Expansão da Adyen para o Oriente Médio e abertura de escritório em Dubai

AMSTERDÃ, 10 de novembro de 2020 /PRNewswire/ - Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de pagamentos global preferida por muitas das principais empresas do mundo anunciou hoje que expandirá sua oferta para o Oriente Médio. Em apoio ao momento de inovação e diversificação do cenário comercial no Oriente Médio, a empresa abriu um escritório em Dubai. Isso permitirá que a base comercial existente da Adyen se desloque facilmente para a região e forneça aos comerciantes locais acesso a toda a potência da plataforma da Adyen.

"Estamos muito entusiasmados com a abertura do nosso escritório em Dubai, este é um mercado incrivelmente dinâmico", disse Sander Maertens, diretor da Adyen para o Oriente Médio. "Para nós, é importante poder oferecer experiência local aos nossos comerciantes - por isso é essencial abrir um escritório local."

Oferecer uma ampla variedade de métodos de pagamento locais, para que os clientes possam pagar usando seus métodos de pagamento preferidos, é vital para o sucesso on-line. Para permitir que seus comerciantes atendam melhor seus clientes na região do Oriente Médio, a Adyen aderiu a uma série de métodos de pagamento locais importantes - entre os quais Fawry, Mada, Meeza, KNET, NAPS, BENEFIT e OmanNet.

"Investir em nosso alcance global para apoiar nossos comerciantes é algo em que estamos constantemente trabalhando - e esta é uma região muito interessante para eles", disse Pieter van der Does, co-fundador e CEO da Adyen. "Há muita coisa acontecendo no mercado do Oriente Médio e estamos animados em fazer parte disso."

Sobre a Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas empresas líderes no mundo, fornecendo uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, ao Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos globalmente pelos consumidores. A Adyen fornece pagamentos sem problemas nos canais on-line, celular e na loja. Com escritórios no mundo todo, a Adyen atende clientes que incluem Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A abertura de novos escritórios, conforme descrito neste comunicado à imprensa, destaca o crescimento contínuo da Adyen em todas as geografias ao longo dos anos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

FONTE Adyen

SOURCE Adyen