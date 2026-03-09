Whatfix présente AI Roleplay Training in Mirror, la seule plateforme combinant des conversations d'IA adaptatives avec des simulations de systèmes réels

Pour la première fois, les équipes en contact avec la clientèle pourront s'exercer à des conversations réelles avec les clients, basées sur l'IA générative, dans des systèmes d'entreprise simulés

SAN JOSE, Californie et BANGALORE, Inde, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, la plateforme mondiale native IA pour l'adoption des technologies d'entreprise, lance officiellement AI Roleplay training in Mirror, faisant de Mirror une plateforme de formation axée sur l'IA conçue pour préparer les équipes en contact avec la clientèle à des performances réelles allant au-delà de la simple utilisation du système.

Avec ce lancement, Mirror évolue au-delà de la simulation de système pour combiner un jeu de rôle adaptatif piloté par l'IA avec des simulations réalistes d'applications d'entreprise, permettant aux équipes de première ligne de s'entraîner aux conversations avec les clients et aux flux de travail dans un environnement unique et sans risque.

Une forte dynamique de marché

L'expansion de Mirror est soutenue par une adoption rapide par les entreprises. Avec l'introduction d'AI Roleplay en 2025, le RRA de Mirror a augmenté de plus de 200 % en glissement annuel. Ayant atteint un RRA de trois millions de dollars en seulement six trimestres, Whatfix prévoit que le revenu de Mirror sera multiplié par trois en 2026, grâce à des déploiements à grande échelle au sein des équipes d'assistance à la clientèle et d'exploitation. Plusieurs organisations du Fortune 100 ont déjà mis en œuvre la formation Mirror with AI Roleplay dans le cadre de leurs programmes de formation de première ligne, rapportant déjà des améliorations dans des indicateurs tels que le délai de maîtrise, le temps moyen de traitement, et la satisfaction client.

De la formation aux systèmes à la préparation au monde réel

Mirror a été lancé en 2024 pour aider les entreprises à former leurs employés à des systèmes complexes sans mettre en danger les environnements réels ou les clients. Au fur et à mesure de l'adoption, Whatfix a identifié une lacune plus importante : Les équipes avaient également besoin d'un moyen sûr de s'exercer à la partie la plus imprévisible de leur rôle :les conversations clients. La formation AI Roleplay comble cette lacune.

Bien que de nombreuses solutions offrent un jeu de rôle d'IA en tant que capacité autonome, elles manquent de contexte système. Mirror combine de manière unique des conversations d'IA adaptatives avec des simulations de systèmes haute-fidélité, permettant aux employés de s'entraîner à dire ce qu'ils ont à dire et à travailler ensemble dans l'environnement exact où la performance se produit.

Cette évolution reflète un changement plus large dans la manière dont les entreprises abordent la préparation des équipes dans un monde piloté par l'IA.

« Malgré l'accélération de l'adoption par les entreprises, seul un tiers d'entre elles se sentent très efficaces aujourd'hui. La simulation enseigne le processus, et le jeu de rôle développe le jugement et la confiance », déclare Khadim Batti, cofondateur et CEO de Whatfix. « Avec AI Roleplay in Mirror, nous aidons les entreprises à réduire les délais de mise en œuvre et à améliorer les résultats pour les clients en préparant les employés à des situations réelles avant qu'elles ne soient mises en œuvre. »

Les principales capacités de la formation au jeu de rôle sur l'IA dans Mirror sont les suivantes

Conversations de formation par jeu de rôle optimisée par l'IA adaptative pour réagir en temps réel aux données de l'apprenant et refléter les interactions réelles avec les clients.

pour réagir en temps réel aux données de l'apprenant et refléter les interactions réelles avec les clients. Création rapide d'une formation par jeu de rôle à l'aide d'invites d'IA pour réduire le temps et les efforts nécessaires à la mise en place d'expériences pratiques.

pour réduire le temps et les efforts nécessaires à la mise en place d'expériences pratiques. Évaluation intégrée de l'état de préparation dans le cadre de flux de travail simulés, donnant aux dirigeants une visibilité claire des performances avant la mise en service.

dans le cadre de flux de travail simulés, donnant aux dirigeants une visibilité claire des performances avant la mise en service. Support multilingue pour permettre une formation cohérente et évolutive pour les équipes internationales.

Les analystes du secteur considèrent que cette convergence entre le jeu de rôle de l'IA et la simulation des systèmes constitue un changement essentiel dans la manière dont les entreprises mettent en place des équipes en contact avec la clientèle.

« En combinant le jeu de rôle piloté par l'IA et la simulation de système en une seule solution, Whatfix offre aux organisations une approche unifiée de l'habilitation des employés, en particulier pour les rôles en contact avec la clientèle, permettant aux apprenants d'acquérir en toute sécurité une expérience pratique avant de passer à des systèmes réels », déclare Gina Smith, directrice de recherche chez IDC.

La formation AI Roleplay est disponible aujourd'hui dans le cadre de Whatfix Mirror. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://whatfix.com/products/mirror/

Promouvoir l'habilitation des entreprises en matière d'IA

La formation AI Roleplay dans Mirror fait partie de la stratégie plus large de Whatfix en matière d'IA, axée sur les résultats mesurables et la préparation à l'exécution. En appliquant l'IA aux moments à fort impact, où les employés interagissent avec les systèmes et les clients, Whatfix aide les entreprises à réduire les risques, à accélérer les performances et à offrir de meilleures expériences clients à l'échelle.

À propos de Whatfix :

Whatfix est une plateforme d'IA qui soutient l'« utilisateurisation » des applications d'entreprise, permettant aux entreprises de maximiser le retour sur investissement de leurs investissements numériques. Grâce à son moteur d'intelligence artificielle ScreenSense, Whatfix interprète en permanence le contexte du flux de travail de l'application et les intentions de l'utilisateur afin de stimuler la productivité de l'utilisateur, d'assurer la conformité des processus et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur à travers les applications et les agents IA. Le portefeuille de produits comprend une plateforme d'adoption numérique, un miroir pour la simulation de systèmes pratiques et une formation basée sur un jeu de rôle d'IA, ainsi que des analyses de produits et d'agents d'IA pour des informations sans code. Avec sept bureaux aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne, à Singapour et en Australie, Whatfix accompagne plus de 700 entreprises, dont plus de 80 du classement Fortune 500 comme Shell, Schneider Electric et UPS Supply Chain Solutions. Soutenue par des investisseurs tels que Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads et Cisco Investments, le logiciel clique avec Whatfix. Pour plus d'informations, visitez le site Whatfix .

Relations avec la presse :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1760140/Whatfix_Logov1.jpg