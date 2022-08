A Seegene lança a primeira campanha In-life PCR do mundo no Vietname

SEUL, Coreia do Sul, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ --A Seegene Inc. (096530), a principal empresa de diagnóstico molecular da Coreia do Sul, irá trabalhar com o centro de testes LabHouse, para lançar a sua campanha In-life PCR no Vietname, para os condutores do serviço de transporte de passageiros Grab, a partir de agosto.

A campanha In-life PCR da Seegene é uma iniciativa global que procura incentivar a realização de testes regulares de vírus respiratórios, incluindo COVID-19, gripes e constipações, para estar protegido contra doenças infecciosas. Tem como objetivo reduzir a transmissão generalizada e assegurar um regresso sem problemas à normalidade, visando aqueles que se encontram em instalações de base comunitária, como escolas e lares de idosos, bem como indivíduos assintomáticos.

A Seegene fornecerá à LabHouse o seu teste Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, que consegue detetar simultaneamente COVID-19, gripe A e B e vírus sincicial respiratório (RSV). A empresa irá também fornecer os instrumentos e sistemas PCR necessários para dar resposta ao aumento da procura de testes fruto da campanha In-life PCR. A Seegene também planeia fornecer a sua solução de PCR totalmente automatizada "STARlet-AIOS" para fluxos de trabalho convenientes e de alta produtividade.

A LabHouse irá recolher as amostras clínicas, realizar o processo de teste PCR e fornecer os resultados PCR aos condutores da Grab nas cidades vietnamitas de Ho Chi Minh e Hanói. Os condutores podem ser testados na LabHouse ou até mesmo organizar a visita de um técnico para efetuar a recolha da amostra numa altura e local da sua preferência. A LabHouse está em conversações com hospitais de outras cidades vietnamitas para expandir a campanha In-life PCR.

"Decidimos lançar a campanha In-life PCR com a Seegene para tomar medidas preventivas contra o ressurgimento global da COVID-19 impulsionado por novas variantes e pelo aumento das viagens", afirmou Nguyen Khoi Do, CEO da LabHouse. "Através de testes regulares, esperamos proteger a saúde e a segurança dos condutores, bem como atrair os utilizadores do serviço."

