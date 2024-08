WorkJam kondigt investering van 20 miljoen dollar van Export Development Canada aan en wil internationale activiteiten uitbreiden

Het bedrijf zal nieuwe financiering gebruiken om het zakelijke momentum in de EMEA-regio te versnellen

MONTREAL en LONDEN, 1 augustus 2024 /PRNewswire/ -- WorkJam, 's werelds toonaangevende digitale frontlijnwerkplek, heeft aangekondigd dat het een investering van $ 20 miljoen heeft ontvangen van Export Development Canada (EDC) om zijn internationale activiteiten uit te breiden. WorkJam zal de nieuwe financiering gebruiken om de groei in de EMEA-regio te versnellen, waar het bedrijf onlangs Marks & Spencer (M&S) en Metro Digital aan zijn klantenlijst heeft toegevoegd.

"Nu de dynamiek van arbeid wereldwijd verschuift, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Europese markten, zijn veel bedrijven in deze regio's op zoek naar digitale tools om hun werknemers op uurbasis te voorzien van compliance, waarbij zij tegelijkertijd de productiviteit, retentie en algehele tevredenheid op de werkplek willen verhogen," zegt Steven Kramer, CEO van WorkJam. "Met deze nieuwe investering kunnen we ons sterke groeitraject in de EMEA-regio voortzetten. We zijn EDC enorm dankbaar voor het vertrouwen en de steun die we krijgen bij het vervullen van onze missie om frontliniewerkers wereldwijd te empoweren."

"We verwachten ons momentum aanzienlijk te versnellen en bedrijven in heel Europa te helpen hun frontlijnwerkers te voorzien van de juiste digitale tools," zegt Mark Williams, Managing Director EMEA bij WorkJam. "WorkJam maakt het plannen voor frontlijnwerkers eenvoudig en biedt de flexibiliteit die bedrijven nodig hebben om zich aan te passen aan de stijgende en dalende vraag naar arbeid in het wisselende economische klimaat," vervolgt Williams.

Als Canadees agentschap voor exportkredieten helpt EDC Canadese bedrijven van elke omvang internationaal te groeien met een sterke focus op het versnellen van de wereldwijde ontwikkeling van middelgrote bedrijven. De organisatie verschaft kapitaal, handelskennis, verzekeringen en wereldwijde contacten om duurzame handel tussen Canada en de wereld te ondersteunen en te ontwikkelen en zo het concurrentievermogen van het land op de wereldmarkt te vergroten.

Tot de klanten van WorkJam behoren meerdere Fortune 500-bedrijven in de detailhandel, de reis- en horecasector, de productie- en logistieke sector en de gezondheidszorg. Meer dan de helft van de zakelijke klanten van het bedrijf die internationaal actief zijn, vertrouwt op WorkJam's robuuste compliance framework en in-line vertaalondersteuning in 50 talen om workflows te digitaliseren en hun frontlijnwerkers in verschillende regio's met elkaar te verbinden. Miljoenen frontlijnwerkers in meer dan 50 landen gebruiken het digitale platform van WorkJam al voor roosteren, leren, taakbeheer, tweewegcommunicatie, workflowautomatisering en meer.

"WorkJam is wereldwijd marktleider op het gebied van frontlijn personeelsorganisatie en een Canadees succesverhaal op het gebied van technologie," zegt Guillermo Freire, Senior Vice-President, Mid-Market Group van EDC. "We zijn er trots op dat we dit snelgroeiende, middelgrote bedrijf kunnen ondersteunen bij een verdere opschaling en een versnelde internationale groei. WorkJam helpt bedrijven over de hele wereld zijn niet-bureaugebonden personeel te digitaliseren om de efficiëntie en winstgevendheid te verhogen en tegelijkertijd de dagelijkse werkervaring van tientallen miljoenen frontliniewerkers verbeteren."

Het platform van WorkJam combineert roostermogelijkheden, een open dienstenmarktplaats, taakbeheermogelijkheden, tweerichtingscommunicatie, mobiel leren, enquêtes en meer. De uniforme set van mobiele of desktopgebaseerde modules van het bedrijf kan afzonderlijk of samen in slechts vijf dagen worden ingevoerd.

Over WorkJam

WorkJam werd in 2014 opgericht om het leven van frontlijnwerkers te verbeteren. Als 's werelds toonaangevende digitale frontlijnwerkplek combineert WorkJam communicatie, taakbeheer, planningtools, leren en meer - dit alles met één app. Het is het enige complete en uniforme systeem dat is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop hoofdkantoren en hun frontlinies samenwerken, waardoor efficiëntie en productiviteit verhogen. De app is beschikbaar in 50 talen met inline vertalingen en helpt organisaties om taalbarrières te overbruggen en een meer inclusieve werkomgeving voor iedereen te scheppen. WorkJam introduceert Total Workforce Orchestration®. Ga voor meer informatie naar WorkJam.com of volg ons op LinkedIn.

Over EDC

Export Development Canada (EDC) is een financieel Kroonbedrijf dat Canadese bedrijven helpt om een impact te maken in binnen- en buitenland. EDC heeft de financiële producten en kennis die Canadese bedrijven nodig hebben om vol vertrouwen nieuwe markten te betreden, financiële risico's te verminderen en hun bedrijf te laten groeien om van lokaal naar globaal te gaan. Samen bouwen EDC en Canadese bedrijven aan een welvarendere, sterkere en duurzame economie voor alle Canadezen.

Voor meer informatie en om te zien hoe we uw bedrijf kunnen helpen, kunt u ons bellen op 1-800-229-0575of ga naar www.edc.ca.

