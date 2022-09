AMAZFIT PRESENTA I NUOVI SMARTWATCH GTR 4, GTS 4 E GTS 4 MINI: LA GENERAZIONE PIÙ AVANZATA

Con caratteristiche migliorate per gli sport, una gestione della salute 24/24 più avanzata, una tecnologia GPS leader del settore e un design sofisticato, i nuovi smartwatch Amazfit rendono semplice lo Smart Fitness.

BERLINO, 1 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, uno dei principali marchi mondiali di dispositivi smart indossabili di Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha lanciato la quarta generazione delle sue serie GTR e GTS all'IFA 2022 di Berlino. I nuovi smartwatch sono dotati della tecnologia leader del settore con un'antenna GPS polarizzata circolare che consente il posizionamento ad alta precisione[1], le funzionalità avanzate per gli sport e i grandi display AMOLED HD, il tutto racchiuso in un design elegante.

AMAZFIT GTR 4 E GTS 4

Con caratteristiche più potente per sport e benessere, gli smartwatch Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono progettati per ispirare uno stile di vita professionale e attivo. L'obiettivo di questi smart watch è aiutare gli utenti a rimanersi in forma e a monitorare le loro attività e prestazioni quotidiane.

FUNZIONI AVANZATE PER LO SPORT

I nuovissimi smartwatch Amazfit sono integrati con oltre 150 modalità per gli sport e funzionalità di fitness avanzate, che consentono agli appassionati di sport di tenere traccia dei dati per tutti i tipi di attività. La nuova serie inoltre riconosce automaticamente otto modalità di attività sportiva e integra una nuova modalità avanzata Track Run e la nuova modalità Golf Swing. Gli utenti possono anche sincronizzare i propri dati di allenamento con Strava, e a breve con adidas Running, grazie a una nuova partnership tra Amazfit e Runtastic di adidas.

Gli smartwatch sono i compagni di palestra perfetti, grazie al riconoscimento intelligente di 15 esercizi di allenamento di forza (che salgono a 25 dopo l'aggiornamento del firmware) che consentono di contare automaticamente le ripetizioni, i set e i tempi di riposo dell'utente. I modelli personalizzati per l'allenamento a intervalli[2] per 10 diversi sport possono anche essere creati direttamente sul display dell'orologio, e l'algoritmo PeakBeats™ Workout Status, sviluppato in esclusiva da Amazfit, fornirà dati sulle prestazioni quali il VO₂ Max al termine di ogni allenamento.

NAVIGAZIONE SENZA CONFRONTI

Sia i dispositivi GTR 4 che GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere una tecnologia con antenna GPS polarizzata a doppia banda, che offre un'elevata intensità del segnale di posizionamento anche in ambienti difficili.

La nuova tecnologia GPS supporta cinque sistemi satellitari e consente agli utenti di monitorare i loro movimenti in tempo reale. In un futuro aggiornamento del firmware, la tecnologia supporterà sei sistemi satellitari. A breve gli smartwatch supporteranno anche l'importazione di file di percorso dall'App Zepp, che si può navigare in tempo reale, direttamente sull'orologio.

MIGLIORE MONITORAGGIO E GESTIONE DEI DATI SULLO STATO DI SALUTE

Il nuovo sensore ottico BioTracker™ 4.0 PPG, sviluppato autonomamente, è migliorato con 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Se abbinato all'algoritmo aggiornato di monitoraggio della frequenza cardiaca degli orologi, le potenziali interferenze del segnale causate dal movimento del braccio durante l'esercizio fisico sono notevolmente ridotte, con conseguente monitoraggio della frequenza cardiaca quasi paragonabile a quello offerto dalle fasce cardio.

Questi dispositivi Amazfit sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24/7 e di testare rapidamente questi tre parametri, oltre alla frequenza respiratoria, in soli 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione One-tap Measuring.

Gli smartwatch offrono inoltre un gran numero di funzioni aggiuntive per la salute, tra cui un monitoraggio migliorato del sonno. Ora gli utenti possono creare il proprio programma di sonno in base alle proprie abitudini di sonno, e il dispositivo identificherà il sonno in base a questo. In questo modo, gli utenti con turni notturni saranno in grado di monitorare le loro fasi di sonno e la sua durata totale anche durante il giorno con un programma impostato.

BATTERIA POTENTE E ASSISTENZA INTELLIGENTE

L'Amazfit GTR 4 ha una durata ultra-lunga di fino a 14 giorni con un uso normale. Inoltre, l'Amazfit GTS 4 nella sua cassa super sottile contiene anche una potente batteria che può durare per un'intera settimana con un uso normale.

Questi smartwatch Amazfit sono dotati di Alexa Voice Assistant[3] integrato per comandi vocali online, memoria musicale e allenamento a mani libere con riproduzione di musica indipendente. Dispongono inoltre di un altoparlante incorporato e della capacità di trasmettere dati in tempo reale in modalità sport come frequenza cardiaca, durata e distanza dell'allenamento, e persino promemoria di idratazione tramite l'altoparlante o gli auricolari Bluetooth dell'utente.

DESIGN RAFFINATO

La quarta generazione delle serie Amazfit GTR e GTS è disponibile in varie palette di colori, con stile, texture e compattezza.

Il modello Amazfit GTR 4 unisce un design di fascia alta che include una copertura in vetro antiriflesso leader del settore, una montatura centrale metallica e una corona classica ispirata alle auto sportive che lo rendono il compagno perfetto per chi desidera avere anche un look elegante in ufficio. Lo smartwatch vanta inoltre più di 200 quadranti con design abbinati e sempre attivi, tra cui oltre 30 animati e quattro nuovi quadranti per orologio interattivo. È disponibile in tre fantastici colori: SuperSpeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey.

Amazfit GTS 4 adotta una struttura sottile e leggera da 9,9 mm e 27 g, con un telaio intermedio in lega di alluminio e una magnifica corona di navigazione in stile gemstone. Il dispositivo è anche dotato di un display AMOLED HD da 1,75" ultra grande per un'interazione fluida e regolare e gode di uno straordinario rapporto schermo-cassa del 72,8% e 341 ppi. Lo schermo dell'orologio può essere visualizzato in qualsiasi momento con il display sempre attivo e ci sono più di 150 quadranti tra cui scegliere. Lo smartwatch è disponibile in quattro vivaci colori: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown, and Rosebud Pink.

ZEPP OS 2.0 AGGIORNATO

Il potente e facile sistema operativo Zepp OS di Amazfit è stato aggiornato. Insieme a interazioni super fluide e a un'interfaccia utente su misura per smartwatch progettata per consumare meno energia, gli utenti ora possono selezionare uno dei due stili di layout del menu delle app e schemi di colori più naturali o vivaci.

L'ampia gamma di mini app scaricabili ha anche aggiunto "Baby Records", che consente agli utenti di registrare i tempi di sonno e alimentazione del proprio bambino, oltre a due nuovissimi giochi scaricabili, insieme alle app GoPro e Home Connect di terze parti.

AMAZFIT GTS 4 MINI – COMPATTO E POTENTE

Lo smartwatch, leggero ma con una potenza elevata, presenta un design ultraleggero, un monitoraggio dello stato di salute sulle 24 ore, oltre 120 modalità di sport e un ampio display a colori HD da 1,65" con un'elevata risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi per sfidare i limiti delle dimensioni.

Amazfit GTS 4 Mini vanta una batteria di lunghissima durata, con una capacità di 270 mAh, che fornisce un'esperienza di fitness ininterrotta e una potenza sufficiente per funzionare fino a 15 giorni senza ricarica con un uso normale e fino a 45 giorni in modalità risparmio batteria. È disponibile in quattro fantastici colori: Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, che rendono questo smartwatch una dichiarazione di stile che completa tutte le tipologie di abbigliamento.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 saranno lanciati a livello mondiale l'1 settembre 2022 (GMT+1) con prezzi a partire da 199,99 euro. In Germania e Polonia, la pre-vendita avrà inizio il 2 settembre e sarà disponibile per l'acquisto il 12 settembre in Germania e il 16 settembre in Polonia, seguite da Spagna, Italia, Francia, Regno Unito e altri Paesi e regioni in tutto il mondo tra metà settembre a ottobre 2022.

Amazfit GTS 4 Mini parte da un prezzo di 99,99 euro e attualmente è disponibile in Germania e lo sarà presto in altri Paesi e regioni.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web https://www.amazfit.com e seguirci su Facebook, Instagram e Twitter.

Informazioni su Amazfit

Amazfit, uno dei principali marchi mondiali di dispositivi smart indossabili incentrato su salute e fitness, fa parte di Zepp Health (NYSE: ZEPP), una società di tecnologia sanitaria. Offrendo un'ampia scelta di smartwatch e smartband, l'essenza del marchio Amazfit è "Up Your Game", incoraggiando gli utenti a vivere le proprie passioni ed esprimere liberamente il proprio spirito attivo. Amazfit è fornito dalla piattaforma proprietaria di gestione della salute Zepp Health, che fornisce informazioni e linee guida basate su cloud 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di benessere. Grazie alla straordinaria artigianalità, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi per il design, tra cui l'iF Design Award e il Red Dot Design Award.

Lanciata nel 2015, Amazfit è oggi scelta da milioni di utenti. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 90 Paesi nelle Americhe e nelle regioni EMEA e APAC. Per maggiori informazioni su Amazfit, visitare www.amazfit.com. Per maggiori informazioni su Zepp Health, visitare www.zepphealth.com.

[1] I servizi di posizionamento negli ambienti interni non sono supportati. [2] I modelli di "interval training" saranno aggiunti tramite aggiornamento OTA. [3] Amazon, Alexa e tutti i marchi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile solo in regioni selettive.

