YouLend publiceert sterke prestaties en heeft sinds de oprichting 150.000 financieringen aan het MKB verstrekt

LONDON, 14 december 2023 /PRNewswire/ -- YouLend, het wereldwijd toonaangevende platform voor geïntegreerde financiering, heeft sinds de lancering in 2015 een belangrijke mijlpaal bereikt met het succesvol verstrekken van 150.000 financieringen aan het midden en kleinbedrijf (MKB) in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de VS. Naar schatting heeft het MKB dat door YouLend gesteund is 7.8 miljard EUR aan het BBP in onze kernmarkten aan omzet bijgedragen en in de 6 maanden na financiering de omzet met 26% zien stijgen.

De mijlpaal in de financiering volgt op de succesvolle uitbreiding van YouLend in de afgelopen jaren naar de VS en belangrijke Europese markten, waaronder Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Naast de uitbreiding heeft YouLend ook een aanhoudende groei doorgemaakt in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland, waardoor het nu één van de grootste geïntegreerde financiering platforms ter wereld is. Deze groei is versneld door nieuwe samenwerkingsverbanden met toonaangevende e-commerce en betalings platforms zoals Amazon, Just Eat Takeaway.com en Dojo.

YouLend heeft onlangs een impactrapport gepubliceerd, The Widening Access to Capital Report, waaruit bleek dat YouLend 12% meer aanvragen kreeg van bedrijven die door vrouwen geleid worden en meer dan twee keer zoveel kans had om deze bedrijven te financieren dan het Britse gemiddelde.

Het rapport geeft ook aan dat YouLend snelle, accurate kredietbeslissingen neemt dankzij het geavanceerde, AI-gestuurde besluitvormingsmodel dat gebruikmaakt van een grote reeks financiële gegevens om nauwkeurig vast te kunnen stellen of een bedrijf gezond is. Hierdoor kan YouLend 90% van de aanvragen goedkeuren, dat ver boven het gemiddelde van 64% in de Britse MKB-kredietmarkt uitsteekt.

Met behulp van het onbevooroordeelde model kan YouLend ook een financiering aan MKB-bedrijven verstrekken die van traditionele financiering aanbieders geen financiering verstrekt krijgen. Als gevolg hiervan ging meer dan de helft (58%) van de in totaal 150.000 financieringen van YouLend naar twee van de meest achtergestelde regio's in het Verenigd Koninkrijk, om ondernemers met een laag inkomen te ondersteunen.

Jakob Pethick, Chief Commercial Officer bij YouLend, zegt hierover: "Deze mijlpaal onderstreept de groei van YouLend in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van Europa, terwijl we in ons platform blijven investeren.

"Het is de kern van onze missie om bedrijven te ondersteunen met financiering, waar en wanneer ze die nodig hebben. Dat is de reden waarom we met onze strategische partners blijven samenwerken om bedrijven te voorzien van snelle, flexibele en eerlijke financiële producten, zodat ze kunnen groeien en bloeien."

Opmerkingen voor de redactie

Over YouLend

YouLend is het voorkeurs platform voor geïntegreerde financiering voor veel van 's werelds toonaangevende e-commerce platforms, techbedrijven en aanbieders van betalingsdiensten. Het geïntegreerde financieringsplatform van YouLend biedt snelle, flexibele en eerlijke financiering aan bedrijven, waardoor partners van YouLend en hun verkopers wereldwijd inkomsten kunnen genereren en kunnen groeien.

