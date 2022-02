„Tecnotree Moments": MTN Nigeria startet digitale Multi-Experience-Plattform für Gaming und Bildung

ESPOO, Finnland, 28. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Tecnotree, ein in Finnland ansässiger, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation für Kommunikationsdienstleister (CSPs) und Anbieter digitaler Dienste (DSPs), gibt heute den Start seiner digitalen Multi-Experience-Plattform „Tecnotree Moments" in Zusammenarbeit mit MTN Nigeria bekannt. Das Multi-Experience-Partnernetzwerk zielt darauf ab, Lifestyle-Pakete mit Inhalten, Anwendungen und Konnektivität durch ein vorintegriertes digitales Partnerökosystem für globale, lokale und glokale Branchen mit besonders hoher Nachfrage und großem Wachstum zu schaffen. Die Plattform richtet sich an führende Partner in verschiedenen Sektoren wie Bildung, Unterhaltung, Spiele, Sport, Gesundheit und Wellness, die in Nigeria die direkte Kundenabrechnung nutzen sollen, um aus den Ökosystempartnern sofortige Umsatzgeneratoren zu machen.

Tecnotree Moments ist ein Portal für digitale Dienste und Lifestyle-Produkte, das auch E-Sport-Inhalte wie PUBG Mobile Daily, FIFA Daily, Rocket League Daily, Fortnite Monthly und Fantasy Football umfassen wird. Zum Angebot gehören auch Afrikas meistgespielte Spiele, regelmäßig werden neue Spiele hinzukommen. Mit dynamischen Ökosystempartnern ist die Plattform bestens dafür aufgestellt, der Konvergenz von Bildungs- und Spielinhalten rund um den Globus gerecht zu werden, die soziales und emotionales Lernen fördern, was für personalisierte und adaptive Erlebnisse unerlässlich ist.

Diese Zusammenarbeit zwischen Tecnotree Moments und MTN Nigeria ist der wegweisende Faktor, um das volle Potenzial der Nigerianer im ganzen Land auszuschöpfen und eine integrative Gesellschaft zu schaffen, die für die Förderung der nationalen Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. Moments enthält den kompletten Lehrplan für die nigerianische Sekundarstufe in Form von interaktiven und immersiven Inhalten und Live-Kursen. Um auch in der sich schnell entwickelnden digitalen Wirtschaft weiter von Bedeutung zu sein, wird die MTN-Moments-Partnerschaft außerdem darauf abzielen, ein Massive Online Open Curriculum (MOOC) für die Karriereentwicklung und Weiterbildung bereitzustellen, das den Erwerb von „Soft Skills" und technischen Fähigkeiten erleichtert. In Anbetracht der lokalen Fähigkeiten und der Fachkräfte im Land wird die Plattform zunächst in Nigeria eingeführt. Später sollen diese Dienste auch in anderen MTN-Unternehmen in Afrika eingesetzt werden.

„MTN ist immer auf der Suche nach Partnerschaften, um Plattformen aufzubauen, die unseren Kunden einen herausragenden Service bieten. Uns geht es stets darum, unseren Kunden das Beste an digitalen Inhalten zu bieten. Diese Partnerschaft mit Tecnotree unterstreicht dieses Engagement. Die Plattform wird extrem hochwertige Inhalte bieten, die Bildung und Unterhaltung für unsere Kunden verbessern", so Aisha Mumuni, amtierende Chief Digital Officer von MTN.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärte: „Unsere Vision ist es, digital vernetzte Gemeinschaften zu stärken, die digitale Kluft zu verringern und digitale Inklusion für verschiedene nigerianische Bevölkerungsanteile zu schaffen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MTN Nigeria, um unsere Plattform Tecnotree Moments zu starten, die die Nigerianer mit echten digitalen Diensten und Produkten über unsere globalen Partner unterstützen wird. Das Engagement von MTN, Afrika zu einer wahrhaft digitalen Wirtschaft zu machen, ist ein großes Ziel und Tecnotree ist stolz darauf, daran als digitaler Partner beteiligt zu sein."

Weitere Informationen

www.tecnotree.com

INFORMATIONEN ZU TECNOTREE

Tecnotree ist der einzige Full-Stack-Anbieter von digitalen Business-Management-Lösungen für Anbieter digitaler Dienste und verfügt über 40 Jahre am fundiertem Fachwissen, bewährter Bereitstellung und Transformationsfähigkeit auf der ganzen Welt. Unsere auf Open-Source-Technologie basierenden agilen Produkte und Lösungen umfassen das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) des Geschäftsprozess- und Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Dienstleister. Die Produkte und Plattformen von Tecnotree werden weltweit von über 800 Millionen Abonnenten genutzt. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.tecnotree.com oder auf unseren Social-Media-Kanälen – Linkedin I Facebook I Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1754777/Tecnotree_Moments_Logo.jpg

SOURCE Tecnotree