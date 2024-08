WorkJam annonce un investissement de 20 millions de dollars d'Exportation et développement Canada pour l'expansion de ses activités internationales

La société utilisera le nouveau financement pour accélérer sa dynamique commerciale dans la région EMEA

MONTRÉAL et LONDRES, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- WorkJam, le premier lieu de travail numérique de première ligne au monde, annonce avoir reçu un investissement de 20 millions de dollars d'Exportation et développement Canada (EDC) pour étendre ses activités internationales. WorkJam utilisera ce nouveau financement pour accélérer sa croissance dans la région EMEA, où la société a récemment ajouté Marks & Spencer (M&S) et Metro Digital à sa liste de clients.

« La dynamique du travail évoluant dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni et sur les marchés européens, de nombreuses entreprises de ces régions cherchent à équiper leurs employés horaires d'outils numériques qui garantissent la conformité tout en stimulant la productivité, la rétention et la satisfaction globale sur le lieu de travail », déclare Steven Kramer, CEO de WorkJam. « Ce nouvel investissement nous permettra de poursuivre notre forte croissance dans la région EMEA et nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance et du soutien d'EDC dans l'accomplissement de notre mission d'autonomisation des travailleurs de première ligne à l'échelle mondiale. »

« Nous prévoyons d'accélérer considérablement notre élan et d'aider les entreprises à travers l'Europe à donner à leur personnel de première ligne les moyens d'utiliser les bons outils numériques », déclare Mark Williams, directeur général de WorkJam pour la région EMEA. « WorkJam facilite la planification de la main-d'œuvre de première ligne et offre la souplesse nécessaire aux entreprises qui doivent s'adapter à l'augmentation et à la diminution de la demande de main-d'œuvre que nous observons dans le climat économique volatile », poursuit Williams.

En tant qu'organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à prendre de l'expansion à l'échelle internationale , en mettant l'accent sur l'accélération de la croissance internationale des moyennes entreprises. L'organisation fournit des capitaux, des connaissances commerciales, des assurances et des connexions mondiales pour soutenir et développer un commerce durable entre le Canada et le monde, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur le marché mondial.

WorkJam compte parmi ses clients de nombreuses entreprises Fortune 500 dans les secteurs de la vente au détail, du voyage et de l'hôtellerie, de la fabrication et de la logistique, et des soins de santé. Plus de la moitié des entreprises clientes de la société opèrent à l'échelle internationale et s'appuient sur le cadre de conformité solide de WorkJam et sur la traduction en ligne dans 50 langues pour numériser les flux de travail et connecter leurs effectifs de première ligne dans différentes zones géographiques. Des millions d'employés de première ligne dans plus de 50 pays utilisent déjà la plateforme numérique de WorkJam pour la planification, l'apprentissage, la gestion des tâches, la communication bidirectionnelle, l'automatisation des flux de travail et bien plus encore.

« WorkJam est un chef de file mondial de l'orchestration de la main-d'œuvre de première ligne et une réussite technologique canadienne », déclare Guillermo Freire, vice-président principal, Groupe des marchés intermédiaires, EDC. « Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise moyenne à forte croissance, qui continue à se développer et à accélérer sa croissance internationale. WorkJam aide les entreprises du monde entier à numériser leur main-d'œuvre non salariée afin d'accroître leur efficacité et leur rentabilité tout en améliorant l'expérience de travail quotidienne de dizaines de millions d'employés de première ligne ».

La plateforme de WorkJam combine des capacités de planification, un marché ouvert de postes, des capacités de gestion des tâches, une communication bidirectionnelle, un apprentissage mobile, des enquêtes et bien plus encore. L'ensemble unifié de modules mobiles ou de bureau de l'entreprise peut être déployé séparément ou ensemble en cinq jours seulement.

À propos de WorkJam

WorkJam a été fondé en 2014 pour améliorer la vie des travailleurs de première ligne. Principal espace de travail numérique de première ligne au monde, WorkJam combine la communication, la gestion des tâches, les outils de planification, l'apprentissage et bien plus encore, le tout sur une seule et même application. Il s'agit du seul système complet et unifié conçu pour révolutionner la façon dont les sièges et leur personnel de première ligne travaillent ensemble, en stimulant l'efficacité et la productivité. Disponible en 50 langues avec des traductions en ligne, l'application aide les organisations à surmonter les barrières linguistiques et à créer un environnement de travail plus inclusif pour tous. WorkJam présente Total Workforce Orchestration®. Pour en savoir plus, visitez WorkJam.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'EDC

Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État à vocation financière qui a pour mission d'aider les entreprises canadiennes à se démarquer au Canada et à l'étranger. EDC offre les produits financiers et les connaissances dont les entreprises canadiennes ont besoin pour pénétrer en toute confiance sur de nouveaux marchés, réduire les risques financiers et faire croître leurs activités à mesure qu'elles passent du niveau local au niveau mondial. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour tous les Canadiens.

Pour plus d'informations et pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez-nous au 1-800-229-0575 ou visitez www.edc.ca.

Contact avec les médias :

