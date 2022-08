Workday door Gartner benoemd tot Leader in 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

Gepositioneerd als Leader vanwege Volledigheid van Visie en Uitvoerend Vermogen

AMSTERDAM, 3 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , is door Gartner, Inc. gepositioneerd in het Leader-kwadrant van het 2022 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises*. Deze positie heeft Workday te danken aan de volledigheid van zijn visie en zijn uitvoerend vermogen.

Workday Enterprise Management Cloud brengt kerngegevens van finance, human resources en operations samen in één aanpasbaar systeem om servicegerichte organisaties voorspellende inzichten, grotere flexibiliteit en hoogwaardige ervaringen te bieden. Workday Financial Management , Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics , en Workday Spend Management kunnen naadloos worden geïntegreerd in het technologische ecosysteem van de klant om de manier waarop organisaties opereren te transformeren op het gebied van financiën, human resources en inkoop.

Klanten Helpen bij het Versnellen van Transformatie

Met meer dan 9.500 klanten in 175 landen blijft Workday innovatieve oplossingen leveren die servicegerichte ondernemingen in staat stellen mee te transformeren in de veranderende wereld van werk.

Met Workday kunnen servicegerichte organisaties:

Meer waardevolle inzichten verkrijgen en bedrijfsstrategieën aanpassen om de snelheid van verandering bij te houden. Medewerkers en extern personeel zijn vaak de grootste kostenpost voor servicegerichte organisaties. Door operationele data te combineren met financiële- en personeelsdata, kunnen organisaties realtime datagedreven beslissingen maken om de winstgevendheid en prestaties van het gehele werknemersbestand te verbeteren. Met Workdays intelligente datacore kunnen organisaties meerdere databronnen integreren en beheren. Hierdoor verkrijgen ze op één plek inzicht in het gehele ecosysteem. Zo kan een organisatie reageren op dynamische veranderingen door nieuwe strategieën te modelleren en vervolgens actie te ondernemen, en het personeelsbestand afstemmen op de bedrijfsbehoeften.

Workday helpt met het afstemmen van processen tussen het front-, midden en back office tech-ecosysteem. Dit resulteert in een geïntegreerde en naadloze ervaring die de productiviteit van werknemers verbetert. Het levert medewerkers ook meer tijd op om te focussen op strategie en analyse – bijvoorbeeld door de mogelijkheid van continue accounting en ingebouwde machine learning om transactionele processen te automatiseren en met workspaces die samenwerking tussen financiële teams mogelijk maken. Het potentieel van de meest waardevolle hulpbron ontgrendelen: de werknemers. Menselijk kapitaal is het meest complexe en multidimensionale te beheren aspect van servicegerichte organisaties. Workday ondersteunt organisaties bij het in kaart brengen van de benodigde personele middelen voor de behoeften van de business, waaronder bijscholing, functieroulatie en training. Met Workday Peakon Employee Voice krijgen leiders daarnaast realtime inzicht in het werknemerssentiment, zodat ze feedback om kunnen zetten in actie en dialoog. Met deze hulpmiddelen kunnen organisaties hun belangrijkste personele middelen beter beheren om retentie te verbeteren en verloop te voorkomen.

Prestatievermogen Drijft Klanttevredenheid

Workday behaalde een toonaangevende score van 97% in zijn meest recente klanttevredenheidsonderzoek dankzij het vermogen klanten effectief te ondersteunen bijhun groeiende uitdagingen onder de huidige volatiele omstandigheden. Daarnaast legt Gartner® Peer Insights™ de klantervaring vast door middel van geverifieerde beoordelingen en peer reviews. Per 1 juli 2022 bevatten de beoordelingen van Workday-klanten onder meer het volgende:

"De overstap van een verouderde on-premise ERP-oplossing naar Workday was een verademing. De keuze voor Workday als onze zakelijke HR ERP-oplossing heeft ons stabiliteit, flexibiliteit en gebruiksgemak opgeleverd." — ERP-directeur in de bankensector [ lees volledige (Engelstalige) review ]

] "Geweldige tool waarmee we de kernactiviteiten van Finance en HR binnen dezelfde tool kunnen houden als één bron van waarheid." — Sr. directeur informatiesystemen in de IT-dienstensector [ lees volledige (Engelstalige) review ]

] "De bruikbare inzichten om het proces te optimaliseren zijn lovenswaardig. Of het nu gaat om werkuren of betaald verlof, alles wordt beantwoord." — Departementshoofd in het hoger onderwijs [ lees volledige (Engelstalige) review ]

Reacties op het Nieuws

"We zien het belang van een sterke workflow en rapportagemogelijkheden om de efficiëntie in de organisatie te verhogen, evenals het hebben van snelle toegang tot belangrijke data om de bedrijfsprestaties te verbeteren," zegt Duncan Magrath, Chief Financial Officer bij Alfa Financial. "Workday stelt onze financiële en HR-teams in staat om voorheen handmatige en tijdrovende processen te stroomlijnen en geeft ons een realtime en holistisch beeld van ons bedrijf."

"Met Workday hebben we een enterprise-systeem waarmee we zowel ons personeelsbestand als de kosten die ermee gepaard gaan in één platform kunnen beheren", zegt Rich Rogers, chief information officer bij Prisma Health. "Onze vaste én tijdelijke medewerkers zijn blij met de gebruikerservaring en gestroomlijnde workflows in Workday, en ons financiële team heeft een realtime inzicht in ons bedrijf, wat onze rapportage en analyse vereenvoudigd. Door ons vermogen om onze financiën, voorraden en mensen in één systeem te beheren, kunnen we onze organisatorische doelen bereiken en uitzonderlijke service bieden aan onze patiënten en hun families."

"Met Workday hebben we meerdere systemen en handmatige processen kunnen samenvoegen, wat zeer gunstig is geweest voor ons bedrijf", zegt Wayne Sisco, executive vice president en chief financial officer bij Redstone Federal Credit Union. "Als onderdeel van onze verantwoordingscultuur heeft Workday onze medewerkers in staat gesteld om minder gefocust te zijn op transacties en meer tijd te besteden aan analyse en strategie door middel van meer zichtbaarheid en effectieve rapportage."

"Workday is gebaseerd op het idee dat bedrijfssystemen volledig met elkaar verbonden moeten zijn om de capaciteit en zichtbaarheid te bieden die moderne ondernemingen nodig hebben om succesvol te zijn", zegt Sayan Chakraborty, executive vice president product and technology bij Workday. "We zijn trots dat we zijn uitgeroepen tot Leader in het Cloud ERP for Service-Centric Enterprises-kwadrant. Door systemen en data samen te brengen en finance-, inkoop- en HR-leiders in staat te stellen hun organisaties te ondersteunen, kunnen we samen digitale transformatie realiseren voor de veranderende werkomgeving."

Aanvullende Informatie

*Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 juli 2022

Disclaimer Gartner:

Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in onze onderzoekspublicaties wordt afgebeeld, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere aanduiding te kiezen. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden geïnterpreteerd als verklaringen van feiten. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand.

De beoordelingen van Gartner Peer Insights zijn de subjectieve meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en vertegenwoordigen niet de standpunten van Gartner of aan haar gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in deze inhoud wordt weergegeven, noch geeft zij enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud, over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner en Magic Quadrant zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

PEER INSIGHTS is een handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, human resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500. Ga voor meer informatie naar www.workday.com .

© 2022 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.



Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", "kunnen", "zullen", "plannen", "verwachten" en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-Q voor het fiscale kwartaal dat op 30 april 2022 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1724389/Workday_Logo.jpg

