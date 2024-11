Xinhua Silk Road : Shanghai, dans l'Est de la Chine, se prépare à construire un centre de transport maritime international numérique, intelligent et écologique

PEKIN, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai, centre d'affaires de l'Est de la Chine, se prépare à devenir un centre de transport maritime international numérique, intelligent et écologique.

Actuellement, le rythme de regroupement des ressources de qualité liées au transport maritime à Shanghai s'accélère, y compris la R&D, la fabrication et la fourniture de services financiers, d'énergie verte et de systèmes intelligents.

Ces ressources entrent en grande partie dans le cadre du projet de création d'un centre névralgique de mise en commun des services de transport maritime haut de gamme et de répartition des ressources de transport maritime à l'échelle mondiale.

L'année dernière, le port de Shanghai a enregistré près de 49,16 millions d'EVP et se classe pour la 14e. année consécutive au premier rang mondial, ce qui a permis à Shanghai de consolider sa troisième place mondiale dans le classement des centres de transport maritime internationaux.

Ces activités logistiques attractives ont permis à la ville de bénéficier de produits financiers basés sur des flux de données qui se sont naturellement multipliés.

Le premier contrat à terme sur le transport maritime en Chine, l'indice de fret conteneurisé (service Europe), qui est officiellement inscrit à la cote et négocié à Shanghai depuis 2023, est devenu un instrument essentiel pour le marché mondial du transport maritime, afin de se prémunir contre tout risque.

Pour promouvoir le numérique dans le transport maritime, la ville a mis en ligne la version 1.0 de la plateforme de services en ligne pour le transport international de conteneurs. L'année dernière, la plateforme d'enlèvement électronique des marchandises reposant sur les technologies des chaînes de blocs au port de Shanghai a traité 356 400 connaissements, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année précédente.

À l'avenir, Shanghai continuera de renforcer la capacité des services de transport maritime locaux. Fin octobre, le ministère chinois des transports a signé de nouveaux mémorandums de coopération avec le gouvernement municipal de Shanghai pour accroitre l'influence du centre international de transport maritime de la ville.

Yu Fulin, directeur de la Commission municipale des transports de Shanghai, a déclaré que sa ville a pris le parti des services de transport maritime haut de gamme et a accéléré le rythme de construction de la nouvelle génération de ports intelligents et verts, afin de coopérer avec un plus grand nombre de partenaires mondiaux et de contribuer davantage au développement du transport maritime dans le monde.

Le 22 octobre, des parties liées du port de Shanghai et du port de Hambourg ont signé un protocole d'accord pour la construction conjointe d'un couloir de navigation vert, avant que la construction des couloirs de navigation verts transpacifiques entre les ports de Shanghai, Los Angeles et Long Beach ne démarre et ne progresse de manière satisfaisante.

Jens Meier, directeur général de l'autorité portuaire de Hambourg, a déclaré que la transformation verte n'est pas seulement l'affaire des ports de Shanghai et de Hambourg et que la construction du corridor maritime vert peut inciter davantage de partenaires à s'associer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/342865.html