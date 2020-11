Adyen étend ses activités au Moyen-Orient et ouvre un bureau à Dubaï

AMSTERDAM, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre son offre au Moyen-Orient. Soutenant l'élan d'innovation et de diversification du paysage des affaires au Moyen-Orient, l'entreprise a ouvert un bureau à Dubaï. Ayden permettra ainsi à sa base de clients existante de s'installer facilement dans la région, et donnera aux entreprises locales un plein accès à sa plateforme.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir notre bureau de Dubaï, c'est un marché incroyablement dynamique, a déclaré Sander Maertens, responsable de la région du Moyen-Orient pour Adyen. Il est important pour nous d'être en mesure d'offrir une expertise locale à nos clients. C'est pourquoi l'ouverture d'un bureau local est essentielle. »

Offrir une vaste gamme de méthodes de paiement locales, afin que les acheteurs puissent payer selon leurs méthodes de paiement préférées, est essentiel à la réussite en ligne. Pour que les entreprises puissent mieux servir les acheteurs en Moyen-Orient, Adyen a intégré une foule de méthodes de paiement locales clés, notamment Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT et OmanNet.

« Nous œuvrons constamment à investir dans notre portée mondiale pour soutenir nos clients, et cette région est très intéressante pour eux, a annoncé Pieter van der Does, cofondateur et PDG d'Adyen. Le marché du Moyen-Orient connaît une intense activité, et nous sommes ravis d'en faire partie. »

