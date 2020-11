Wymiary Dobrostanu: firma Kohler łączy higienę z projektowaniem

Perspektywa Roczna marki areną dla globalnego dialogu.

KOHLER, Wisconsin, 9 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Kohler Co., ogólnoświatowy lider w projektowaniu i innowacjach w zakresie produktów kuchennych i łazienkowych po raz pierwszy ogłosiła inicjatywę zatytułowaną Perspektywa Roczna: Wymiary Dobrostanu, stanowiącą rozszerzenie skłaniających do myślenia wizji marki. W tym kontekście, zagadnienie dobrostanu przedstawiono z punktu widzenia wpływu, jaki projektowanie może wywierać na szeroko rozumiany dobrostan, a zwłaszcza na tak istotne jego aspekty, jak zdrowe nawyki, czyste środowisko czy higiena osobista.

„Istnieje wiele istotnych aspektów i wymiarów dobrostanu - mówi Lun Cheak Tan, wiceprezes firmy Kohler ds. projektów przemysłowych. - Najbardziej elementarnym wymiarem dobrostanu jest spełnianie podstawowych potrzeb zdrowotnych poprzez oferowanie ekologicznych materiałów i produktów zgodnych z koncepcją stanowiącą, że każde, nawet najdrobniejsze doświadczenie może wpływać na stan naszego umysłu, a także na nasze zdrowie psychiczne i duchowe".

Perspektywa Roczna firmy Kohler ustanawia ramy dialogu między architektami, projektantami, markami i podmiotami wywierającymi wpływ na branżę, zachęcając do wymiany doświadczeń w zakresie wzbogacających innowacji, kreatywności i introspekcji. Ponadto perspektywa ta kwestionuje obowiązujące konwencje, skłania do dyskusji i pokazuje, jak zmieniające się trendy w modzie, biznesie, stylu życia i kulturze wpływają na przyszłość branży architektury i projektowania. Pokazuje również, jak branża architektury i projektowania reaguje na przemiany społeczno-gospodarcze kształtujące nowe, indywidualne i wspólne rytuały i zwyczaje.

„Perspektywę Roczną opracowaliśmy po to, aby rozpocząć dialog. Badamy obszary na styku projektowania i kultury. Marka Kohler oferuje szeroką gamę produktów odpowiadających potrzebom klientów poszukujących dobrostanu w wielu jego aspektach" - mówi Casey Flanagan, dyrektor firmy KOHLER ds. strategii marki i preferencji klientów.

Dzięki wykorzystaniu ogólnoświatowych prognoz dotyczących tendencji w branży projektowania, w połączeniu z analizami preferencji klientów, Wymiary Dobrostanu pozwalają zobaczyć jak zmienia się i ewoluuje styl życia i indywidualne zwyczaje w odpowiedzi na wydarzenia globalne, jednocześnie zachęcając do ważnej, dotyczącej przyszłości debaty na temat istotnych, współistniejących powiązań między środowiskiem a dobrostanem.

„Łazienka to centrum dobrostanu. To tu doświadczamy swoistego odrodzenia w ramach swoich rutynowych zabiegów higienicznych. To również przestrzeń, gdzie możemy cieszyć się prywatnością i wyłączyć się. Jest to przestrzeń, w której wykonujemy konkretne czynności, ale także nasza przestrzeń życiowa - mówi Erin Lilly, kierownik Studia wystroju wnętrz firmy Kohler. - Dobrostan, jakiego doświadczamy w naszej przestrzeni towarzyszy nam podczas całego dnia, przenosimy go na innych, z którymi nawiązujemy kontakt. Właśnie dlatego rola architekta i projektanta w budowaniu kondycji zdrowotnej i szczęścia naszych społeczeństw jest dla nas kluczowa".

Kluczowe zagadnienia, jakie zostaną poruszone w ramach omawianego dialogu to związek higieny i projektowania, funkcja łazienki jako sanktuarium higieny osobistej i samopielęgnacji, zdrowy stosunek klientów do technologii, społeczności. infrastruktura oraz dobrostan środowiska. Wymiary Dobrostanu dotyczą przestrzeni stanowiących źródło zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Debata zapoczątkowana Perspektywą Roczną firmy Kohler skupia się wokół kilku wpływowych kategorii produktów, w tym inteligentnych toalet, desek bidetowych, kranów bezdotykowych oraz matowego wykończenia w kolorze czarnym, które pozwalają zaakcentować elementy wspomagające osiągnięcie dobrostanu w danej przestrzeni.

Kohler Co

Firma Kohler Co., założona w roku 1873 z siedzibą w mieście Kohler w stanie Wisconsin, jest jednym najstarszych i największych przedsiębiorstw prywatnych w Ameryce i posiada ponad 35000 oddziałów. Posiadając ponad 50 zakładów produkcyjnych, Kohler jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i produkcji wyposażenia kuchni i łazienek; silników i jednostek napędowych; luksusowych szafek i płytek; oraz właścicielem i zarządcą dwóch, pięciogwiazdkowych ośrodków wypoczynkowych i golfowych znajdujących się w mieście Kohler w stanie Wisconsin, a także w mieście St. Andrews w Szkocji. W roku 2021, na polu golfowym Kohler's Whistling Straits rozegrane zostaną zawody Ryder Cup. Firma zajmuje się również tworzeniem rozwiązań dla najbardziej palących problemów, takich jak zapewnienie czystej wody i godnych warunków sanitarnych społecznościom w zaniedbanych rejonach na całym świecie, w celu podwyższenia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: kohlercompany.com.

