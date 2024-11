Yaber dévoile des offres imbattables pour le Black Friday avec des économies massives

NEW YORK, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les promotions Black Friday de Yaber sont arrivées, offrant l'occasion idéale d'acquérir les derniers projecteurs pour les fêtes de fin d'année. Pour une durée limitée, les clients peuvent profiter d'économies importantes sur les projecteurs Yaber les plus vendus. Que vous souhaitiez moderniser votre home cinéma, améliorer votre configuration de jeu ou profiter de soirées cinéma en plein air, Yaber a le projecteur idéal pour vous, maintenant à des prix imbattables.

Gamme Premier Theater

Yaber's Black Friday Deals

Projecteur K3 : Lancé lors de l'IFA 2024, ce projecteur de premier plan, dont le design a été primé et qui a reçu le prix Best of IFA, offre une véritable expérience cinématographique dans votre salon. Avec une luminosité impressionnante de 1 600 lumens ANSI, deux haut-parleurs JBL de 15 W et un dongle Google TV, c'est le choix idéal pour les cinéphiles et les familles à la recherche d'un système de divertissement haut de gamme.

Projecteur K2s : Avec une luminosité améliorée de 1 000 lumens ANSI et une correction automatique du trapèze, le K2s offre une expérience audiovisuelle supérieure, avec une résolution native de 1080P, la prise en charge de la 4K et l'accès à plus de 7 000 applications, y compris Netflix.

Programme Anywhere Cinema

Série T2 : La série T2 comprend à la fois le modèle standard et une édition spéciale illustrée d'une œuvre d'art emblématique de Keith Haring, alliant technologie et art dans un ensemble unique. Ces projecteurs compacts et portables offrent des images époustouflantes et un son immersif grâce au Dolby Audio et aux haut-parleurs JBL. Avec des batteries intégrées pour 2,5 heures de lecture vidéo ou 18 heures de son, la série T2 est parfaite pour les divertissements en plein air.

Gamme Home Cinéma

Projecteur L2s : Le projecteur d'entrée de gamme ultime est conçu pour un plaisir sans effort. Doté d'une luminosité éclatante de 700 lumens ANSI et de deux haut-parleurs JBL de 8 W, ce modèle offre une expérience visuelle immersive qui met le divertissement à domicile de haute qualité à la portée de tous.

Projecteur V9 : Le projecteur 2024 avec mise au point automatique et correction automatique du trapèze 6D combine la technologie de mise au point SLR avancée et la correction automatique du trapèze 6D (±30° à l'horizontale et à la verticale).

Les offres du Black Friday de Yaber seront proposées du 19 novembre au 2 décembre, tandis que les promotions au Japon se dérouleront du 27 novembre au 6 décembre. Les offres étant limitées dans le temps, les clients sont encouragés à agir rapidement pour obtenir des réductions sur les projecteurs Yaber les plus vendus. Pour des informations plus détaillées sur les promotions, veuillez visiter les boutiques Amazon de Yaber ou suivre Yaber sur Facebook et Instagram. À propos de la gamme de produits Yaber, veuillez consulter le site www.yaber.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2548945/Yaber_s_Black_Friday_Deals.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg