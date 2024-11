Wondershare UniConverter V16 améliore la production vidéo grâce à des fonctions IA avancées

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare UniConverter, leader mondial de la conversion vidéo, a le plaisir d'annoncer la sortie de UniConverter V16, une mise à jour majeure conçue pour rationaliser les flux de travail créatifs et améliorer la productivité. Cette dernière version incarne l'engagement de Wondershare en faveur de l'innovation et de l'excellence, offrant aux utilisateurs des outils puissants et un design centré sur l'utilisateur afin de simplifier les tâches multimédias complexes pour les créateurs du monde entier.

Avec UniConverter V16, les utilisateurs ont accès à une suite de fonctionnalités améliorées qui rehaussent l'expérience multimédia grâce à une conversion améliorée, une compression intelligente et des outils avancés d'amélioration de la vidéo et de l'image.

Les puissantes capacités d'UniConverter V16 sont les suivantes :

Capacités de conversion vidéo améliorées

UniConverter V16 prend désormais en charge la conversion vidéo jusqu'à 8K Ultra HD, et grâce à Intel® Graphics, il bénéficie d'une augmentation de la vitesse de traitement pouvant aller jusqu'à 20 %.

En outre, UniConverter est maintenant entièrement compatible avec les derniers appareils, y compris l'iPhone 16 Series, le Samsung Galaxy Series, ainsi que les caméras d'action populaires comme GoPro HERO13 Black et DJI Osmo Action 5 Pro. Les formats de montage professionnels comme le codec intermédiaire GoPro CineForm et d'autres codecs intraframe sont également pris en charge, ce qui garantit un flux de travail fluide pour les créateurs.

Compression vidéo intelligente

Le mode de compression améliorée par l'IA optimise intelligemment les débits binaires vidéo, ce qui permet une réduction remarquable de la taille des fichiers (jusqu'à 150 %) sans compromettre la qualité de lecture. Vous pouvez facilement compresser vos vidéos à la taille souhaitée tout en conservant la meilleure qualité, ce qui les rend idéales pour un partage rapide par e-mail ou sur des sites web, et un téléchargement fluide sur des plateformes telles que YouTube, Instagram ou TikTok.

Amélioration avancée de la vidéo et de l'image

UniConverter V16 est conçu pour la vitesse et la qualité, avec une augmentation de 68,75 % de la vitesse de traitement pour les vidéos 1080p. Les fonctions avancées d'amélioration en un clic, d'interpolation des images et de réduction du bruit s'associent pour améliorer la clarté générale de la vidéo. En outre, l'outil d'amélioration des images prend désormais en charge le traitement par lots, la restauration d'anciennes photos et la mise à l'échelle de la super-résolution jusqu'à 8x, ce qui permet d'obtenir des images époustouflantes.

Générateur et traducteur automatique de sous-titres

Le générateur automatique de sous-titres simplifie le processus de création de sous-titres en un seul clic, offrant une traduction fluide dans plus de 130 langues et une synchronisation automatique avec la vidéo. Cette fonction innovante permet non seulement de rationaliser le montage vidéo, mais aussi d'améliorer considérablement l'accessibilité et l'attrait global de votre contenu, garantissant qu'il trouve un écho auprès d'un large éventail de publics.

Montage vidéo en masse

UniConverter V16 permet de découper, de redimensionner et de filigraner des vidéos par lots. Il permet également d'enregistrer des préréglages de paramètres personnalisés en vue d'une réutilisation ultérieure, ce qui améliore considérablement l'efficacité et simplifie les tâches répétitives.

Suppression du filigrane

L'algorithme de suppression des filigranes prend désormais en charge le traitement par lots pour les vidéos et les images, ce qui permet aux utilisateurs d'éliminer efficacement les filigranes indésirables en traitant simultanément jusqu'à 100 images ou 20 vidéos.

Amélioration de l'interface utilisateur

La mise à jour du design UI/UX offre une expérience simplifiée avec une navigation améliorée dans les modules clés, y compris la page d'accueil, le convertisseur, le téléchargement et les paramètres de compression, permettant aux utilisateurs de travailler plus intuitivement et plus efficacement.

« Nous nous engageons à fournir des solutions fluides qui éliminent les obstacles à la production et au partage de vidéos, garantissant que chacun peut exprimer sa vision unique avec facilité et impact », a déclaré M. Desmond, chef de produit d'UniConverter. « Pour l'avenir, notre objectif est de rendre la narration multimédia plus accessible et plus facile pour les créateurs du monde entier. »

Compatibilité et prix

Wondershare UniConverter V16 est compatible avec Windows et macOS, y compris la prise en charge complète des dernières versions de ces systèmes d'exploitation. Les options d'achat comprennent un plan annuel à 59,99 USD ou un plan perpétuel à 99,99 USD.

À propos de Wondershare

En tant que leader mondial reconnu dans le domaine des solutions de créativité et de productivité, Wondershare s'efforce de rendre la technologie de pointe accessible à tous, afin d'améliorer l'efficacité et la créativité. Notre engagement en faveur de l'excellence a été reconnu par l'octroi de distinctions prestigieuses telles que The Shorty Awards, G2 et GetApp. Avec une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de personnes dans 200 pays et régions, nous proposons diverses solutions logicielles dans les domaines du montage vidéo, de la manipulation de fichiers PDF, de la récupération de données, de la création de diagrammes, de la conception graphique et bien d'autres encore, toutes axées sur un seul et même principe : la créativité simplifiée.

