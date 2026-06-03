xTool annonce le lancement de son nouveau laser M2 Color Craft

Une technologie laser professionnelle pour tous les créatifs

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- La technologie laser a longtemps été considérée comme coûteuse, complexe et réservée aux professionnels. Des coûts d'investissement élevés, des flux de travail exigeants et une courbe d'apprentissage abrupte rendaient son accès difficile pour de nombreux créatifs et petites entreprises.

Avec le nouveau laser M2 Color Craft, xTool vise précisément à lever ces obstacles. La marque mondiale spécialisée dans la fabrication numérique intelligente présente son tout dernier outil créatif destiné au grand public, fidèle une philosophie produit claire : « facilité d'utilisation, performances et accessibilité ».

En tant que nouvelle innovation phare destinée aux créatifs, le laser M2 Color Craft représente bien plus qu'un simple nouveau produit. Le laser M2 Color Craft est un système créatif hybride qui combine l'impression couleur, la découpe laser et la gravure laser en un seul appareil. Il introduit pour la première fois des technologies haut de gamme dans un segment de marché plus accessible telles que les doubles caméras et l'exclusif ACS™ (Auto-Creation System), jusqu'alors réservées principalement aux solutions industrielles haut de gamme.

xTool établit ainsi de nouvelles normes dans le secteur et favorise une transformation fondamentale : des produits de niche spécialisés destinés aux professionnels férus de technologie auparavant, à des outils créatifs désormais accessibles au grand public.

Cette avancée technologique réduit considérablement les barrières à l'entrée et démocratise la technologie laser. xTool s'adresse ainsi en particulier aux créateurs indépendants en pleine croissance, aux entrepreneurs exerçant une activité complémentaire, aux petites marques de design et de mode, ainsi qu'aux particuliers adeptes du DIY qui souhaitent obtenir des résultats professionnels sans investissements industriels.

Rendre une technologie innovante accessible à tous

Jasen Wang, PDG de xTool, déclare : « Notre objectif est de rendre la technologie laser de pointe accessible à un public bien plus large. Avec le laser M2 Color Craft, nous souhaitons simplifier les applications professionnelles et offrir aux créatifs la liberté de concrétiser leurs idées sans barrières d'accès ni limites technologiques ».

Une technologie polyvalente pour la créativité au quotidien

Conçu pour une utilisation quotidienne dans le cadre de projets créatifs, le laser M2 Color Craft combine l'impression à jet d'encre, la découpe laser et la gravure laser en un seul système. Il permet ainsi aux créatifs de travailler directement dans leur studio à domicile, de manière simple, efficace et sûre, avec une grande variété de matériaux.

1. Impression couleur intégrée et découpe précise

Le module d'impression jet d'encre CMJN intégré permet une impression couleur haute précision directement sur des matériaux tels que le bois, le papier ou le feutre. Comme aucun transfert de matériau ni aucun alignement manuel n'est nécessaire, le laser M2 Color Craft permet de réaliser l'ensemble du processus, de la conception à la découpe précise en passant par l'impression, dans un flux de travail continu et fluide.

2. Smart Crafting – simple et intuitif

Une utilisation particulièrement intuitive est assurée par des caméras doubles intégrées pour un positionnement visuel en temps réel, ainsi que par l'exclusif ACS™ (Auto-Creation System), qui automatise la mise au point et l'alignement. En combinaison avec ce que l'on appelle « l'écosystème Atomm » de xTool, une plateforme connectée de logiciels et de contenus, les utilisateurs ont accès à une vaste bibliothèque de modèles et de préréglages intelligents qui simplifient considérablement l'ensemble du processus de conception.

3. Possibilités de conception multidimensionnelles

Au-delà des applications 2D classiques, le laser M2 Color Craft prend également en charge les gravures cylindriques, par exemple sur des tasses ou des verres. Grâce à sa capacité à traiter plus d'une centaine de matériaux différents, le système ouvre la voie à une multitude d'idées créatives, allant des graphiques plats aux projets tridimensionnels plus complexes.

4. Sûr pour une utilisation à domicile

Avec sa conception entièrement fermée, sa certification de sécurité de classe 1 et son système de surveillance en temps réel, le laser M2 Color Craft a été spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans un studio à domicile. Le système établit ainsi de nouvelles normes en matière de travail créatif à domicile et offre une expérience d'utilisation fiable et sûre.

Avec le lancement du laser M2 Color Craft, xTool continue de réduire les barrières de prix et les obstacles techniques à l'accès, rendant ainsi la technologie laser professionnelle accessible à un plus grand nombre de personnes. Le produit marque ainsi le début d'une « démocratisation » de la création et de la fabrication laser, en passant de solutions expertes exclusives à un outil créatif utilisable au quotidien, par les petites entreprises et par les professionnels de la créativité.

Disponibilité : À partir du 27 mai sur le site web de xTool et sur Amazon.fr

Les produits seront disponibles aux prix indiqués ci-dessous (prix de vente conseillé TTC). Du 27 mai au 2 juin, une remise exceptionnelle de 50 € sera appliquée pour l'achat d'un produit sur le site web de xTool.

— M2 10W Base : 649 € / 599 €

— M2 10W CMYK Bundle : 799 € / 749 €

— M2 10W Luxury Bundle : 1 039 € / 989 €

— M2 20W Base : 1 049 € / 999 €

— M2 20W CMYK Bundle : 1 199 € / 1 149 €

— M2 20W Luxury Bundle : 1 439 € / 1 389 €

Lien vers le produit : https://fr.xtool.com/pages/xtool-m2-laser-creatif-couleur

Veuillez trouver les visuels produits ici.

À propos de xTool

xTool est une marque de Makeblock Co., Ltd. (Shenzhen Maker Works Technology Co., Ltd.) fondée en 2020 et spécialisée dans les machines de fabrication numérique intelligentes. L'entreprise a pour objectif de stimuler la créativité en développant des outils intelligents et conviviaux qui, grâce à une technologie de pointe, réduisent considérablement les obstacles à la création.

La marque s'adresse en particulier aux makers, aux passionnés de bricolage ainsi qu'au secteur de l'éducation, et associe des logiciels performants à du matériel sûr et convivial. xTool offre ainsi à ses utilisateurs de nouvelles possibilités pour concrétiser leurs idées créatives de manière efficace et professionnelle.

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