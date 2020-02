Wilson Sporting Goods accueille Fernando Belasteguín, star internationale de padel, dans son équipe de conseillers

« Ce partenariat avec Wilson ne pouvait pas être plus passionnant pour moi », a déclaré Fernando Belasteguín. « Cette société, à la pointe dans les sports de raquette depuis un siècle, s'est engagée à leur développement. Elle possède une profonde connaissance dans la création de nouveaux produits qui confèrent un atout aux athlètes et nous allons désormais porter cet avantage au padel à grande échelle. Elle marie à la perfection l'expertise et la passion et je suis impatient de faire part de l'équipe Wilson dans la cocréation d'équipements et de développer ce sport à travers le monde. »

« Bela est unique », a dit Hans-Martin Reh, directeur général chez Wilson Racquet Sports. « Il s'agit d'un réel partenariat, dans tous les sens du terme. Nous travaillerons de concert pour créer des produits révolutionnaires, qui alimentent la croissance du padel et rendent le jeu plus valorisant, et nous chercherons de nouvelles opportunités pour construire une plus grande communauté autour de ce sport. »

Fernando Belasteguín lancera en mars une raquette Wilson noire opaque, en cours de test actuellement. Cette raquette a été conçue spécialement pour lui et reflète ses connaissances et ses préférences. Il jouera également avec des vêtements et des chaussures de la marque Wilson. Plus tard dans l'année, Belasteguín et Wilson dévoileront une collection de padel appelée « Wilson x BELA ». Cette ligne comprendra plusieurs raquettes, des accessoires, des vêtements et des chaussures de haute performance.

Fernando Belasteguín rallie ainsi le programme de l'équipe de conseillers de la société, qui réunit plus de 10 000 athlètes professionnels depuis 90 ans, des entraîneurs, des professionnels de l'enseignement et des conseillers dans une grande variété de sports à travers le monde. Il rejoint plusieurs icônes qui font également partie de l'équipe de conseillers de Wilson dans les sports de raquette, dont Roger Federer et Serena Williams, qui, comme Belasteguín, ont permis le développement de leur sport respectif.

À PROPOS DE FERNANDO BELASTEGUÍN

Fernando Belasteguín, connu également sous le nom de « Bela » est un joueur professionnel de padel argentin. Actuellement numéro sept, il a passé seize années consécutives de sa carrière au premier rang mondial. Belasteguín est un joueur incroyablement accompli. Sur les 268 matchs de finale auxquels il a participé, il en a gagné 220.

À PROPOS DE WILSON SPORTING GOODS

Wilson Sporting Goods Co., une filiale d'Amer Sports située à Chicago, est l'un des principaux fabricants d'équipements, de vêtements et d'accessoires de sport haute performance au monde. Wilson est le leader mondial des sports de raquettes, y compris le tennis, le padel, le racquetball, le badminton et le pickleball. L'entreprise utilise les idées des joueurs pour développer des produits qui poussent l'innovation des équipements de padel vers de nouveaux territoires. Grâce à son dévouement à la création de produits qui permettent aux athlètes à tous les niveaux de donner le meilleur d'eux-mêmes, Wilson mérite la place de leader qu'il occupe dans les équipements sportifs.

