Yuan Jin, athlète de KOLON SPORT, fait preuve d'esprit sportif à Chiang Mai Thailand by UTMB®.

CHIANG MAI, Thaïlande, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Chiang Mai Thailand by UTMB®, l'événement phare du calendrier des courses de trail en Asie-Pacifique, s'est achevé le 8 décembre 2024. En tant qu'athlète clé représentant KOLON SPORT, Yuan a illustré l'engagement de la marque en faveur de l'excellence et de l'esprit sportif au cours de cette course.

Seul événement majeur de l'UTMB World Series dans la région Asie-Pacifique cette année, la course a attiré l'attention d'athlètes d'élite et de passionnés de trail running du monde entier. L'événement comprenait cinq catégories de courses : 100 miles, 100 km, 50 km, 20 km et 10 km. La catégorie 50 km (HMONG 50) s'est distinguée par une compétition passionnante entre les coureurs d'élite.

Yuan Jin aide un coureur blessé lors de l'UTMB® de Chiang Mai

Lors de l'événement Chiang Mai by UTMB®, Yuan Jin, athlète de KOLON SPORT, a participé à la course HMONG 50 et a terminé la course avec un résultat impressionnant de 5:59:21, obtenant ainsi la 11ème place dans la catégorie des femmes. Cet exploit a une fois de plus mis en évidence son talent exceptionnel en matière de course sur sentier.

Au début de l'année, Yuan Jin a remporté plusieurs victoires notables, notamment la deuxième place dans la catégorie des 33 km de la 2024 Hong Kong 100 Trail Race, le championnat dans la catégorie des 15 km de la 2024 KOLON SPORT Donghai Sky Trail Run, et le championnat en double mixte dans la catégorie TTC de la 2024 Chongli Ultra Trail Run China. En août, lors de la très attendue finale des séries mondiales UTMB® Mont-Blanc, elle a remporté le titre de championne du groupe d'âge dans la catégorie MCC. Plus tard, elle a obtenu la troisième place dans la catégorie féminine de la TransJeju by UTMB®. La carrière de Yuan en trail running peut vraiment être décrite comme « un début au sommet ».

En participant à sa première course de trail en Thaïlande, Yuan a vécu de nombreuses « premières ». C'était la première fois qu'elle prenait le départ d'une course de nuit avec une lampe frontale, sa première expérience du climat chaud et humide de l'Asie du Sud-Est, et sa première rencontre avec des situations inattendues.Dans les descentes glissantes, soutenue par les chaussures de trail running haute performance de KOLON SPORT, les TRAIL FLASH, elle a trouvé un rythme idéal pour s'attaquer à des terrains complexes.

Yuan a notamment été confronté à un incident inattendu pendant la course. Aux alentours du 31 km , un coureur s'est blessé en tombant sur le parcours. En arrivant sur les lieux, Yuan a choisi de s'arrêter et a aidé d'autres athlètes à déplacer le coureur blessé sur le côté du sentier et à appeler à l'aide. En réfléchissant à l'événement, Yuan a déclaré : « Je pense que c'était la bonne décision. Pour moi, l'essence du trail running réside dans la redécouverte de l'harmonie entre l'homme et la nature, et entre les hommes eux-mêmes ». Cet altruisme a démontré son caractère extraordinaire en tant qu'athlète et a mis en évidence l'esprit sportif sur le parcours de trail running.

KOLON SPORT lance une chaussure de trail running haute performance : TRAIL FLASH

Le choix de l'équipement de Yuan Jin pour cette course a suscité des discussions parmi les amateurs expérimentés de trail running. Pendant la course, elle a porté un prototype de la nouvelle chaussure de trail haute performance de KOLON SPORT, la TRAIL FLASH. La chaussure présente un design visuellement saisissant avec une plaque en carbone et une semelle Vibram, complétée par une construction légère suggérée par son apparence minimaliste. De plus amples détails concernant les performances de la chaussure seront bientôt révélés.

La performance exceptionnelle de Yuan Jin dans cette course reflète la détermination de KOLON SPORT à s'imposer dans le domaine du trail professionnel. En tant que coureuse de trail exceptionnelle, sa résilience et sa concentration sont en parfaite adéquation avec l'éthique de la marque KOLON SPORT. En l'équipant de la TRAIL FLASH pour cet événement, la marque a démontré sa confiance dans les capacités professionnelles du produit et son engagement à développer du matériel adapté aux besoins des coureurs asiatiques.

KOLON SPORT : Engagement en faveur d'un équipement de trail running professionnel

S'appuyant sur l'influence d'athlètes de haut niveau comme Yuan Jin, KOLON SPORT présente au public ses produits méticuleusement fabriqués, soulignant ainsi l'engagement de la marque en faveur des sports de montagne professionnels. Cette orientation professionnelle a suscité une forte attente de la part des amateurs de sports de plein air. La marque se consacre à l'innovation et aux percées dans ses domaines de spécialisation, s'efforçant de fournir aux utilisateurs des produits et des services toujours plus performants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580715/KOLON_SPORT_Athlete_Yuan_Jin_Demonstrates_Sportsmanship_Chiang_Mai_Thailand.jpg