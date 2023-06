ZIM étend son partenariat avec 40Seas pour offrir des solutions de financement numérique flexibles à ses clients

HAIFA, Israël, 21 juin 2023 /PRNewswire/-- ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE : ZIM) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat avec la plateforme de financement du commerce transfrontalier 40Seas, en intégrant la solution de financement numérique flexible de 40Seas via le site Web de ZIM ainsi que Ship4wd , la filiale de transport de fret numérique primée de ZIM.

Cette collaboration élargie démontre l'engagement de ZIM à transformer les pratiques traditionnelles d'expédition à l'ère numérique et à améliorer les choix des clients en leur offrant une expérience numérique transparente pour leur permettre d'accéder plus rapidement et à moindre coût au capital afin de répondre à leurs besoins de crédit. Ce nouveau service sera déployé progressivement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Australie, avec d'autres pays ajoutés au fil du temps.

Grâce à la solution de financement numérique flexible de 40Seas intégrée à ZIM et Ship4wd, les clients pourront différer le paiement des frais de transport pour une période maximale de 90 jours à compter de la date de facturation, et tirer parti de la ligne de crédit de 40Seas pour financer le fret, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité.

Dans un contexte de volatilité macroéconomique et d'augmentation des coûts du capital, les PME engagées dans le commerce mondial s'efforcent de protéger leur trésorerie et de générer des bénéfices. ZIM et 40Seas ont pour objectif d'aider les PME importatrices et exportatrices à combler ce fossé financier. En lançant le concept « Ship Now, Pay Later », 40Seas permet aux exportateurs d'être payés immédiatement après l'expédition, tout en offrant aux importateurs des options de paiement différé qui leur permettent de stimuler la croissance de l'entreprise pendant le cycle de vente sans mobiliser les lignes de crédit disponibles.

ZIM a participé au financement de démarrage de 40Seas à hauteur de 11 millions de dollars au début de cette année et a également fourni à 40Seas une facilité de crédit pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars pour développer ses activités auprès des exportateurs et des importateurs.

Eli Glickman, président-directeur général de ZIM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec 40Seas, qui continue à souligner notre engagement centré sur le client, avec une solution intégrée qui transformera la façon dont nos clients mondiaux accèdent au financement, tout en développant des flux de revenus supplémentaires qui complètent notre activité de transport maritime de base. ZIM et 40Seas sont fermement alignés sur la promotion de l'innovation numérique dans l'industrie du transport maritime, et ensemble, nous sommes impatients de repousser les limites et d'éradiquer les obstacles au commerce mondial liés au financement. »

Eyal Moldovan, cofondateur et PDG de 40Seas, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec ZIM, un leader du marché qui soutient notre mission depuis le premier jour : En combinant les forces d'une plateforme de financement du commerce comme 40Seas, d'un transporteur majeur comme ZIM et d'un transitaire numérique dynamique comme Ship4wd, nous pouvons faire de sérieux progrès dans la transformation du paysage logistique mondial. En outre, la vaste expertise de ZIM en matière de commerce transfrontalier, sa forte position sur le marché et ses liens étroits avec les acteurs de l'écosystème, seront inestimables à mesure que nous accélérons notre expansion mondiale. »

Déclarations prospectives de ZIM

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens de la section 27E de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, de la section 21E de la loi américaine sur les échanges de valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée, et des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées de 1995. Des mots tels que « croire », « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « s'efforcer », « chercher », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « cibler », « objectif », « but », leurs déclinaisons et des expressions similaires traduisent généralement des déclarations prospectives, mais ces mots ne sont pas les seuls à véhiculer ces déclarations. Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur nos connaissances actuelles et sur nos convictions et attentes actuelles concernant d'éventuels événements futurs. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris des risques potentiels, commerciaux, de crédit, opérationnels et autres liés à l'expansion de la collaboration entre ZIM et 40Seas telle que décrite dans ce communiqué de presse. Les résultats et événements réels peuvent s'écarter de ces déclarations prévisionnelles, y compris de manière significative.

À propos de ZIM

Fondée en Israël en 1945, ZIM (NYSE : ZIM) est l'une des principales sociétés mondiales de transport maritime de ligne par conteneurs, avec des opérations établies dans plus de 90 pays au service d'environ 34 000 clients dans plus de 300 ports à travers le monde. ZIM s'appuie sur des stratégies numériques et un engagement en faveur des valeurs ESG pour offrir à ses clients des services de transport maritime et de logistique innovants et une expérience client exceptionnelle. La stratégie de niche mondiale différenciée de ZIM, basée sur une gestion et un déploiement agiles de la flotte, couvre les principaux itinéraires commerciaux en se concentrant sur certains marchés où l'entreprise détient des avantages concurrentiels. Des informations complémentaires sur ZIM sont disponibles sur le site www.ZIM.com .

À propos de 40Seas

40Seas est une plateforme fintech de financement du commerce transfrontalier adaptée aux PME engagées dans le commerce mondial. En s'appuyant sur une technologie axée sur les données, l'entreprise peut offrir des options de paiement flexibles qui sont prêtes à perturber les solutions traditionnelles de financement du commerce et à permettre aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement : importateurs, exportateurs, transitaires et agences de sourcing d'accéder plus rapidement, plus facilement et à moindre coût à leurs fonds de roulement. Consultez le site www.40seas.com pour en savoir plus.

Contacts ZIM

Médias :

Avner Shats

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

+972-4-865-2520

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Elana Holzman

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

+972-4-865-2300

[email protected]

Leon Berman

Groupe IGB

212-477-8438

[email protected]

Contacts 40Seas

Nicole Lombardo

Caliber Corporate Advisers

+1-631-357-9593

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1933864/ZIM_Logo.jpg

SOURCE Zim Integrated Shipping Services Ltd.