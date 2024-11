Wondershare UniConverter V16 aprimora a produção de vídeos com recursos avançados de IA

VANCOUVER, BC, 20 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare UniConverter, líder global em conversão de vídeos, tem o prazer de anunciar o lançamento do UniConverter V16, uma importante atualização concebida para agilizar os fluxos de trabalho criativos e aumentar a produtividade. Esta mais recente versão incorpora o compromisso da Wondershare para com a inovação e a excelência, fornecendo aos utilizadores ferramentas poderosas e um design focado no utilizador, de forma a simplificar tarefas multimédia complexas para criadores de todo o mundo.

Wondershare UniConverter, a global leader in video conversion, is thrilled to announce the release of UniConverter V16, a major update designed to streamline creative workflows and enhance productivity. (PRNewsfoto/Wondershare Technology)

Com UniConverter V16, os utilizadores obtêm acesso a um conjunto atualizado de funcionalidades que elevam a experiência multimédia através de uma conversão otimizada, compressão inteligente e ferramentas avançadas de melhoramento de vídeo e imagem.

As poderosas capacidades do UniConverter V16 incluem:

Capacidades de conversão de vídeo melhoradas

UniConverter V16 suporta agora a conversão de vídeos até 8K Ultra HD e, com Intel® Graphics, vê um aumento nas velocidades de processamento de até 20%.

Para além disso, UniConverter é agora totalmente compatível com os dispositivos mais recentes, incluindo a iPhone 16 Series e a Samsung Galaxy Series, bem como câmaras de ação populares como a GoPro HERO13 Black e a DJI Osmo Action 5 Pro, formatos de edição profissional como o codec intermédio GoPro CineForm e outros codecs intraframe também estão incluídos, garantindo um fluxo de trabalho contínuo para os criadores.

Compressão de vídeo inteligente

O modo de compressão melhorado pela IA otimiza de forma inteligente as taxas de bits dos vídeos, conseguindo uma redução notável de até 150% no tamanho do ficheiro sem comprometer a reprodução de alta qualidade. Pode comprimir facilmente os seus vídeos no tamanho desejado, mantendo a melhor qualidade, tornando-os ideais para partilha rápida por e-mail ou sites e carregamento contínuo para plataformas como o YouTube, o Instagram ou o TikTok.

Melhoramento avançado de vídeo e imagem

UniConverter V16 é concebido para oferecer velocidade e qualidade, com um aumento de 68,75% na velocidade de processamento para vídeos de 1080p. O melhoramento avançado de um clique, a interpolação de frames e a redução de ruído trabalham em conjunto para melhorar a nitidez geral dos vídeos. Para além disso, a ferramenta de melhoramento de imagem suporta agora o processamento em lote, a restauração de fotografias antigas e o dimensionamento de super-resolução até 8x, produzindo visuais impressionantes.

Gerador e tradutor automático de legendas

O Gerador automático de legendas simplifica o processo de criação de legendas com um único clique, oferecendo uma tradução perfeita para mais de 130 idiomas e sincronização automática com a linha de tempo dos vídeos. Esta funcionalidade inovadora não só simplifica a edição de vídeos, como também aumenta significativamente a acessibilidade e o apelo global do seu conteúdo, garantindo que este tem eco numa ampla variedade de públicos.

Edição de vídeos em massa

UniConverter V16 permite o corte em lote, o redimensionamento e a marca de água nos vídeos. Permite também guardar predefinições de parâmetros personalizados para reutilização posterior, o que melhora significativamente a eficiência e simplifica as tarefas repetitivas.

Remoção da marca de água

O algoritmo de remoção de marcas de água suporta agora o processamento em lote de vídeos e imagens, permitindo aos utilizadores eliminarem de forma eficiente marcas de água indesejadas, processando até 100 imagens ou 20 vídeos em simultâneo.

Melhorias na interface do utilizador

A atualização do design UI/UX oferece uma experiência simplificada com uma navegação melhorada nos principais módulos, incluindo a página inicial, o conversor, a transferência e as definições de compressão, permitindo aos utilizadores trabalharem de forma mais intuitiva e eficiente.

"Estamos empenhados em fornecer soluções integradas que removam as barreiras à produção e partilha de vídeos, garantindo que todos podem expressar a sua visão única com facilidade e impacto", declarou Desmond, Líder de produto da UniConverter. "Ao olharmos para o futuro, pretendemos tornar a narrativa multimédia mais acessível e fácil para os criadores, estejam onde estiverem".

Compatibilidade e preço

UniConverter V16 da Wondershare é compatível com Windows e macOS, incluindo suporte completo para as versões mais recentes destes sistemas operativos. As opções de compra incluem um Plano Anual por R$ 159,99/209,99 ou um Plano Perpétuo por R$ 359,99.

Sobre a Wondershare

Como líder global de renome em soluções de criatividade e produtividade, a Wondershare dedica-se a tornar a tecnologia de ponta acessível a todos, promovendo uma maior eficiência e criatividade. O nosso compromisso com a excelência foi reconhecido através de distinções prestigiadas de organizações como os Shorty Awards, G2 e GetApp. Com uma base de utilizadores que abrange mais de 100 milhões de indivíduos em 200 países e regiões, oferecemos diversas soluções de software que abrangem a edição de vídeos, a manipulação de PDF, a recuperação de dados, a criação de diagramas, o design gráfico e muito mais, tudo centrado num princípio: Criatividade simplificada.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2563162/Portuguese.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg