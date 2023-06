ZIM breidt samenwerking met 40Seas uit om flexibele digitale financieringsoplossingen aan te bieden aan zijn klantenbestand

HAIFA, Israël, 21 juni 2023 /PRNewswire/ -- ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE: ZIM) kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn samenwerking met het platform voor grensoverschrijdende handelsfinanciering 40Seas, waarbij de flexibele digitale financieringsoplossing van 40Seas wordt geïntegreerd via de websites van ZIM en Ship4wd, ZIMs bekroonde dochteronderneming voor digitaal vrachtvervoer.

De uitgebreide samenwerking laat zien dat ZIM zich inzet om traditionele verzendpraktijken te transformeren naar het digitale tijdperk en de keuzemogelijkheden van klanten te vergroten door ze een naadloze digitale ervaring te bieden, zodat ze sneller en goedkoper toegang krijgen tot kapitaal om aan hun kredietbehoeften te voldoen. Deze nieuwe service wordt geleidelijk uitgerold, te beginnen in de VS, Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Australië, en in de loop van de tijd zullen er meer landen worden toegevoegd.

Met de flexibele digitale financieringsoplossing van 40Seas die in ZIM en Ship4wd is geïntegreerd, kunnen klanten de betaling van vrachtkosten voor een periode van maximaal 90 dagen vanaf de factuurdatum uitstellen en de kredietlijn van 40Seas gebruiken om vracht te financieren, mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Tegen een achtergrond van macro-economische volatiliteit en stijgende kapitaalkosten hebben kmo's die wereldwijd zakendoen alle moeite om hun cashflow te beschermen en hun winst te vergroten. ZIM en 40Seas willen kmo's die importeren en exporteren ondersteunen om deze financiële kloof te overbruggen. Door als pionier te fungeren met het concept 'Ship Now, Pay Later' stelt 40Seas exporteurs in staat om onmiddellijk na verzending betaald te worden, terwijl importeurs uitgestelde betalingsopties krijgen waardoor ze hun bedrijfsgroei tijdens de verkoopcyclus kunnen stimuleren zonder beschikbare kredietlijnen te hoeven aanspreken.

ZIM nam deel aan de $11 miljoen seed-financieringsronde van 40Seas eerder dit jaar en verschafte 40Seas ook een kredietfaciliteit van maximaal $100 miljoen om zijn activiteiten voor exporteurs en importeurs uit te breiden.

Eli Glickman, President & CEO van ZIM, zei: "We zijn verheugd om ons partnerschap met 40Seas uit te breiden. De samenwerking benadrukt ons streven om de meest klantgerichte service-ervaring te bieden, met een geïntegreerde oplossing die de manier waarop onze wereldwijde klanten toegang krijgen tot financiering zal veranderen. Tegelijk ontwikkelen we extra inkomstenstromen die een aanvulling vormen op onze kernactiviteiten in de scheepvaart. ZIM en 40Seas zijn vastbesloten om digitale innovatie in de scheepvaartindustrie te bevorderen. Samen kijken we ernaar uit om grenzen te verleggen en financieringsgerelateerde belemmeringen voor wereldwijde handel uit de weg te ruimen."

Eyal Moldovan, medeoprichter en CEO van 40Seas zei: "We zijn verheugd om onze samenwerking met ZIM uit te breiden, een marktleider die onze missie vanaf de eerste dag heeft ondersteund. Door de krachten te bundelen op een handelsfinancieringsplatform als 40Seas, een grote vervoerder als ZIM en een dynamische digitale expediteur als Ship4wd, kunnen we serieuze vooruitgang boeken in de transformatie van het wereldwijde logistieke landschap. Daarnaast zullen ZIMs uitgebreide expertise op het gebied van grensoverschrijdende handel, sterke marktpositie en nauwe banden met ecosysteemspelers van onschatbare waarde zijn bij het versnellen van onze wereldwijde expansie."

De toekomstgerichte verklaringen van ZIM

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals deze term wordt gedefinieerd in Sectie 27E van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, Sectie 21E van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, en de Safe Harbor-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden als "zullen", "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "nastreven", "plannen", "zouden kunnen", "kunnen", "voorzien", "doel", "doelstelling", "streefdoel", verkortingen daarvan en soortgelijke uitdrukkingen duiden doorgaans op toekomstgerichte verklaringen, maar deze woorden zijn niet de enige woorden die deze uitspraken weergeven. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op onze huidige kennis en onze huidige overtuigingen en verwachtingen met betrekking tot mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannames, waaronder potentiële, zakelijke, krediet-, operationele en andere risico's met betrekking tot de uitbreiding van de samenwerking tussen ZIM en 40Seas zoals beschreven in dit persbericht. De werkelijke resultaten en gebeurtenissen kunnen afwijken van deze toekomstgerichte uitspraken, ook materieel.

Over ZIM

ZIM (NYSE: ZIM), opgericht in Israël in 1945, is een toonaangevende wereldwijde containerlijnvaartmaatschappij met vestigingen in meer dan 90 landen die ongeveer 34.000 klanten bedient in meer dan 300 havens wereldwijd. ZIM gebruikt digitale strategieën en zet zich in voor ESG-waarden om klanten innovatieve transport- en logistieke diensten over zee en een uitzonderlijke klantervaring te bieden. ZIMs gedifferentieerde wereldwijde nichestrategie, gebaseerd op flexibel vlootbeheer en -inzet, dekt de belangrijkste handelsroutes met een focus op geselecteerde markten waar het bedrijf concurrentievoordelen heeft. Bijkomende informatie over ZIM is beschikbaar op www.ZIM.com .

Over 40Seas

40Seas is een fintech-platform voor grensoverschrijdende handelsfinanciering dat is afgestemd op kleine en middelgrote ondernemingen die zich bezighouden met wereldwijde handel. Door gebruik te maken van datagestuurde technologie kan het bedrijf flexibele betalingsopties aanbieden die klaar zijn om de bestaande oplossingen voor handelsfinanciering te doorbreken en het voor spelers in de toeleveringsketen - importeurs, exporteurs, expediteurs en inkoopbureaus - sneller, goedkoper en gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot werkkapitaal. Bezoek www.40seas.com voor meer informatie.

Contactpersonen bij ZIM

Media

Avner Shats

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

+972-4-865-2520

[email protected]

Investor Relations:

Elana Holzman

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

+972-4-865-2300

[email protected]

Leon Berman

IGB Group

212-477-8438

[email protected]

Contactpersonen bij 40Seas

Nicole Lombardo

Caliber Corporate Advisers

+1-631-357-9593

[email protected]

SOURCE Zim Integrated Shipping Services Ltd.