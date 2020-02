Internationale padelster Fernando Belasteguín wordt adviseur van Wilson Sporting Goods

"Deze samenwerking met Wilson is voor mij echt heel spannend," aldus Fernando Belasteguín. "Dit is een bedrijf dat al een eeuw aan de top van de racketsport staat en zich inzet voor de verdere groei van deze sporten. Ze hebben een enorme kennis van het creëren van nieuwe producten die atleten een voorsprong geven, en nu brengen we die voorspong naar padel op grote schaal. Het is een perfecte combinatie van expertise en passie en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het Wilson-team en mee te helpen uitrusting te ontwerpen en de sport over de hele wereld te doen groeien."

"Er is maar één Bela," zei Hans-Martin Reh, algemeen manager van Wilson Racquet Sports. "Dit is een echt partnerschap in alle opzichten. We zullen nauw samenwerken om baanbrekende producten te creëren om de groei en het beoefengenot van padel te bevorderen en we zullen nieuwe kansen zoeken om een grotere gemeenschap rond de sport op te bouwen."

Fernando Belasteguín debuteert in maart een zwart Wilson-racket dat hij momenteel uittest. Dit racket is speciaal voor hem ontworpen en is een weerspiegeling van zijn inzichten en voorkeuren. Voorts zal hij op de baan verschijnen in kleding en schoeisel van Wilson. Later dit jaar onthullen Belasteguín en Wilson een padelcollectie met de naam "Wilson x BELA". Deze lijn bestaat uit verschillende rackets, accessoires, kleding voor op de baan en hoogpresterend schoeisel.

Fernando Belasteguín sluit zich aan bij het succesvolle Adviseursprogramma van het bedrijf dat meer dan 90 jaar geleden van start ging en uit meer dan 10.000 professionele atleten, coaches, professionele lesgevers en adviseurs bestaat over een breed scala aan sporten over de hele wereld. Hij zal samen met verschillende racketsporticonen deel uitmaken van het team adviseurs van Wilson, waaronder Roger Federer en Serena Williams, die, net als Belasteguín, een bijdrage hebben geleverd aan het bepalen en doen groeien van hun respectievelijke sport.

OVER FERNANDO BELASTEGUÍN

Fernando Belasteguín, beter bekend als "Bela", is een professionele padelspeler uit Argentinië. Momenteel staat hij op nummer 7. Gedurende 16 opeenvolgende jaren van zijn carrière was hij de nummer 1 in de wereld. Belasteguín is een ongelooflijk ervaren speler. Hij speelde 268 finales en won 220 finales.

OVER WILSON SPORTING GOODS

Het in Chicago gevestigde Wilson Sporting Goods Co. is een dochteronderneming van Amer Sports en een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige sportartikelen, -kleding en -accessoires. Wilson is de wereldleider op het gebied van hoogpresterende racketsporten, waaronder tennis, padel, racketball, badminton en pickleball. Het bedrijf benut spelersinzichten om producten te ontwikkelen die de innovatie op het gebied van rackets naar nieuwe hoogten duwen. Dankzij zijn toewijding aan het creëren van producten die atleten op elk niveau in staat stellen uitstekend te presteren, heeft Wilson zijn plaats verdiend als leider op het gebied van sportartikelen.

