Xinhua Silk Road : Changzhou, dans l'est de la Chine, organise des activités de promotion de la culture et du tourisme à Paris

PÉKIN, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- La ville de Changzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, a récemment organisé une conférence sur la culture et la promotion du tourisme à Paris, ainsi que la cérémonie d'inauguration officielle de l'exposition Jiangsu Oriental Lifestyle Aesthetics.

Le Grand Canal en Chine traverse la ville de Changzhou, tandis que la France est célèbre pour son fleuve Seine. Les deux lieux, qui ont tous deux une longue histoire et une riche connotation culturelle, ont profité de l'occasion pour réaliser des échanges et partager des connaissances.

Lors de l'événement, Chen Zhiliang, directeur du département de la publicité du Comité municipal du PCC de Changzhou, a présenté la ville sous le thème « Le Grand Canal : rencontre et délectation », a retracé les liens entre Changzhou et la France et a montré l'héritage industriel et le patrimoine culturel de Changzhou, démontrant le charme d'une ville ouverte, chaleureuse et agréable à vivre.

La médecine traditionnelle chinoise, l'impression en bloc, le thé, la musique folklorique et d'autres vestiges culturels immatériels de la ville de Changzhou ont été exposés lors de l'événement, permettant aux amis français de découvrir de près la beauté de la culture traditionnelle chinoise.

En outre, l'activité d'échange culturel « Le Grand Canal : rencontre et délectation » a également été menée par Changzhou dans le jardin Yili, à Paris.

Situé à la périphérie sud-ouest de Paris, le jardin Yili a été le premier jardin de style chinois en France reprenant les caractéristiques des jardins traditionnels chinois de Suzhou. Depuis son ouverture au public en 2004, un certain nombre d'activités visant à diffuser la culture chinoise ont été organisées ici.

À l'heure actuelle, la France promeut la « réindustrialisation » basée sur l'innovation verte. La ville chinoise de Changzhou, considérée comme une capitale des énergies nouvelles, est l'une des villes chinoises possédant la chaîne industrielle la plus complète dans ce domaine. Les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la France deviennent de plus en plus fréquents.

À ce jour, 62 entreprises françaises, dont Alstom, Saint-Gobain, Faurecia, Decathlon et d'autres entreprises du Fortune 500 et multinationales bien connues, ont investi à Changzhou.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/340277.html