Adjust lancia la Mobile Growth Map: d'ora in poi gli esperti di marketing possono targetizzare e fidelizzare gli utenti di maggior valore

La Mobile Growth Map utilizza il cosiddetto punteggio di crescita (i.e. Growth Score), una nuova metrica elaborata da Adjust per tracciare l'ascesa delle app nei mercati globali. Questa metrica, unica nel suo genere, viene calcolata dividendo il numero totale di installazioni mensili di un'app per il numero di utenti attivi ogni mese (MAU, i.e. monthly active users) per ogni settore e per ogni paese. In questo modo, si ottiene il tasso di crescita delle installazioni in relazione ai MAU.

Grazie a una solida crescita, la regione Asia Pacifico si aggiudica il primo posto. Ed è destinata a crescere ulteriormente. Vietnam , Thailandia e Myanmar sono le nazioni col livello di crescita più rapido. Al secondo posto troviamo l'America Latina, con Brasile e Colombia , in classifica tra i primi cinque.

, Thailandia e sono le nazioni col livello di crescita più rapido. Al secondo posto troviamo l'America Latina, con Brasile e , in classifica tra i primi cinque. In America Latina la domanda di app di gaming ed e-commerce è la più forte. Infatti , quattro dei primi cinque paesi con la crescita più rapida nel mercato delle gaming app fanno parte di questa regione. Nel complesso, il settore gaming occupa la prima posizione per numero di installazioni (33 %), tempo trascorso sulle app (10 %) e spesa per la pubblicità (74 %). L'America Latina domina in maniera significativa anche la classifica delle app di e-commerce, con Messico, Cile e Colombia che registrano la crescita più alta nel settore.

Infatti quattro dei primi cinque paesi con la crescita più rapida nel mercato delle gaming app fanno parte di questa regione. Nel complesso, il settore gaming occupa la prima posizione per numero di installazioni (33 %), tempo trascorso sulle app (10 %) e spesa per la pubblicità (74 %). L'America Latina domina in maniera significativa anche la classifica delle app di e-commerce, con Messico, Cile e che registrano la crescita più alta nel settore. Le app di intrattenimento guadagnano terreno rapidamente. Vietnam , Russia e Thailandia occupano il podio della classifica col punteggio di crescita (i.e. Growth Score). Crescita data, probabilmente, dalla domanda di servizi di streaming video, che continueranno a guadagnare forza: infatti, i giganti del settore, come Disney, scalpitano per attirare l'attenzione del pubblico.

, e Thailandia occupano il podio della classifica col punteggio di crescita (i.e. Growth Score). Crescita data, probabilmente, dalla domanda di servizi di streaming video, che continueranno a guadagnare forza: infatti, i giganti del settore, come Disney, scalpitano per attirare l'attenzione del pubblico. In Indonesia , quello dei servizi è uno dei settori dove la crescita è più rapida. Il mercato di questo paese costituisce un centro nevralgico, grazie alla popolarità di applicazioni video e servizi di streaming. Questo conferma quanto riportato dal report Adjust Global App Trends 2019 del maggio scorso: l' Indonesia è "il mercato con la crescita più rapida". Il settore dei servizi di questo paese, insieme all'intrattenimento e al gaming, registra una crescita molto rapida, in particolare, grazie all'uso attivo di applicazioni sul meteo.

Il "fattore di fidelizzazione"

Oltre al punteggio di crescita (i.e. Growth Score), Adjust ha elaborato un'altra metrica per misurare l'impatto della fidelizzazione che prende il nome di "fattore di fidelizzazione". Quest'ultimo si calcola dividendo la fidelizzazione organica per la fidelizzazione a pagamento, così da offrire una corretta distinzione tra i due tipi di utente.

Il gaming gode della fidelizzazione più alta, con un media del 34 % il primo giorno e del 15 % il settimo giorno. Tuttavia, il calo nella base di utenti totali tra il primo e il settimo giorno è del 19 %, il più marcato di tutti i segmenti. Nonostante questa flessione possa apparire drastica, potrebbe essere correlata all'impatto dei giochi hyper-casual. Questa sottocategoria è molto popolare e rappresenta una quota significativa di download. Tuttavia, non riesce a favorire una fidelizzazione duratura dei giocatori. Un dato interessante: tra tutti i paesi analizzati, i giocatori del Nord America sono quelli con il maggior tasso di fidelizzazione al primo giorno e, quindi, quelli più facili da fidelizzare.

"Ampliare la base di utenti delle app è un passaggio chiave per la crescita, ma in un mercato dove la maggior parte delle app ha una durata di solo 24 ore dopo l'installazione, gli specialisti di marketing devono concentrarsi maggiormente su coinvolgimento e fidelizzazione degli utenti", ha dichiarato Paul H. Müller, cofondatore e Direttore tecnico di Adjust. "Per incrementare il coinvolgimento ed estendere la durata delle app, gli specialisti di marketing devono identificare i punti strategici dove fidelizzare, targetizzando gli utenti che hanno intenzione di abbandonare l'app, prima che i tassi di fidelizzazione inizino inevitabilmente a diminuire", ha spiegato.

Grazie ai dati della Mobile Growth Map, gli specialisti di marketing possono elaborare un'efficace strategia di fidelizzazione. Ancora più importante: possono osservare le azioni del loro pubblico per identificare gli utenti di maggior valore e ottimizzare la spesa in pubblicità, così da ampliare la crescita delle loro app.

Per maggiori informazioni su crescita e fidelizzazione in tutte le regioni e in tutti i settori, così come approfondimenti su paesi della regione Asia Pacifico, quali Singapore e India, scarica qui il report completo.

Metodologia

Il report Mobile Growth Map di Adjust attinge a dati di circa 3500 app lanciate negli store di Apple e Google nel 2018, in 31 paesi e quattro settori. Mobile Growth Map riporta metriche chiave tra cui quelle su crescita, fidelizzazione e traffico organico e a pagamento. Inoltre, introduce un nuova ed essenziale metrica, il "fattore di fidelizzazione", sviluppato da Adjust per misurare le differenze tra fidelizzazione organica e a pagamento. La nuova metrica ha l'obiettivo di aiutare gli specialisti di marketing a calcolare le performance di canali diversi. Il report mostra agli specialisti di marketing il potenziale di crescita dei mercati globali per aiutarli ad ampliare la propria presenza e garantire che crescano con successo.

Informazioni su Adjust

Adjust è leader di settore negli strumenti di misurazione, prevenzione delle frodi e sicurezza informatica per dispositivi mobili. Nata nel cuore dell'economia mobile e sviluppata grazie alla passione per la tecnologia, questa società è attiva a livello globale e ha 15 sedi in tutto il mondo.

Rendendo il marketing più semplice, intelligente e sicuro, Adjust permette agli specialisti di farsi guidare dai dati per realizzare le applicazioni di maggior successo in tutto il mondo. Adjust è il marketing partner di tutte le maggiori piattaforme e le sue soluzioni sono state implementate, in totale, su oltre 28 000 app per mettere al sicuro il loro budget e migliorare le performance.

