaré David Evans, concepteur pédagogique et formateur en informatique à l'Université d'Oxford. « Au-delà de la solution DAP, Whatfix a favorisé l'innovation, la simplification des processus complexes et l'autonomisation des équipes, leur permettant de naviguer en toute simplicité dans le paysage numérique. L'approche centrée sur l'utilisateur de Whatfix s'aligne parfaitement avec l'engagement de l'Université d'Oxford à offrir une expérience client exceptionnelle. Notre collaboration avec Whatfix est l'ingrédient secret de notre succès numérique : elle a changé la donne et transformé la façon dont nous utilisons la technologie, tout en assurant des transitions en douceur. »

Faits saillants des réalisations de Whatfix en 2023 :

Croissance et expansion rapides

Pour une deuxième année, la croissance des revenus récurrents annuels (ARR) de Whatfix se trouvait dans le premier décile et s'élevait à 45 % en glissement annuel. De plus, ses nouveaux revenus générés par les clients existants ont connu une augmentation substantielle de 35 % en glissement annuel. La société a célébré la conclusion réussie de six transactions de plus de 1 million de dollars, soulignant la nécessité de mettre en œuvre des DAP à l'échelle de l'organisation dans les grandes entreprises. Une hausse de 40 % du revenu moyen par compte a confirmé la confiance croissante des clients existants. De plus, 45 % des clients ont choisi de prolonger leur engagement avec Whatfix, soulignant la valeur durable de la plateforme et son impact positif sur l'expérience utilisateur. La société a ajouté neuf nouvelles sociétés du Fortune 500 à sa clientèle, portant le nombre à 79, et a enregistré un influx notable de 168 nouveaux clients, y compris Schindler Elevator Corporation, Orange, Brown & Brown Insurance, Benco Dental, la ville de Baltimore et l'Université Pepperdine.

Maintien de sa position de leader de l'industrie

Whatfix est le seul fournisseur DAP nommé leader dans l'édition inaugurale du rapport Workplace Employee Experience Management (WEEM) Platforms PEAK Matrix® d'Everest Group en 2023.

Sa note de 4,5/5 sur le site Gartner et sa position en tant que meilleure société DAP sur le Deloitte Technology Fast 500™North America pour trois années consécutives soulignent l'engagement de Whatfix envers l'excellence. La société a également remporté d'autres récompenses de l'industrie, y compris les prix Globee et Stevie.

Portefeuille de produits renforcé

Product Analytics, lancé en 2023, a enregistré une croissance remarquable et multiplié par cinq ses ARR sur 12 mois, ajoutant 50 nouveaux logos, dont 48 % proviennent d'entreprises du Global 2000 et du Fortune 500. L'expansion de Product Analytics pour prendre en charge les applications de bureau reflète l'engagement de Whatfix à devenir fournisseur de choix, offrant une plateforme d'analyse transparente et sans code aux entreprises.

Un autre produit lancé l'année dernière était Enterprise Insights. Des fonctionnalités telles que QuickRead, Survey Analysis et Content Auto-completion illustrent de manière tangible les prouesses technologiques de Whatfix en matière d'amélioration de l'expérience utilisateur globale.

Mener avec innovation

Whatfix a obtenu trois brevets de l'Office des brevets des États-Unis et en a déposé 12 autres en 2023, élargissant rapidement son portefeuille de brevets. Ces brevets englobent des technologies innovantes, y compris un système et une méthode d'élaboration d'étapes dans la fourniture de conseils numériques à une application sous-jacente, la personnalisation du contenu d'orientation numérique et la mise à l'essai automatique du contenu d'orientation numérique.

Écosystème de partenaires accéléré

Whatfix a réussi à intégrer plus de 30 nouveaux partenaires, dont Coupa, Genpact, NTT Data et Sify Technologies, entre autres. La société a renforcé son engagement auprès d'intégrateurs de systèmes internationaux stratégiques comme Infosys, HCL, Cognizant et TCS, ainsi que d'autres partenaires stratégiques régionaux tels que Jacobs et GP Strategies, en leur accordant la désignation rehaussée de « Whatfix Certified Delivery Partner », dans le cadre du programme de partenariat Rise 2 Excellence destiné aux partenaires de services.

Former des experts en DAP à la Whatfix University

Whatfix a lancé une certification Product Analytics parallèlement à ses certifications DAP existantes. La société a surclassé 1 585 spécialistes en DAP et 153 champions Product Analytics, affichant un nombre de certifications en croissance constante depuis 2021 qui atteint 4 103 certifications.

Regard sur l'avenir

Dans une démarche stratégique axée sur l'utilisateur, Whatfix continuera à exploiter la puissance de l'IA de génération pour simplifier les expériences utilisateur et augmenter la productivité en lançant deux nouvelles fonctionnalités clés en 2024

Ask Insights : destiné à simplifier les interactions des utilisateurs à l'aide d'outils d'analyse et à capturer les informations à partir des données

AI Assist : assistant de tâche autonome alimenté par l'IA

Ces innovations aideront les utilisateurs à générer des informations, à créer des rapports de tendances et à effectuer des tâches en langage naturel.

À propos de Whatfix

Whatfix permet à n'importe quel utilisateur, où qu'il se trouve, de connaître un succès évolutif avec la technologie qu'il utilise chaque jour en l'aidant à approfondir ses connaissances, à élargir ses capacités et à débloquer la productivité pour soi-même et son organisation. La plateforme d'adoption numérique (DAP) de Whatfix s'intègre de manière fluide dans les applications pour soutenir les utilisateurs, fournissant des informations et des conseils contextuels qui augmentent immédiatement les capacités individuelles et amplifient collectivement la productivité. L'organisation compte sept bureaux mondialement, y compris aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, à Singapour et en Australie, et elle travaille avec des entreprises du Fortune 500 dans le monde entier. Whatfix a levé 140 millions de dollars à ce jour et est soutenu par des investisseurs de renom, notamment Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital India et Cisco Investments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Whatfix.

