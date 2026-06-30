xTool lance l'O1 Omni Printer : la première imprimante de bureau tout-en-un au monde capable d'imprimer sur pratiquement tous les matériaux

Des packs à fort retour sur investissement pour réinventer la production créative

PARIS, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- xTool, leader mondial des technologies innovantes de fabrication numérique, ouvre aujourd'hui les précommandes mondiales de sa très attendue xTool O1 Omni Printer.

Cette phase de précommande exclusive inaugure une toute nouvelle catégorie de matériel destinée aux marchés de la création et de la production : la première véritable « Omni Printer » au monde.

Guidé par le slogan « From Rigid to Fabric. Print It All » (« Des matériaux rigides au textile. Imprimez sur tout. »), ce nouveau système redéfinit totalement la production sur imprimante de bureau.

Une nouvelle catégorie : un seul système pour imprimer sur tous les supports

Pendant des années, les créateurs ont dû composer avec des flux de travail fragmentés, en achetant plusieurs machines spécialisées, chacune dédiée soit aux supports rigides, soit aux textiles.

La xTool O1 Omni Printer met fin à cette contrainte en créant une toute nouvelle catégorie de produits.

En réunissant nativement dans un seul écosystème de bureau les technologies : UV, DTG (impression directe sur textile), DTF (Direct-to-Film), UV DTF, elle supprime la frontière historique entre la personnalisation des matériaux rigides et l'impression sur textile.

Cette capacité à « tout imprimer » repose sur une architecture innovante à double tête d'impression.

Les utilisateurs peuvent choisir :

une configuration double UV , permettant des effets multicouches avancés et des vitesses de production accrues ;

, permettant des effets multicouches avancés et des vitesses de production accrues ; ou une configuration hybride UV + Textile, capable de travailler simultanément sur des supports totalement différents.

L'O1 permet ainsi d'imprimer aussi bien sur : le bois, l'acrylique, le verre, le métal, que de personnaliser directement des vêtements ou de produire des transferts UV DTF complexes.

En pratique, elle permet d'imprimer sur pratiquement toutes les surfaces imaginables.

Des performances industrielles pilotées par l'intelligence

Pour faire entrer les performances de la production industrielle dans un format de bureau simple à utiliser, xTool a équipé l'O1 d'un ensemble de technologies combinant puissance matérielle, logiciels avancés et sécurité intelligente.

Système Pixel-Scan™ Vision

Combinant une mesure laser de hauteur et un système de numérisation CIS, cette technologie garantit une précision optimale.

Parmi ses fonctionnalités :

mise au point automatique guidée par laser qui détecte le point le plus haut de l'objet afin d'assurer une hauteur d'impression parfaite et d'éviter toute collision avec les têtes d'impression ;

numérisation CIS sans distorsion à l'échelle 1:1, contrairement aux caméras traditionnelles à effet « fisheye » ;

scans haute définition de proximité sans zone morte ;

flux de travail « Drop & Print » ne nécessitant aucun gabarit.

Associé au module rotatif, le système réalise également une modélisation 3D automatique pour plus de 90 % des gobelets cylindriques du marché, permettant un aperçu du design fidèle à l'objet réel.

Une architecture à double tête polyvalente

Grâce à son architecture évolutive à double tête d'impression, l'O1 offre jusqu'à deux fois plus de productivité que les produits concurrents de sa catégorie, avec des vitesses pouvant atteindre 17,2 pieds carrés par heure.

Version Dual-Head UV

Elle permet notamment : l'impression multicouche rapide ; l'utilisation d'encres blanches souples ou rigides ; des encres fluorescentes (néon) produisant des effets visibles sous lumière noire.

Version UV + Fabric

Cette version est certifiée OEKO-TEX® et prend en charge les flux DTG et DTF.

Les impressions résistent à plus de 50 lavages sans perte notable de couleur.

L'écosystème comprend également de nombreux accessoires : module rotatif ; plateau DTG ; intégration avec une plastifieuse.

L'écosystème logiciel xTool Studio

Le logiciel xTool Studio s'appuie sur l'intelligence artificielle.

Il permet notamment : un flux de travail totalement intégré entre la découpe laser et l'impression UV ; la reconnaissance automatique de la pièce découpée, sans recalibrage manuel ; l'alignement automatique de l'impression.

L'IA reconnaît également instantanément les formes irrégulières afin de remplir automatiquement les motifs tout en évitant les ouvertures (par exemple les découpes destinées aux objectifs d'appareil photo).

Le logiciel intègre aussi : une bibliothèque de plus de 2 000 textures permettant de créer des reliefs 3D jusqu'à 7 mm ; un générateur d'effets 3D lenticulaires visibles à l'œil nu.

Sécurité écologique et maintenance automatisée : Pensée pour un usage serein, l'O1 utilise : des encres certifiées GREENGUARD, sans substances toxiques pour la reproduction ; un système intégré de filtration de l'air éliminant efficacement les odeurs, même dans un atelier à domicile.

La technologie SmartCycle™ 2.0 automatise les opérations de maintenance afin d'éviter l'obstruction des buses.

Elle permet notamment de laisser l'imprimante inutilisée jusqu'à 14 jours, puis de la retrouver immédiatement opérationnelle.

Un investissement idéal pour les entreprises, les designers et les makers

L'O1 Omni Printer repose sur une idée simple :

Une bonne idée ne devrait jamais être limitée par un matériau, un type de produit ou une machine.

En démocratisant des performances industrielles au prix d'un ordinateur portable haut de gamme, xTool propose un outil unique répondant aux besoins de trois grandes catégories d'utilisateurs.

Pour les petites entreprises :

élargissement considérable des gammes de produits commercialisables ;

nouvelles sources de revenus à forte marge ;

exploitation de plusieurs marchés à partir d'un seul design numérique.

Pour les designers :

transformation fidèle des créations numériques en produits physiques de haute qualité ;

impression sur objets rigides ;

vêtements personnalisés ;

autocollants ;

emballages premium ;

cadeaux personnalisés.

Pour les makers :

nouvelles possibilités créatives ;

impression couleur ;

textures en relief ;

liberté totale quant aux matériaux utilisables.

Trois configurations disponibles :

Afin de répondre à différents besoins de production, xTool lance trois versions :

UV Edition : 1 549 euros en précommande (prix public conseillé : 2 299 euros )

: en précommande (prix public conseillé : ) Dual-Head UV Edition : 2 499 euros en précommande (prix public conseillé : 3 199 euros )

: en précommande (prix public conseillé : ) UV + Fabric Edition : 2 549 euros en précommande (prix public conseillé : 3 499 euros)

Précommandes

La phase de précommande débute officiellement le 29 juin.

Le lancement commercial mondial et le règlement du solde sont prévus pour la mi-juillet.

Pour découvrir les avantages liés à la précommande ou réserver votre exemplaire, rendez-vous sur le site officiel de xTool.

À propos de xTool

xTool est une marque mondiale de technologies grand public premium spécialisée dans la création du numérique vers le physique.

Leader mondial de la gravure laser et entreprise à la croissance la plus rapide de ce secteur, xTool développe un écosystème complet comprenant : des outils créatifs laser ; des imprimantes pour matériaux ; des logiciels intuitifs ; des accessoires ; des consommables.

Grâce à ces innovations, xTool permet aux créateurs de transformer leurs idées en réalisations concrètes génératrices de satisfaction personnelle, de réussite commerciale et d'accomplissement.

Plus d'informations : xtool.com.

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