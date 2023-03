Yusaku Maezawa, entrepreneur et premier citoyen privé japonais à visiter l'ISS, investit 23 millions de dollars américains dans Astroscale

TOKYO, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Astroscale Holdings Inc. (« Astroscale »), leader du marché de l'entretien des satellites et de la durabilité à long terme sur toutes les orbites, a reçu un investissement de 23 millions de dollars américains de la part de Yusaku Maezawa, le premier citoyen privé japonais à visiter la Station spatiale internationale (ISS).

Yusaku Maezawa, the first private citizen to visit the International Space Station, with Nobu Okada, Founder & CEO of Astroscale.

« L'investissement de M. Maezawa témoigne de l'importance de la durabilité de l'espace, et nous lui sommes profondément reconnaissants de sa vision et de son engagement, a déclaré Nobu Okada, fondateur et PDG d'Astroscale. La mission d'Astroscale, qui consiste à prévenir l'accumulation de débris spatiaux et à créer un environnement spatial durable, s'aligne sur l'expérience et la passion de M. Maezawa pour les voyages et l'exploration spatiale. »

M. Maezawa est le premier civil japonais à visiter l'ISS, où il a passé 12 jours en décembre 2021. Cette visite inédite n'était que son premier pas dans l'espace. Il se prépare maintenant pour la mission historique dearMoon, au cours de laquelle il dirigera un équipage de neuf personnes lors de la première mission civile à faire le tour de la Lune à bord d'un Starship de SpaceX.

« Pour avoir visité l'espace, je comprends les immenses dangers que représentent les débris en orbite, a déclaré M. Maezawa. Mon deuxième voyage dans l'espace se profile, avec la mission dearMoon qui consiste à faire le tour de la Lune, et je pense que les voyages spatiaux de ce type deviendront plus courants. Je veux protéger l'avenir des voyages spatiaux, c'est pourquoi j'ai décidé de contribuer à la mission d'Astroscale visant à réduire les débris orbitaux. »

Depuis sa fondation en 2013, Astroscale s'est engagée en faveur d'une utilisation durable, responsable et rentable de l'espace. Les fonds levés lors de son cycle de financement de série G permettront de soutenir le développement continu de technologies de pointe, l'expansion mondiale et l'augmentation de la capacité d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante.

À propos d'Astroscale

Astroscale est la première entreprise privée dont la mission est de garantir le développement sûr et durable de l'espace au profit des générations futures et se consacre à l'entretien en orbite sur toutes les orbites.

Fondée en 2013, Astroscale conçoit des solutions innovantes et évolutives dans le domaine de la maintenance en orbite, notamment la prolongation de la durée de vie, la connaissance de la situation spatiale in situ, la fin de vie et l'élimination active des débris, afin de créer des systèmes spatiaux durables et d'atténuer l'accumulation croissante et dangereuse de débris dans l'espace. Astroscale définit également des analyses de rentabilité et collabore avec des parties prenantes gouvernementales et commerciales pour élaborer des normes, des réglementations et des mesures incitatives en vue d'une utilisation responsable de l'espace.

Astroscale, dont le siège social se trouve au Japon, a une présence internationale avec des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Astroscale est une société à risque en pleine expansion, qui s'efforce de promouvoir une croissance sûre et durable dans l'espace et de résoudre un problème environnemental croissant.

Pour en savoir plus sur Astroscale, consultez le site www.astroscale.com

