ALIEN WORLDS MISSIONS: premiera pierwszej gry w blockchainie BSC w metawersum NFT Alien Worlds z tokenem Trilium (TLM) i nagrodami NFT dla graczy

ZUG, Szwajcaria, 27 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Rozsiana po świecie globalna społeczność Alien Worlds, która stała się jedną z najczęściej używanych zdecentralizowanych aplikacji blockchain na świecie, ma przyjemność ogłosić, że gra „Alien Worlds Missions" właśnie pojawiła się na blockchainie Binance Smart Chain. Odkrywcy mają teraz możliwość wysyłania wirtualnych statków kosmicznych na misje w Metawersum i zbierania NFT do wykorzystania w grze, a także pozyskiwania NFT tworzonych przez różne społeczności graczy, które często organizują wydarzenia i aktywności.

Gra „Alien Worlds", która może się pochwalić liczbą ponad 3,6 milionów zarejestrowanych graczy od czasu jej premiery w grudniu 2020 r. oraz około 11 milionów gier* dziennie, zdobyła status największej gry NFT opartej na blockchainie, w której gracze mogą posiadać ziemię, korzystać z narzędzi, rozgrywać bitwy z udziałem minionów i broni oraz dostosowywać swoje awatary. „Alien Worlds" działa na trzech blockchainach - Ethereum, WAX i Binance Smart Chain (BSC).

„Gra Alien Worlds kompletnie zmieniła oblicze gier opartych na blockchain. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że zmieniła ona życie wielu osób za pośrednictwem Metawersum - powiedział Duwain z Alien Army World. - Uważamy, że nowo wprowadzone na rynek Alien Worlds Missions przyczynią się do intensywniejszych wrażeń graczy na całym świecie".

Oczekiwana przez wielu premiera „Alien Worlds Missions" zapewni całkowicie nowe doświadczenie gry. Odkrywcy mogą korzystać z wbudowanego tokena Trilium (TLM), aby wysyłać statki kosmiczne na misje i konkurować o udział w puli nagród w postaci tokenów TLM. Ponadto każdy z podróżników otrzymuje NFT za misje (obecnie do 5 na gracza w jednej misji), które można wykorzystać zarówno w grze, jak w grach tworzonych przez społeczność w oparciu o statystyki kart gry NFT lub statystyki misji. Ponieważ wszelka aktywność jest przechowywana w blockchainie, wszystkie misje są widoczne dla całej społeczności. Duża przejrzystość zachęca do strategicznego podejścia do gry i znacznie podnosi poziom rywalizacji. Na dzień premiery w ramach specjalnego zbioru dostępnych jest osiem różnych kart gry NFT Alien Worlds Missions.

„Premiera gry Alen Worlds Missions na blockchainie BSC zaznacza historyczny moment dla społeczności Alien Worlds, dodatkowo podkreślając, że gry typu play-to-earn mogą być bardzo angażujące i dawać graczom satysfakcjonujące wrażenia bez polegania na niewidocznych reklamodawcach zewnętrznych, którzy kierują ich poczynaniami i je śledzą" - powiedziała Saro McKenna, współzałożycielka Alien Worlds.

* Gry: liczba transakcji mierzona liczbą interakcji portfela z inteligentnymi umowami Alien Worlds dziennie. DappRadar

^ Zarejestrowani gracze w grę: dostępni publicznie w blockchainie WAX.

Alien Worlds

Alien Worlds jest metawersum NFT, w którym można grać z użyciem unikalnych elementów cyfrowych (NFT) i tokenów Trilium, podróżować po planetach w ramach Alien World Missions, głosować w wyborach i startować w wyborach do rady planetarnej.

Dzięki około 3,6 milionom graczy i ponad 700000 aktywnych użytkowników miesięcznie (liczba unikatowych adresów portfeli nawiązujących interakcje z inteligentnymi umowami Alien Worlds miesięcznie, DappRadar) Alien Worlds szybko zdobyła popularność i zainspirowała wiele osób do przekraczania granic wyobraźni w celu tworzenia, wspólnego przebywania i rozwijania się w społecznym metawersum.

Aby uzyskać dostęp i zagrać w „Alien Worlds" i nową grę „Alien Worlds Missions", należy odwiedzić stronę www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missions i Explorers Station.

Więcej informacji na temat „Alien Worlds Missions" i wywiad z Saro McKenna - współzałożycielką Alien Worlds w Dacoco GmbH, Duwain lub członków społeczności graczy „Alien Worlds": dział PR EKC, tel. 310-441-1000 lub e-mail: [email protected].

