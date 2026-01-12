Windrose Consulting Group développe son expertise en Chine et en Asie-Pacifique avec l'acquisition de Zenith Access Network

LONDRES, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Windrose Consulting Group a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Zenith Access Network, une société de conseil en accès aux marchés qui possède une expertise dans la Grande Chine et les marchés émergents de l'Asie-Pacifique.

Fondé en 2016, Zenith Access Network a soutenu plus de 180 engagements avec des entreprises des sciences de la vie. Dans le cadre de cette opération, Shuang Wen, directeur fondateur de Zenith Access Network, prendra la direction de l'APAC au sein du Windrose Consulting Group. Elle apporte une vaste expérience de l'accès au marché et une vision stratégique, ainsi qu'un réseau multipartite de payeurs publics et privés, d'évaluateurs HTA, de KOL cliniques, d'administrateurs d'hôpitaux, de responsables des achats, de régulateurs et de représentants de groupes de défense des patients sur des marchés tels que la Grande Chine, l'Indonésie, la Thaïlande et Singapour.

Shuang Wen a commenté :

« Windrose est largement reconnue pour son excellence dans la fourniture d'un soutien stratégique global aux entreprises du secteur des sciences de la vie. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années et j'ai toujours été impressionné par l'esprit stratégique et le souci du détail de leurs équipes. En combinant notre connaissance approfondie des marchés de la Grande Chine et de l'APAC avec l'expertise mondiale de Windrose, nous pouvons apporter une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients. Je me réjouis de rejoindre l'équipe et de collaborer à des projets qui feront progresser l'accès des patients dans le monde entier. »

Matthew Storer, associé directeur du Windrose Consulting Group, a ajouté :

« Zenith Access Network est le partenaire idéal pour améliorer notre expertise et renforcer notre capacité à servir les clients qui naviguent dans les environnements complexes d'accès au marché en Grande Chine et dans l'ensemble de l'APAC. Notre collaboration est fructueuse depuis de nombreuses années et nous sommes ravis d'accueillir Shuang au sein de l'équipe Windrose ! »

À propos du réseau d'accès Zenith

Fondé en 2016, Zenith Access Network s'est forgé une solide expérience en matière d'accès au marché et de conseil en matière de remboursement à travers la Chine et les marchés émergents de l'APAC. Ses compétences couvrent l'analyse du marché et des parties prenantes, la recherche et la stratégie en matière de prix, l'évaluation de l'accès et du remboursement, la conception de programmes d'accès pour les patients, l'engagement des payeurs et la facilitation des conseils consultatifs. Zenith Access Network a fourni des solutions de tarification et d'accès au marché dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, la neurologie, l'endocrinologie, les maladies infectieuses, les maladies rares et l'ophtalmologie. Pour en savoir plus, visitez le site zenith-access.com.

À propos de Windrose Consulting Group

Fondé en 2015, Windrose Consulting Group est un cabinet privé de conseil en stratégie globale axé sur la planification des produits et du portefeuille, la valeur, la tarification et l'accès au marché pour les entreprises des sciences de la vie. Nous avons travaillé sur plus de 1 000 produits couvrant 70 domaines pathologiques, dans 90 pays. Nous avons des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site windrosecg.com.

Contact :

Matthew Storer

Associé directeur, Windrose Consulting Group

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2858340/Windrose_Consulting_Group_Logo.jpg