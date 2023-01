Xinhua Silk Road : Le quartier des startups de Jinan, en Chine orientale, attire l'attention du monde autour du développement durable avec un projet d'innovation intelligente zéro carbone

PÉKIN, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le projet d'infrastructure du parc industriel intelligent zéro carbone, situé dans le quartier des startups de Jinan destiné aux moteurs de croissance, dans la province du Shandong en Chine orientale, a remporté un prix du Global Human Settlements Award dans la catégorie Urbanisme et Design lors de la 17e session annuelle du Forum mondial sur les établissements humains (GFHS 2022) qui s'est tenue dans un format virtuel en décembre 2022, illustrant l'intérêt général et la reconnaissance internationale du quartier des startups en matière de développement durable.

En tant qu'organisation internationale à but non lucratif bénéficiant d'un statut consultatif spécial au Conseil économique et social des Nations Unies, la cérémonie annuelle de remise des prix du GFHS vise à partager et à promouvoir des exemples exceptionnels de contributions aux villes durables et à l'habitat humain dans le monde entier.

En avril 2021, le Conseil d'État chinois a approuvé un plan pour la construction d'un quartier des startups pour remplacer les anciens leviers de croissance par de nouveaux à Jinan. Le quartier sert également de zone de démonstration pour promouvoir la protection écologique et le développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune.

Couvrant une superficie totale de 72 000 mètres carrés et ayant généré un investissement total de 1,28 milliard de yuans, le projet d'innovation intelligente zéro carbone comprend une salle d'exposition, un centre opérationnel, une salle de service civique et d'autres installations auxiliaires.

An Fengmei, directeur général adjoint de Jinan Start-up Investment Group Co., LTD., a déclaré que le projet s'engageait à créer un bâtiment d'inspiration écologique et bionique, s'efforçant d'atteindre une consommation énergétique et nulle et la carboneutralité lorsqu'il atteindra sa phase d'exploitation.

Plus précisément, la construction du projet implique une variété de technologies fonctionnant avec des énergies renouvelables et écologiques conçues pour minimiser la consommation énergétique et les émissions de carbone du bâtiment. Par exemple, le système d'énergie solaire de 5 200 mètres carrés installé sur le toit peut produire environ 550 000 kilowattheures (kWh) par année.

À l'heure actuelle, 141 projets d'excellence, représentant un investissement total de plus de 330 milliards de yuans, ont été signés dans le quartier des startups, attirant l'installation d'un certain nombre de projets industriels émergents stratégiques tels que les technologies de l'information de nouvelle génération, les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux.

