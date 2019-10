Adjust publie sa cartographie de croissance mobile: un outil qui permet aux spécialistes du marketing de cibler et de fidéliser les utilisateurs d'applications à forte valeur ajoutée.

Les marchés les plus porteurs, par région et par secteur

La cartographie de croissance mobile utilise le 'Growth Score' (score de croissance), un nouvel indicateur développé par Adjust pour mesurer la croissance des applications sur les marchés mondiaux. Cet indicateur inédit est calculé en divisant le nombre total d'installations mensuelles par le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) pour chaque secteur et chaque pays, permettant ainsi d'obtenir le taux de croissance des installations.

La région APAC se démarque avec une forte croissance qui se poursuit. Le Viêtnam, la Thaïlande et la Birmanie figurent parmi les pays dont la croissance est la plus forte. La région LATAM arrive en deuxième position, soutenue par la croissance de pays comme le Brésil ou la Colombie.

Le Viêtnam, la Thaïlande et la Birmanie figurent parmi les pays dont la croissance est la plus forte. La région LATAM arrive en deuxième position, soutenue par la croissance de pays comme le Brésil ou la Colombie. C'est dans la zone LATAM que la demande en application gaming et e-commerce est la plus forte . En fait, quatre des cinq principaux pays à la croissance la plus rapide pour les applications de jeux sont situés en Amérique latine. Les jeux dominent par le nombre d'installations (33%), le temps passé par les utilisateurs dans les applications (10%) et le montant des dépenses publicitaires (74%). La région LATAM domine également la demande pour les applications de e-commerce — le Mexique, le Chili et la Colombie enregistrant la plus forte croissance dans ce secteur.

En fait, quatre des cinq principaux pays à la croissance la plus rapide pour les applications de jeux sont situés en Amérique latine. Les jeux dominent par le nombre d'installations (33%), le temps passé par les utilisateurs dans les applications (10%) et le montant des dépenses publicitaires (74%). La région LATAM domine également la demande pour les applications de e-commerce — le Mexique, le Chili et la Colombie enregistrant la plus forte croissance dans ce secteur. Les applications de divertissement gagnent en popularité. Le Viêtnam, la Russie et la Thaïlande présentent les meilleurs 'growth scores'. Une progression probablement alimentée par la demande de services de streaming vidéo, qui devraient continuer à gagner du terrain tant que les géants de l'industrie tels que Disney continueront de rivaliser afin de capter l'attention du public.

Le Viêtnam, la Russie et la Thaïlande présentent les meilleurs 'growth scores'. Une progression probablement alimentée par la demande de services de streaming vidéo, qui devraient continuer à gagner du terrain tant que les géants de l'industrie tels que Disney continueront de rivaliser afin de capter l'attention du public. En Indonésie, les services figurent parmi les secteurs en forte croissance. L'Indonésie est un marché porteur alimenté par la popularité des applications vidéo et des services de streaming. Une situation qui correspond aux conclusions du rapport Adjust Global App Trends 2019 publié en mai, qui consacre l'Indonésie comme "le marché enregistrant la plus forte croissance". Avec le divertissement et le gaming, les services fait partie des secteurs les plus dynamiques, notamment grâce à l'utilisation active des applications météo.

Le « facteur de rétention »

En plus du 'growth score', Adjust a développé son propre indicateur pour mesurer l'impact de la fidélisation : le "facteur de rétention". Cet indicateur est calculé en divisant la rétention organique par la rétention payante, ce qui permet de savoir si les utilisateurs provenant de campagnes payantes performent mieux que des utilisateurs organiques.

Avec un facteur de rétention de 34 % le Jour 1 et de 15 % le Jour 7, le gaming est le secteur où la rétention est la meilleure. Cependant le gaming perd 19% des ses utilisateurs entre les jours 1 et 7. Cette baisse conséquente s'explique sans doute en partie par l'impact des jeux hyper-casual. En effet, cette sous-catégorie représente une part importante des téléchargements, mais elle ne permet pas toujours de fidéliser les joueurs sur le long terme. Fait intéressant, sur l'ensemble des pays étudiés, le meilleur taux de rétention en Jour 1 est obtenu auprès des gamers nord-américains.

"Augmenter votre user base constitue un enjeu de croissance essentiel, mais dans un marché où la plupart des applications sont supprimées 24 heures après leur installation, les spécialistes doivent se focaliser sur l'engagement et la fidélisation des utilisateurs" , a déclaré Paul H Müller, co-fondateur et CTO de Adjust, avant d'ajouter : "pour stimuler l'engagement et prolonger la durée de vie de l'application, les spécialistes du marketing doivent se concentrer sur la data pour identifier rapidement les utilisateurs susceptibles de se désengager et les cibler à un moment opportun, avant que la rétention ne chute".

Grâce aux informations fournies par la 'growth map', les spécialistes du marketing de tous les secteurs peuvent élaborer des stratégies de rétention efficace. Plus important encore, ils sont en mesure d'analyser les comportements de leurs utilisateurs pour identifier ceux qui présentent un potentiel important, et optimiser leurs dépenses publicitaires pour améliorer la croissance de leur application.

Pour plus d'informations sur la croissance et sur la rétention dans les différents secteurs et régions, ainsi que sur les performances de Singapour et de l'Inde au sein de la zone APAC, téléchargez le rapport complet ici .

Méthodologie

Le rapport s'appuie sur les données de près de 3 500 applications publiées en 2018 sur l'App Store et le Google Play Store. Il concerne 31 pays et quatre secteurs d'activité. La 'growth map' présente des indicateurs clés, tels que la croissance et la rétention (séparée en deux catégories : organique et payante). Il introduit également un nouvel indicateur vital — le "facteur de rétention" — développé par Adjust afin de mesurer les différences entre rétention payante et rétention organique. Grâce à cet indicateur, les spécialistes du marketing pourront améliorer leurs performances sur les différents canaux. Par ailleurs, le rapport montre le potentiel de croissance à l'international, afin d'aider les professionnels du marketing à assurer une croissance durable.

