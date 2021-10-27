ALIEN WORLDS MISSIONS: первая игра на базе платформы BSC с выигрышем в виде TLM и NFT

ALIEN WORLDS MISSIONS : первая игра на базе блокчейн-платформы Binance Smart Chain, где игрокам выплачиваются вознаграждениями в виде токенов Trilium (TLM) и уникальных цифровых элементов (NFT)

ЦУГ (Швейцария), 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Децентрализованное глобальное сообщество игроков Alien Worlds — самого популярного приложения на основе децентрализованных блокчейн-технологий в мире — объявляет о запуске новой игры Alien Worlds Missions на блокчейн-платформе Binance Smart Chain. Теперь игроки могут выполнять миссии, путешествуя по всей Метавселенной на виртуальных космических кораблях и зарабатывая NFT-токены для дальнейшего использования в игре, а также приобретая те из них, которые были созданы сообществами игроков, реализующими различные проекты и мероприятия.

Аудитория игры составляет более 3,6 млн игроков^ , зарегистрировавшихся с момента запуска в декабре 2020 года. Количество игр в день достигает почти 11 млн*. Alien Worlds зарекомендовала себя в качестве крупнейшей игры с вознаграждениями в виде NFT-токенов, созданной на основе технологии блокчейна. Игрокам доступны такие функции, как владение землей, использование инструментов, применение армий и оружия в бою, а также настройка аватаров. Alien Worlds работает на базе трех блокчейн-сетей: Ethereum, WAX и Binance Smart Chain (BSC).

«Alien Worlds полностью изменила мир блокчейн-игр. Я бы даже сказал, что изменения коснулись всей Метавселенной, — отметил Дуэйн (Duwain) из Alien Army World. — В новой игре Alien Worlds Missions игрокам предстоят новые свершения».

Долгожданный запуск Alien Worlds Missions принесет совершенно новый игровой опыт. Чтобы отправиться на выполнение миссии на космическом корабле и получить шанс выиграть призовые токены Trilium (TLM), исследователям потребуется внутриигровой токен TLM. Кроме того, каждый игрок получает NFT-токены за миссию (до пяти токенов на игрока за одну миссию), это обеспечивает функциональность как внутри игры, так и в играх, созданных сообществом, за счет статистики игровых карт NFT или отдельных миссий. Все действия записываются и хранятся в блокчейн-сети, поэтому любой член сообщества может просмотреть данные о миссии. Высокий уровень прозрачности обеспечивает использование стратегического подхода к игре и повышает ставки для игроков. На момент запуска в набор для игроков Alien Worlds Missions входят восемь игровых карт NFT.

«Запуск игры Alien Worlds Missions на базе блокчейн-платформы — это историческое событие для сообщества Alien Worlds. Игры, участники которых получают вознаграждения за прохождение определенных уровней, нравятся многим, в том числе из-за отсутствия сторонних рекламодателей, направляющих и отслеживающих ход игры», — заявил Саро МакКенна (Saro McKenna), соучредитель Alien Worlds.

* Игр: количество транзакций измеряется по ежедневному количеству взаимодействий кошельков со смарт-контрактами в блокчейне Alien Worlds. DappRadar

^ Общее количество зарегистрированных игроков: общедоступно в блокчейне WAX.

Информация об Alien Worlds

Alien Worlds представляет собой NFT-метавселенную, где можно играть с использованием уникальных цифровых элементов (NFT-токенов), стейкить токены Trilium, выполнять миссии на планетах в Alien Worlds Missions, голосовать на выборах и баллотироваться в планетарный совет.

Благодаря своему сообществу, насчитывающему 3,6 млн игроков и более 700 тысяч ежемесячных активных пользователей (количество уникальных адресов кошельков, ежемесячно взаимодействующих со смарт-контрактами Alien Worlds, DappRadar), игра Alien Worlds быстро поднялась в рейтингах DappRadar и вдохновила людей на покорение новых высот воображения в целях создания социальной метавселенной, ее совместного использования и процветания в ней.

Для получения доступа к Alien Worlds и новой игре Alien Worlds Missions посетите веб-сайты www.alienworlds.io и play.alienworlds.io/missions, а также Explorers Station.

Для получения более подробной информации об игре Alien Worlds Missions и назначения интервью с Саро МакКенной (Saro McKenna), соучредителем Alien Worlds из компании Dacoco GmbH, Дуэйном (Duwain) или членом сообщества игроков Alien Worlds свяжитесь с EKC PR по телефону 310-441-1000 или по эл. почте: [email protected].

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https://dacoco.io/en/



SOURCE Dacoco GmbH