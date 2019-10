Adjust lança o Mapa de Crescimento Mobile: Agora, os profissionais de marketing podem segmentar e reter usuários de alto valor

O Mapa de Crescimento Mobile usa a Pontuação de Crescimento, uma métrica nova desenvolvida pela Adjust para mostrar o aumento de aplicativos em mercados globais. Essa métrica única é calculada dividindo o total de instalações de aplicativos por mês pelo número de usuários ativos mensais (MAU) para cada indústria vertical e país. Assim, é revelada a taxa de crescimento de instalações relacionadas à base de usuários ativos mensais.

A região APAC lidera o caminho com um crescimento forte e está pronta para expandir. Vietnã, Tailândia e Myanmar são os países que crescem mais rápido. A região LATAM vem na segunda posição, com o Brasil e a Colômbia completando o top 5.

O "Fator de Retenção"

Além da Pontuação de Crescimento, a Adjust desenvolveu uma métrica própria para medir o impacto da retenção, chamada "Fator de Retenção". O Fator de Retenção é calculado dividindo a retenção orgânica pela retenção paga, fornecendo aos leitores a divisão real entre os dois tipos de usuário.

Com a retenção mais alta de todas as indústrias verticais, Gaming tem uma média de 34% no 1° dia e 15% no 7° dia. Contudo, entre o 1° e o 7° dia, a base total de usuário sofre uma queda de 19% — a baixa mais forte em comparação com as outras indústrias. Tal queda parece dramática, porém ela também pode estar relacionada ao impacto dos jogos hiper casuais. Essa subcategoria bem-sucedida representa uma parcela significante dos downloads, mas até o momento não foi capaz de fidelizar os jogadores. É interessante observar que os jogadores norte-americanos são os mais fiéis, mostrando, dentre todos os países pesquisados, a maior retenção no 1° dia.

"Crescer a base de usuários do aplicativo é uma parte fundamental da equação de crescimento, mas em um mercado em que a maioria dos aplicativos já virou passado em apenas 24 horas após a instalação, os profissionais de marketing precisam se focar no engajamento e na retenção dos usuários", afirma Paul H. Müller, cofundador e CTO da Adjust. "Para aumentar o engajamento e prolongar a vida útil do aplicativo, os profissionais de marketing precisam construir recursos baseados em dados para atingir os usuários que eles querem engajar e direcioná-los aos pontos críticos muito antes de as taxas de retenção começarem seu inevitável declínio", explica.

Munidos dos insights disponíveis no Mapa de Crescimento, profissionais de marketing de todas as indústrias verticais podem montar uma estratégia de retenção eficaz. E, ainda mais importante, eles podem observar as ações do público para identificar os usuários de valor mais alto e otimizar os gastos com anúncios a fim de escalar o crescimento do aplicativo.

Para mais insights sobre o crescimento e a retenção em diferentes indústrias e regiões, assim como os destaques da região APAC em Singapura e na Índia, baixe o relatório completo aqui .

Metodologia

O Relatório Mapa de Crescimento Mobile da Adjust é baseado em dados de quase 3.500 aplicativos lançados na App e na Google Play Store em 2018, em 31 países e quatro indústrias verticais diferentes. O Mapa de Crescimento inclui gráficos com métricas importantes, como crescimento, retenção, pago e orgânico. Também introduz uma métrica nova e vital — o "Fator de Retenção" — desenvolvido pela Adjust para medir as diferenças na retenção paga e orgânica, permitindo assim que os profissionais de marketing possam estimar o desempenho em diferentes canais. O relatório mostra aos profissionais de marketing de aplicativos o crescimento em potencial de mercados globais. Assim, eles podem ampliar sua presença e garantir um crescimento bem-sucedido.

