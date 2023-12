YouLend annonce une solide performance, avec 150 000 cas de financement de PME depuis sa création

LONDRES, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- YouLend, la principale plateforme mondiale de financement intégré, a franchi une étape importante en matière de prêt, en réalisant 150 000 financements pour des petites et moyennes entreprises (PME) au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis, depuis son lancement en 2015. On estime que les PME soutenues par YouLend ont contribué au PIB à hauteur de 7,8 milliards EUR sur nos principaux marchés, et ont connu une augmentation de 26 % de leurs ventes dans les six mois suivant le financement.

YouLend a franchi cette étape de financement après une expansion réussie ces dernières années aux États-Unis et sur les principaux marchés européens, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne. Outre cette expansion, la société a également connu une croissance soutenue au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui fait d'elle l'une des plus grandes plateformes de financement intégrées au monde. Cette croissance s'est accélérée grâce aux nouveaux partenariats conclus avec des plateformes de commerce électronique et de paiement de premier plan telles qu'Amazon, Just Eat Takeaway.com et Dojo.

YouLend a récemment publié un rapport d'impact, The Widening Access to Capital Report , qui a révélé que YouLend a attiré 12 % de demandes de plus de la part d'entreprises dirigées par des femmes et a été plus de deux fois plus susceptible de financer des entreprises dirigées par des femmes que la moyenne britannique.

Le rapport indique également que YouLend prend des décisions de prêt rapides et précises grâce à son modèle de prise de décision sophistiqué, alimenté par l'IA, qui exploite un large éventail de données financières pour dresser un tableau précis de la santé d'une entreprise. Cela permet d'atteindre un taux d'approbation de 90 % pour les demandeurs de YouLend - ce qui est bien supérieur à la moyenne de 64 % enregistrée sur le marché des prêts aux PME au Royaume-Uni.

Le modèle impartial permet également à YouLend d'accorder des financements aux PME qui ont été négligées par les fournisseurs de financement traditionnels. Ainsi, plus de la moitié (58 %) des 150 000 cas de financement de YouLend sont allés à deux des régions les plus défavorisées du Royaume-Uni, au profit de propriétaires d'entreprises à faibles revenus.

Jakob Pethick, directeur commercial de YouLend, commente : « Le franchissement de cette étape souligne la croissance de YouLend aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, alors que nous continuons d'investir dans notre plateforme.

« L'engagement à soutenir les entreprises en leur apportant des financements où et quand elles en ont besoin se situe au cœur de notre mission. C'est pourquoi nous continuerons à travailler avec nos partenaires stratégiques afin d'offrir aux entreprises des produits financiers rapides, flexibles et équitables pour leur permettre de se développer et de prospérer. »

Notes aux éditeurs

À propos de YouLend

YouLend est la plateforme de financement intégrée préférée de nombreuses plateformes de commerce électronique, d'entreprises technologiques et de fournisseurs de services de paiement de premier plan dans le monde. La plateforme de financement intégrée de YouLend offre un financement rapide, flexible et équitable aux entreprises, permettant aux partenaires de YouLend et à leurs commerçants de débloquer des opportunités de revenus et de croissance à l'échelle mondiale.

YouLend a accordé plus de 150 000 financements à des entreprises au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis.