«Аспекты благополучия» с точки зрения Kohler: гигиена как внутреннее наполнение дизайна

Предлагаемая производителем «Концепция года» закладывает основу для всеобщего диалога

КОЛЕР, Висконсин, 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co., являющаяся одним из мировых лидеров в области проектирования и модернизации кухонного и сантехнического оборудования, впервые представляет свою Perspective of the Year: Dimensions of Wellbeing (Концепцию года: аспекты благополучия), подробно излагающую ряд сформулированных компанией взглядов, дающих почву для размышлений. "Dimension of Wellbeing" представляет собой анализ существенного влияния, которое может оказывать дизайн на благополучие человека, в частности значения полезных привычек, чистой среды и личной гигиены для общего состояния.

«Концепция благополучия имеет множество критически важных уровней или измерений, ― говорит вице-президент компании Kohler по промышленному дизайну Люн Чек Тан (Lun Cheak Tan). ― На самом элементарном уровне удовлетворение важнейших гигиенических потребностей за счет внедрения экологически чистых материалов и изделий обуславливает весьма умозрительное представление о том, как любое отдельно взятое взаимодействие может влиять на состояние нашей души и наше психическое и духовное здоровье».

Предлагаемая компанией Kohler «Концепция года» заводит длительный разговор между архитекторами, дизайнерами, владельцами брендов и влиятельными игроками отрасли по всему миру, охватывающий аспекты совершенствования знаний, созидательного творчества и самоанализа. Данная концепция бросает очередной вызов устоявшемуся порядку вещей, провоцирует дебаты и констатирует то, как меняющиеся тенденции в моде, бизнесе, образе жизни и культуре влияют на будущее архитектуры и дизайна. И наоборот, как архитектура и дизайн могут реагировать на социально-экономические события, подкрепляя эти возникающие индивидуальные и коллективные традиции/привычки.

«Мы разработали "Концепцию года" с целью начать диалог. Мы ищем точки соприкосновения дизайна и культуры. Компания Kohler имеет глубокий и широкий ассортимент продукции, позволяющий нам контактировать с пользователями на всем протяжении их пути к благополучию», — рассказывает директор компании KOHLER по стратегии бренда и анализу потребительского поведения Кейси Флэнаган (Casey Flanagan).

Используя прогнозирование глобальных тенденций дизайна в сочетании с анализом потребительского поведения, концепция «Аспекты благополучия» проясняет, каким образом происходит смена и эволюция жизненного уклада и индивидуальных привычек в ответ на события глобального масштаба, и призывает к актуальному и ориентированному на будущее диалогу касательно существенных факторов взаимоотношений между условиями жизни и жизненным благополучием.

«Ванная комната фактически является ключевым элементом в обеспечении благополучия. Именно здесь ощущается обновление, достигаемое посредством гигиенических процедур, и именно она является тем самым местом, где можно остаться наедине с собой и отключиться от внешнего мира. Это помещение одновременно является и функциональным, и жилым, — говорит руководитель студии оформительского дизайна компании Kohler Эрин Лилли (Erin Lilly). — Тот заряд хорошего самочувствия, который мы получаем в своей домашней обстановке, сопровождает нас затем на протяжении всего дня, передаваясь другим в ходе нашего общения с ними. Поэтому мы считаем, что архитекторы и дизайнеры играют критически важную роль в обеспечении более здорового и счастливого образа жизни для нашего общества».

Ключевые элементы этой дискуссии включают точки пересечения гигиены и дизайна, роль ванной комнаты как заветного места для личной гигиены и ухода за собой, здоровые взаимоотношения потребителей с техникой, социальной сферой и инфраструктурой, а также благополучие окружающей среды. В «Аспектах благополучия» физические пространства рассматриваются как фундаментальные источники физического, психического и духовного здоровья.

Дискуссия вокруг предлагаемой компанией Kohler «Концепции года» сосредоточена на нескольких полезных категориях продукции, включая «умную» сантехнику, бесконтактные смесители и матовое чернение, которые способствуют выражению элементов благополучия внутри такого помещения.

