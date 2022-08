Workday se distingue parmi les leaders du Magic Quadrant™ Gartner® 2022 des solutions ERP cloud pour les entreprises orientées services

L'éditeur est reconnu comme un leader pour sa vision globale et sa capacité d'exécution

PARIS, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et des ressources humaines , figure parmi les leaders du tout premier Magic Quadrant Gartner des solutions ERP cloud pour les entreprises orientées services*. L'éditeur est récompensé pour sa vision globale et sa capacité d'exécution.

Workday Enterprise Management Cloud réunit des fonctionnalités essentielles de gestion financière, des RH et des données opérationnelles au sein d'un seul système agile. Les entreprises orientées services peuvent ainsi bénéficier d'analyses prédictives, d'une meilleure agilité, et d'expériences engageantes. Workday Financial Management , Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics , et Workday Spend Management peuvent être intégrés de façon transparente aux écosystèmes technologiques des clients pour les aider à transformer leur gestion financière, leurs RH et leurs achats.

Aider les entreprises à accélérer leur transformation

Avec plus de 9 500 clients dans 175 pays, Workday continue de proposer des solutions innovantes permettant aux entreprises orientées services de mener leur transformation dans un monde professionnel en pleine mutation.

Elles peuvent ainsi :

Collecter des informations plus pertinentes, et adapter leurs stratégies au rythme du changement. Les collaborateurs et les consultants externes, freelances représentent l'essentiel des postes de dépenses des entreprises orientées services. En combinant leurs données opérationnelles, financières et RH, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées en temps réel, et maximiser leur rentabilité ainsi que la performance de leurs talents. Grâce au socle technologique de Workday, les organisations ont la possibilité d'intégrer et de gérer une multitude de sources de données, et de bénéficier d'une vision d'ensemble sur leur écosystème de façon centralisée. Elles peuvent ainsi s'adapter aux changements en modélisant de nouvelles stratégies, en prenant des mesures, et en alignant les effectifs aux besoins de l'entreprise.

Les collaborateurs et les consultants externes, freelances représentent l'essentiel des postes de dépenses des entreprises orientées services. En combinant leurs données opérationnelles, financières et RH, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées en temps réel, et maximiser leur rentabilité ainsi que la performance de leurs talents. Grâce au de Workday, les organisations ont la possibilité d'intégrer et de gérer une multitude de sources de données, et de bénéficier d'une vision d'ensemble sur leur écosystème de façon centralisée. Elles peuvent ainsi s'adapter aux changements en modélisant de nouvelles stratégies, en prenant des mesures, et en alignant les effectifs aux besoins de l'entreprise. Soutenir l'automatisation et optimiser les processus métiers critiques. Workday permet d'orchestrer un traitement transparent des processus, du front au back-office. L'éditeur propose une expérience connectée fluide qui accroît la productivité des collaborateurs. Par exemple, en combinant la comptabilité en continu avec des capacités de Machine Learning pour automatiser les processus transactionnels, ainsi que des environnements de travail favorisant la collaboration au sein des équipes Finance, plus de temps peut être consacré à la stratégie et à l'analyse.





Workday permet d'orchestrer un traitement transparent des processus, du front au back-office. L'éditeur propose une expérience connectée fluide qui accroît la productivité des collaborateurs. Par exemple, en combinant la comptabilité en continu avec des capacités de Machine Learning pour automatiser les processus transactionnels, ainsi que des environnements de travail favorisant la collaboration au sein des équipes Finance, plus de temps peut être consacré à la stratégie et à l'analyse. Tirer pleinement parti du capital humain. Le capital humain est la ressource la plus complexe et multidimensionnelle dont disposent les entreprises orientées services. Workday leur permet d'aligner les ressources en fonction des besoins métiers, notamment grâce à des initiatives de développement de compétences, de rotations des postes et de formation. De plus, avec Workday Peakon Employee Voice, les dirigeants disposent d'une plateforme d'écoute intelligente en temps réel qui leur permet de voir le taux de satisfaction et d'engagement collaborateur, afin d'échanger et d'agir en tenant compte des retours. Ces outils permettent aux organisations de mieux gérer leurs RH afin de fidéliser les employés et de limiter le phénomène d'attrition.

Une capacité d'exécution offrant de meilleurs taux de satisfaction client

Dans le cadre de sa dernière enquête, Workday a atteint un taux de satisfaction client de 97 %, l'un des plus élevés du secteur. Ce résultat s'explique notamment par la capacité d'exécution mise en œuvre pour aider les entreprises à relever les défis toujours plus nombreux du monde actuel. À titre d'exemple, la plateforme Gartner® Peer Insights™ documente l'expérience client grâce à des évaluations et à des commentaires vérifiés. Voici quelques avis reçus au 1er juillet 2022 :

"Notre transition d'un ERP interne et vieillissant à Workday nous a offert une bouffée d'air frais. En faisant de Workday notre solution ERP et RH, nous avons gagné en stabilité, flexibilité et simplicité d'utilisation." – Directeur de l'ERP dans le secteur bancaire [ lire le commentaire complet ]

] "Cet incroyable outil [nous] permet de gérer nos principaux processus financiers et RH depuis une seule plateforme, depuis une seule source de données." – Directeur sénior SIRH dans le secteur des services informatiques [ lire le commentaire complet ]

] "La qualité des informations est remarquable et nous permet d'optimiser nos processus. Que l'on s'intéresse aux heures de travail ou aux congés payés, la solution a réponse à tout." – Responsable dans l'enseignement supérieur [ lire le commentaire complet ]

Commentaires

"Nous sommes conscients que de puissantes fonctionnalités de gestion des workflows et de reporting peuvent accroître notre rendement. Nous savons également que notre capacité à accéder rapidement à des données clés influe sur nos performances", déclare Duncan Magrath, chief financial officer chez Alfa Financial. "Grâce à Workday, nos équipes Finance et RH peuvent rationaliser des processus anciennement manuels et chronophages. Nous bénéficions ainsi d'une vue complète et en temps réel sur notre activité."

"Avec Workday, nous disposons d'un système qui nous permet de gérer aussi bien nos équipes que leurs coûts sur une même plateforme", déclare Rich Rogers, chief information officer chez Prisma Health. "Nos collaborateurs et nos consultants externes sont ravis de l'expérience utilisateur et des workflows rationalisés proposés. En outre, notre service Finance bénéficie d'une vue sur l'ensemble de l'entreprise en temps réel, ce qui simplifie les activités de reporting et d'analyse. En combinant gestion des finances, des achats et des effectifs dans un même système, Workday nous aide à atteindre nos objectifs et à proposer un service exceptionnel à nos patients et à leurs proches."

"Grâce à Workday, nous avons pu consolider une multitude de systèmes et de processus manuels en un seul, ce qui s'est révélé extrêmement bénéfique", déclare Wayne Sisco, executive vice president and chief financial officer chez Redstone Federal Credit Union. "Dans le cadre de notre culture de responsabilisation, la suite Workday a permis à nos collaborateurs d'accorder moins d'importance aux transactions et de consacrer davantage de temps à l'analyse et à la stratégie en profitant d'une visibilité accrue et d'un reporting efficace."

"L'un des principes fondateurs de Workday est que les systèmes d'entreprise doivent être entièrement interconnectés pour offrir les fonctionnalités et la visibilité indispensables à la croissance de l'entreprise moderne", déclare Sayan Chakraborty, executive vice president of product and technology chez Workday. "Nous sommes fiers de figurer parmi les leaders des solutions ERP cloud pour les entreprises orientées services. En réunissant les systèmes et données, et en soutenant les équipes Finance, Achats et RH, nous pourrons assurer la nécessaire digitalisation des entreprises pour faire face à la mutation du monde du travail."

Ressources supplémentaires

*Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 juillet 2022

Déclaration de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses études, et n'engage aucun utilisateur à choisir uniquement les fournisseurs affichant les meilleures évaluations ou autres distinctions. Les publications issues de nos recherches reposent sur les opinions de notre organisation et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute responsabilité, explicite ou implicite, relative à cette étude, y compris y compris quant à sa valeur marchande ou son adéquation avec un sujet en particulier.

Le contenu publié sur Gartner Peer Insights reflète les opinions d'utilisateurs finaux en fonction de leurs propres expériences, et non celles de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Ces avis ne doivent pas être considérés comme des énoncés de faits. Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ces publications, et décline toute responsabilité explicite ou implicite quant à la précision ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris quant à sa valeur marchande ou son adéquation avec un sujet en particulier.

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées avec autorisation. Tous droits réservés.

PEER INSIGHTS est une marque de commerce et de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines . L'entreprise aide ses clients à s'adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l'Analytics sont utilisées par des milliers d'entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d'informations, visitez le site workday.com/fr .

© 2022 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les plans, les convictions et les attentes de Workday. Ces déclarations sont basées uniquement sur les informations actuellement disponibles et sur nos croyances, attentes et hypothèses actuelles. Parce que les déclarations prospectives se rapportent à l'avenir, elles sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes, des hypothèses et des changements de situations qui sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Si les risques se matérialisent, si les hypothèses s'avèrent incorrectes ou si des changements de situations inattendus adviennent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats impliqués par ces déclarations prospectives, qui deviendraient obsolètes. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après dénommée "SEC"), y compris notre formulaire 10-Q rempli pour l'exercice fiscal clôturé au 30 avril 2022, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l'avenir, et susceptibles de contenir des prévisions inexactes par rapport aux résultats constatés. Workday ne s'engage en aucune façon et n'a aucunement l'intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date de publication du présent communiqué.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans le présent document, sur notre site Web ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la seule discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leur décision d'achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724389/Workday_Logo.jpg

SOURCE Workday Inc.