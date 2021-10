ALIEN WORLDS MISSIONS : První hra na blockchainu BSC v metaversu Alien Worlds NFT byla spuštěna společně s tokenem Trilium (TLM) a odměnami ve formě NFT pro hráče

ZUG, Švýcarsko, 28. října 2021 /PRNewswire/ -- Decentralizovaný a globální komunitní projekt Alien Worlds, který se stal jednou z nejpoužívanějších decentralizovaných blockchainových aplikací na světě, s potěšením oznamuje, že na blockchainu Binance Smart Chain byla oficiálně spuštěna hra Alien Worlds Missions. Hráči v ní mají možnost posílat virtuální vesmírné lodě na mise po celém metaversu a získávat NFT, která mohou používat ve hře a také získávat NFT vytvořené hráčskými komunitami, které pořádají různé akce a aktivity.

S více než 3,6 miliony registrovaných hráčů^ od svého spuštění v prosinci 2020 a přibližně 11 miliony her denně* se projekt Alien Worlds etabloval jako největší blockchainová NFT hra, která hráčům nabízí možnost vlastnit pozemky, používat nástroje, využívat zbraně a přizpůsobovat si své avatary. Alien Worlds funguje na třech blockchainech - Ethereum, WAX a Binance Smart Chain (BSC).

„Alien Worlds zcela změnil tvář blockchainových her. Dokonce bych řekl, že změnil životy v celém metaversu," řekl Duwain ze světa Alien Army World. „Věříme, že nově vydaná hra Alien Worlds Missions zintenzivní výpravy hráčů po celém světě."

Očekávaná hra přináší hráčům zcela nový herní zážitek. Průzkumníci mohou za herní token Trilium (TLM) poslat na každou misi vesmírnou loď a soutěžit o podíl z odměny v podobě dalších TLM. Kromě toho každý cestovatel obdrží za misi NFT (v současnosti až 5 NFT na hráče a misi), díky čemuž koncept funguje jak v této hře, tak v ostatních komunitních hrách, které využívají statistiky herních karet nebo misí. Vzhledem k tomu, že veškerá aktivita je uložena v blockchainu, jsou všechny mise přístupné celé komunitě. Tato vysoká míra transparentnosti podporuje strategický přístup ke hře a výrazně zvyšuje kompetitivnost. Při vydání bude v rámci herní sady k dispozici osm různých NFT karet Alien Worlds Missions.

„Spuštění hry Alien Worlds Missions na blockchainu BSC představuje pro komunitu Alien Worlds historický okamžik, který dále ukazuje, že hry typu „play to earn" (hraj a vydělej) mohou být velmi poutavé a mohou vytvářet pro hráče obohacující zážitky, aniž by se museli spoléhat na neviditelné inzerenty třetích stran, kteří by je vedli a sledovali jejich zapojení," řekl Saro McKenna, spoluzakladatel Alien Worlds.

O Alien Worlds

Alien Worlds je metaverse, kde můžete hrát s unikátními digitálními předměty (NFT), sázet tokeny Trilium, cestovat v rámci misí Alien Worlds Missions na planety, hlasovat ve volbách a kandidovat do planetární rady.

Díky přibližně 3,6 milionu hráčů a více než 700 000 aktivních uživatelů (počet unikátních adres peněženek, které měsíčně interagují s inteligentními kontrakty Alien Worlds,DappRadar) se projekt Alien Worlds rychle vyšplhal na nejvyšší příčku v žebříčku DappRadar a motivoval řadu uživatelů, aby nekladli meze své představivosti s cílem vytvářet, sdílet a prosperovat v sociálním metaversu.

Chcete-li získat přístup k projektu Alien Worlds a nové hře Alien Worlds Missions, navštivte stránku www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missions a centrum Explorers Station.

Pro více informací o Alien Worlds Missions a pro rozhovor se Saro McKennou - spoluzakladatelem Alien Worlds ze společnosti Dacoco GmbH nebo členy hráčské komunity Alien Worlds, kontaktujte společnost EKC PR na čísle 310-441-1000 nebo na adrese [email protected].

